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Bitmek Bilmeyen Düşüncelerini Sakinleştirmek İsteyenler İçin Yazılmış 13 Xavier Rudd Parçası

etiket Bitmek Bilmeyen Düşüncelerini Sakinleştirmek İsteyenler İçin Yazılmış 13 Xavier Rudd Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 23:07

Öyle parçalar düşünün ki dinledikçe ruhunuz sakinleşiyor, rahatlıyorsunuz... İşte Xavier Rudd ve parçaları tam olarak böyle. Hem ruhunuzu hem bedeninizi dinlendiriyor, size çok iyi geliyor. Dinledikçe kendinizden bir şeyler bulacağınız, meditasyon niyetine dinleyebileceğiniz o şarkılarla dolu bir keşfe çıkmaya hazırsanız hadi takın kulaklıkları başlıyoruz!

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1. Follow The Sun

2. Spirit Bird

3. We Deserve To Dream

4. Stoney Creek

5. Energy Song

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6. Road Trippin'

7. Walk Away

8. Let Me Be

9. Joanna

10. Storm Boy

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11. Come Let Go

12. White Moth

13. Magic

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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