Bize Arkadaş Grubundan Bahset, Size Özel Etkinlik Önerelim!
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Arkadaşlarınla o çok eğleneceğin etkinliği söylüyoruz! Bunun için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz.
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1. Sizin grubun enerjisi en çok hangisine benziyor?
2. Bir cuma akşamı dışarı çıkacak olsanız buluşma noktanız neresi olurdu?
3. Grubunuzda bir "etkinlik planı" nasıl yapılır?
4. Arkadaş grubunuz bir renk olsa... Hangisi olurdu?
5. Bir etkinlikte sizi en çok ne etkiliyor?
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6. Kolay bir şekilde bir etkinlik için organize olabiliyor musunuz?
7. Arkadaş grubunuzun mottosu bunlardan hangisi olabilir?
8. Son olarak, hepiniz bir festivalde aynı gözlüğü takacak olsanız... Bu gözlük hangisi olurdu?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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