Birisinin Evinde Kesinlikle Görmek İsteyeceğiniz 12 Çok Önemli Madde
Birisinin Evinde Kesinlikle Görmek İsteyeceğiniz 12 Çok Önemli Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların başka evlerinde görmek istedikleri pozitif maddelere değiniyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Tuvalette temiz sabun ve havluları olması çünkü bu ikisi yoksa onlar hakkında her şeyi sorgulamaya başlıyorum."
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2. "Odalarının kokusu tabii ki."
3. "Mutlu ve sağlıklı gözüken evcil hayvanlarının olması."
4. "Temiz ama mükemmel değil çünkü ev mükemmel olacak derecede temizse biraz ürpertici oluyor."
5. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir görüntü çünkü en azından insan olduklarını anlayabiliyorum."
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6. "Sağlıklı gözüken bitkilerinin olması."
7. "Evlerinde kitaplarının olması."
8. "Sanatla ilgilendiklerine dair göstergeler olabilir. Örneğin, tablolar ya da heykeller gibi."
9. "Evde ayakkabı giymiyor olmaları!"
10. "Temiz bulaşıklar."
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11. "Evlerinde ailelerine dair fotoğraflar olması genelde bana çok tatlı geliyor."
12. "Evde yemek yaptıklarına dair herhangi bir gösterge."
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