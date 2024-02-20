Bize İş Hayatını Anlat, Sana Hem Pratik Hem Zamansız Bir Tarif Verelim!
Bize İş Hayatını Anlat, Sana Hem Pratik Hem Zamansız Bir Tarif Verelim!
İş hayatı kimi zaman yemek yapmayı zorlaştırabiliyor. Sen bize iş hayatını anlat, biz de sana pratik bir tarif verelim!
Hazırsan haydi teste!
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1. Öncelikle günde kaç saat çalıştığını öğrenelim!
2. İşten geldiğinde yorgunluk durumun nasıl oluyor peki?
3. Peki ya sen nasıl bir çalışma ortamını tercih edersin?
4. Senin için çalışmanın motivasyonu ne?
5. Hangisi senin kariyer hedeflerin arasında yer alıyor?
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6. Peki ya işten geldiğinde her zaman yemek yapıyor musun?
7. İş yükün ve stres durumun nasıl?
8. Son soru! Eğer hiç çalışmadan evde olabilme şansın olsa bu şansı kullanır mıydın?
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