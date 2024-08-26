Bize Kendini Anlat, Sana Sevebileceğin Bir Şarkı Önerelim!
Bize Kendini Anlat, Sana Sevebileceğin Bir Şarkı Önerelim!
Herkesin müzik zevki farklıdır ve bazen kendimizi en iyi ifade eden şarkıyı bulmak zor olabilir. Haydi, senin için özel bir şarkı önermek için birlikte bu mini testi yapalım!👇
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1. Başladık bile! Tek başına aktivite yapmayı sever misin?
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2. Bu görselde ilk ne gördün?
3. Sen nasıl bir insansın?
4. Hangi özelliğe sahip biriyle asla anlaşamazsın?
5. Bu gif seni huzurlu hissettirdi mi?
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