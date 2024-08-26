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Bize Kendini Anlat, Sana Sevebileceğin Bir Şarkı Önerelim!

etiket Bize Kendini Anlat, Sana Sevebileceğin Bir Şarkı Önerelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:41

Herkesin müzik zevki farklıdır ve bazen kendimizi en iyi ifade eden şarkıyı bulmak zor olabilir. Haydi, senin için özel bir şarkı önermek için birlikte bu mini testi yapalım!👇

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1. Başladık bile! Tek başına aktivite yapmayı sever misin?

2. Bu görselde ilk ne gördün?

2. Bu görselde ilk ne gördün?

3. Sen nasıl bir insansın?

4. Hangi özelliğe sahip biriyle asla anlaşamazsın?

5. Bu gif seni huzurlu hissettirdi mi?

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6. Evlilik hakkındaki düşünceni bizimle paylaş!

7. Bir grup içerisinde sen bu tiplerden hangisisin?

8. Son olarak, kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?

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