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Bize Evini Anlat, Sana Ortamın Havasını Isıtacak Bir Şarkı Önerelim!

etiket Bize Evini Anlat, Sana Ortamın Havasını Isıtacak Bir Şarkı Önerelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 00:06

Herkesin evi benzersizdir, farklı bir havası vardır fakat soğuk kış aylarında mutlaka ısıtmak gerekir!

Hazırsan bu testte evinin havasını ısıtacak bir şarkı öneriyoruz!

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1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?

2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?

2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?

3. Peki hangi renkler ön planda?

3. Peki hangi renkler ön planda?

4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?

4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?

5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?

5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?
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6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?

6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?

7. Halıların nasıl peki?

7. Halıların nasıl peki?

8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?

8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?

9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?

9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?

Don’t Know Why

Gravity

Valerie

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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