Bitmek Bilmeyen Düşüncelerini Sakinleştirmek İsteyenler İçin Yazılmış 13 Xavier Rudd Parçası

Öyle parçalar düşünün ki dinledikçe ruhunuz sakinleşiyor, rahatlıyorsunuz... İşte Xavier Rudd ve parçaları tam olarak böyle. Hem ruhunuzu hem bedeninizi dinlendiriyor, size çok iyi geliyor. Dinledikçe kendinizden bir şeyler bulacağınız, meditasyon niyetine dinleyebileceğiniz o şarkılarla dolu bir keşfe çıkmaya hazırsanız hadi takın kulaklıkları başlıyoruz!