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Bize İş Hayatını Anlat, Sana Hem Pratik Hem Zamansız Bir Tarif Verelim!

etiket Bize İş Hayatını Anlat, Sana Hem Pratik Hem Zamansız Bir Tarif Verelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 19:01

İş hayatı kimi zaman yemek yapmayı zorlaştırabiliyor. Sen bize iş hayatını anlat, biz de sana pratik bir tarif verelim!

Hazırsan haydi teste!

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1. Öncelikle günde kaç saat çalıştığını öğrenelim!

2. İşten geldiğinde yorgunluk durumun nasıl oluyor peki?

3. Peki ya sen nasıl bir çalışma ortamını tercih edersin?

4. Senin için çalışmanın motivasyonu ne?

5. Hangisi senin kariyer hedeflerin arasında yer alıyor?

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6. Peki ya işten geldiğinde her zaman yemek yapıyor musun?

7. İş yükün ve stres durumun nasıl?

8. Son soru! Eğer hiç çalışmadan evde olabilme şansın olsa bu şansı kullanır mıydın?

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Tavuklu tatlı patates kumpiri!

Tavuklu tatlı patates kumpiri!

Hem pratik hem de lezzetli o tarif! Hazırsan detaylara geçelim!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 25 dakika

Pişirme Derecesi: 170° - 180° - 200°

Pişirme modu: Çok amaçlı fırında pişirme

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılış:

1. Patatesleri fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurula ve ardından iki parçaya böl. Fırça yardımıyla yağlayıp üzerine tuz serp ve alüminyum folyoya sar. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini açıp patatesleri hazneye yerleştir. Philips Airfryer 7000 XXL'ın 90 pişirme modu arasından çok amaçlı fırında pişirme modunu seç ve patateslerini pişirmeye bırak.

3. Pişen patateslerin içinden biraz alıp bir kaseye aktar.

4. Bu esnada tavuk göğsünü alüminyum folyoya sararak tuz ve karabiber ile tatlandır. Hazneye yerleştirerek 35 dakika 170 derecede pişirin.

5 Pişen tavukları soğuyana kadar dinlendir ve folyodan ayırıp tiftikle.

6. Tavukları, kaseye aldığınız patates içlerini ve nohutları birleştir. Pişen patateslerin içine bu karışımdan pay et ve tekrar cihaz sepetine aktarıp 200 derecede 5 dakika pişir.

6. Servis için patateslerin üzerine ekşi krema dök ve maydanoz serp.

İşte hazır, afiyet olsun!

Tavuk Baget

Tavuk Baget

Pratik, hızlı ve bir o kadar da lezzetli! Hazırsanız tarife geçelim.

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı dijon hardal

  • 2 çay kaşığı esmer şeker

  • 1,5 çay kaşığı chili biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam biber, öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 8 tavuk baget

Yapılış:

1. İlk olarak sarımsakları soyup doğrayın. Tavuk bagetlerin marine sosunu hazırlamak için sarımsakları, hardalı, baharatları ve zeytinyağını bir kapta karıştırın.

2. Marine sosunu fırça yardımıyla tavuk bagetlerinin her birinin üzerine sürün. Ardından tavukları 20 dakika boyunca marine sosunda dinlendirin.

3. 20 dakika sonra tavuk bagetleri 200 dereceye önceden ısıtılmış Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve 90 pişirme modu arasından kızartmayı seçerek 10 dakika pişirin. 

4. Pişirme süresinin sonunda tavuk bagetleri hafifçe çevirin ve dereceyi 150°C'ye düşürerek 10 dakika daha pişirin.

5. Tavuk bagetlerini çıkarın ve servis tabaklarına alarak sıcak bir şekilde servis yapın.

Afiyet olsun!

Tavuk şiş!

Tavuk şiş!

Pratik, hızlı ve bir o kadar da lezzetli! Hazırsanız tarife geçelim.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 3 dilim kemiksiz tavuk budu

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1,5 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılış:

1. Tavukları küp küp doğrayın ve yoğurt, baharat ve yağ ile karıştırarak 30 dakika boyunca marine edin. 

2. Bu süre zarfında domates ve biberleri şişlere dizmek için hazırlayın ve ardından tavuk parçalarıyla birlikte şişlere geçirin.

3. Hazırladığınız şişleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin ve cihazınızın 90 pişirme modu arasından ızgarayı seçerek mükemmel lezzeti yakalamak için 16 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun!

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