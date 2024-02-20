Bize İş Hayatını Anlat, Sana Hem Pratik Hem Zamansız Bir Tarif Verelim!

Hem pratik hem de lezzetli o tarif! Hazırsan detaylara geçelim!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 25 dakika

Pişirme Derecesi: 170° - 180° - 200°

Pişirme modu: Çok amaçlı fırında pişirme

Malzemeler:

500 gr tatlı patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tutam tuz

150 gr tavuk göğsü fileto

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

120 gr konserve nohut

1 tutam tuz

50 gr ekşi krema

25 gr maydanoz

Yapılış:

1. Patatesleri fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurula ve ardından iki parçaya böl. Fırça yardımıyla yağlayıp üzerine tuz serp ve alüminyum folyoya sar.

2. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini açıp patatesleri hazneye yerleştir. Philips Airfryer 7000 XXL'ın 90 pişirme modu arasından çok amaçlı fırında pişirme modunu seç ve patateslerini pişirmeye bırak.

3. Pişen patateslerin içinden biraz alıp bir kaseye aktar.

4. Bu esnada tavuk göğsünü alüminyum folyoya sararak tuz ve karabiber ile tatlandır. Hazneye yerleştirerek 35 dakika 170 derecede pişirin.

5 Pişen tavukları soğuyana kadar dinlendir ve folyodan ayırıp tiftikle.

6. Tavukları, kaseye aldığınız patates içlerini ve nohutları birleştir. Pişen patateslerin içine bu karışımdan pay et ve tekrar cihaz sepetine aktarıp 200 derecede 5 dakika pişir.

6. Servis için patateslerin üzerine ekşi krema dök ve maydanoz serp.

İşte hazır, afiyet olsun!