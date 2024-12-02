Birkaç Saatlik Uyku Sonrası Dünyayı Fethetmeye Hazır Hissettirecek 12 Şarkı
Birkaç Saatlik Uyku Sonrası Dünyayı Fethetmeye Hazır Hissettirecek 12 Şarkı
Birkaç saatlik uyku kulağa az gibi gelse bile bazen tüm enerjinizi toplamak için yeterli oluyor ve sanki tüm dünyayı fethedecekmişsiniz gibi geliyor. O kısa ama derin uykudan sonra dinlemeniz için oluşturduğumuz bu playliste göz atın.....
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1. Disney Girl
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2. Make The World Go Away
3. Jolene
4. Promise Me
5. And So It Goes
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6. Into Dust
7. The Promise
8. Kathy's Song
9. Sunrise
10. Good Night
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11. Summer's Gone
12. The Healing Day
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