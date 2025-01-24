Bitmek Bilmeyen Düşüncelerini Sakinleştirmek İsteyenler İçin Yazılmış 13 Xavier Rudd Parçası
Bitmek Bilmeyen Düşüncelerini Sakinleştirmek İsteyenler İçin Yazılmış 13 Xavier Rudd Parçası
Öyle parçalar düşünün ki dinledikçe ruhunuz sakinleşiyor, rahatlıyorsunuz... İşte Xavier Rudd ve parçaları tam olarak böyle. Hem ruhunuzu hem bedeninizi dinlendiriyor, size çok iyi geliyor. Dinledikçe kendinizden bir şeyler bulacağınız, meditasyon niyetine dinleyebileceğiniz o şarkılarla dolu bir keşfe çıkmaya hazırsanız hadi takın kulaklıkları başlıyoruz!
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1. Follow The Sun
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2. Spirit Bird
3. We Deserve To Dream
4. Stoney Creek
5. Energy Song
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6. Road Trippin'
7. Walk Away
8. Let Me Be
9. Joanna
10. Storm Boy
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11. Come Let Go
12. White Moth
13. Magic
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