Bize Arkadaş Grubundan Bahset, Size Özel Etkinlik Önerelim!

Sizin aranızdaki bağ bambaşka! Bir araya geldiğinizde tüm dertleri dışarıda bırakıp duyguları en tepe noktada yaşamayı seviyorsunuz. Şarkılara hep bir ağızdan dev bir koro gibi katılmak, hislenmek ve kafa dağıtmak için Ebru Gündeş’in güçlü sesi ve samimi atmosferi grubunuza ilaç gibi gelecek. Bu yüzden biletinizi Passo'dan hemen alın, 16 ve 17 Ekim'de İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek bu konseri kaçırmayın!