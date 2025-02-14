Bize Aşkını Anlat, 14 Şubat Hikayene Hangi Şarkı Eşlik Etmeli Söyleyelim!
Bize Aşkını Anlat, 14 Şubat Hikayene Hangi Şarkı Eşlik Etmeli Söyleyelim!
14 Şubat, aşkı kutlamak için mükemmel bir zaman! Peki, o özel gün için hangi şarkı senin aşk hikayenin ruhuna eşlik etmeli? Hadi, bize biraz aşkını anlat, testin sonunda söyleyelim👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?
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2. Her şeyin başladığı günü hatırlar. Bu ilişkinin ilk adımını kim attı?
3. Aranızdaki şeye aşk diyebilir misin?
4. İlk görüşte aşk mıydı sizinki?
5. Kim daha çok sevdiğini söyler?
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6. Partnerin bu tatlılardan hangisini daha çok sever?
7. İlişki içerisinde öncelik kimdedir?
8. Son olarak, onun sana olan ilgisini? Puanla bakalım! (1 en az 5 en fazla)
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