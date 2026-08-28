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Bize Arkadaş Grubundan Bahset, Size Özel Etkinlik Önerelim!

etiket Bize Arkadaş Grubundan Bahset, Size Özel Etkinlik Önerelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 20:01
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Arkadaşlarınla o çok eğleneceğin etkinliği söylüyoruz! Bunun için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. 

Çıkan sonucu yorumlara yazmayı unutma!

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1. Sizin grubun enerjisi en çok hangisine benziyor?

2. Bir cuma akşamı dışarı çıkacak olsanız buluşma noktanız neresi olurdu?

3. Grubunuzda bir "etkinlik planı" nasıl yapılır?

4. Arkadaş grubunuz bir renk olsa... Hangisi olurdu?

5. Bir etkinlikte sizi en çok ne etkiliyor?

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6. Kolay bir şekilde bir etkinlik için organize olabiliyor musunuz?

7. Arkadaş grubunuzun mottosu bunlardan hangisi olabilir?

8. Son olarak, hepiniz bir festivalde aynı gözlüğü takacak olsanız... Bu gözlük hangisi olurdu?

Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi - Hissikablelvuku

Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi - Hissikablelvuku

Sizin arkadaş grubunuz sıradan eğlencelerden ziyade bir ruhu, atmosferi ve hikayesi olan deneyimleri seviyor. Estetik anlayışınız yüksek ve sanatsal dokulardan ilham alıyorsunuz. Tarihi dokusuyla Beykoz Kundura'nın büyüleyici ortamında gerçekleşecek bu özel etkinlik tam size göre. 26 Eylül'de bir plan yapmayın çünkü Beykoz Kundura'da Hissikablelvuku sizi bekliyor! Biletleri de tabii ki Passo'dan alıyoruz!

Ebru Gündeş “Beraber Söylüyoruz”

Ebru Gündeş “Beraber Söylüyoruz”

Sizin aranızdaki bağ bambaşka! Bir araya geldiğinizde tüm dertleri dışarıda bırakıp duyguları en tepe noktada yaşamayı seviyorsunuz. Şarkılara hep bir ağızdan dev bir koro gibi katılmak, hislenmek ve kafa dağıtmak için Ebru Gündeş’in güçlü sesi ve samimi atmosferi grubunuza ilaç gibi gelecek. Bu yüzden biletinizi Passo'dan hemen alın, 16 ve 17 Ekim'de İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek bu konseri kaçırmayın!

Sertab Erener

Sertab Erener

Grubunuz kaliteye, güçlü performanslara ve sahnede devleşen isimlere değer veriyor. Harbiye'nin o büyülü açık hava atmosferinde, Türkiye'nin en güçlü vokallerinden biriyle pop müziğin efsanevi şarkılarını canlı dinlemek sizin için unutulmaz bir akşam olacak. Bu yüzden eğer Ankara'daysanız 12-13 Eylül'de, Bursa'daysanız 25 Eylül'de, İzmir'deyseniz de 4 Ekim'de plan yapmayın çünkü bu konsere gitmeniz lazım! Hemen biletinizi Passo'dan alın, etkinliği kaçırmayın.

MIX Festival

MIX Festival

Sizin grubun enerjisi bitmez! Farklı müzik türlerine açık, dans etmeyi seven, festival ruhunu iliklerine kadar hissetmek isteyen tam bir ekipsiniz. Bütün güne yayılan temposu, zengin sanatçı kadrosu ve coşkulu ortamıyla MIX Festival sizin için biçilmiş kaftan. İşte bu yüzden 6 Kasım'da tüm arkadaş grubu Zorlu PSM'de olmalısınız! Hemen biletinizi Passo'dan alın, bu etkinliği kaçırmayın!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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