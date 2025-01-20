Bize Evini Anlat, Sana Ortamın Havasını Isıtacak Bir Şarkı Önerelim!
Bize Evini Anlat, Sana Ortamın Havasını Isıtacak Bir Şarkı Önerelim!
Herkesin evi benzersizdir, farklı bir havası vardır fakat soğuk kış aylarında mutlaka ısıtmak gerekir!
Hazırsan bu testte evinin havasını ısıtacak bir şarkı öneriyoruz!
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1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?
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2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?
3. Peki hangi renkler ön planda?
4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?
5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?
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6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?
7. Halıların nasıl peki?
8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?
9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?
Don’t Know Why
Gravity
Valerie
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