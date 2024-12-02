onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Birkaç Saatlik Uyku Sonrası Dünyayı Fethetmeye Hazır Hissettirecek 12 Şarkı

etiket Birkaç Saatlik Uyku Sonrası Dünyayı Fethetmeye Hazır Hissettirecek 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 20:33

Birkaç saatlik uyku kulağa az gibi gelse bile bazen tüm enerjinizi toplamak için yeterli oluyor ve sanki tüm dünyayı fethedecekmişsiniz gibi geliyor. O kısa ama derin uykudan sonra dinlemeniz için oluşturduğumuz bu playliste göz atın.....

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Disney Girl

2. Make The World Go Away

3. Jolene

4. Promise Me

5. And So It Goes

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Into Dust

7. The Promise

8. Kathy's Song

9. Sunrise

10. Good Night

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Summer's Gone

12. The Healing Day

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın