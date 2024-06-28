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Birisinin Evinde Kesinlikle Görmek İsteyeceğiniz 12 Çok Önemli Madde

Birisinin Evinde Kesinlikle Görmek İsteyeceğiniz 12 Çok Önemli Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 10:31

Bugünkü içeriğimizde insanların başka evlerinde görmek istedikleri pozitif maddelere değiniyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Tuvalette temiz sabun ve havluları olması çünkü bu ikisi yoksa onlar hakkında her şeyi sorgulamaya başlıyorum."

1. "Tuvalette temiz sabun ve havluları olması çünkü bu ikisi yoksa onlar hakkında her şeyi sorgulamaya başlıyorum."

2. "Odalarının kokusu tabii ki."

2. "Odalarının kokusu tabii ki."

3. "Mutlu ve sağlıklı gözüken evcil hayvanlarının olması."

3. "Mutlu ve sağlıklı gözüken evcil hayvanlarının olması."

4. "Temiz ama mükemmel değil çünkü ev mükemmel olacak derecede temizse biraz ürpertici oluyor."

5. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir görüntü çünkü en azından insan olduklarını anlayabiliyorum."

5. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir görüntü çünkü en azından insan olduklarını anlayabiliyorum."
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6. "Sağlıklı gözüken bitkilerinin olması."

'Sağlıklı bitkiler sorumlu birisinin göstergesi oluyor.'

7. "Evlerinde kitaplarının olması."

7. "Evlerinde kitaplarının olması."

8. "Sanatla ilgilendiklerine dair göstergeler olabilir. Örneğin, tablolar ya da heykeller gibi."

8. "Sanatla ilgilendiklerine dair göstergeler olabilir. Örneğin, tablolar ya da heykeller gibi."

9. "Evde ayakkabı giymiyor olmaları!"

'Özellikle size diyorum Amerikalılar.'

10. "Temiz bulaşıklar."

10. "Temiz bulaşıklar."

'Birkaç kirli bardak olmasında sorun yok ama tamamiyle kirli bulaşıklar duruyorsa sorun büyük.'

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11. "Evlerinde ailelerine dair fotoğraflar olması genelde bana çok tatlı geliyor."

11. "Evlerinde ailelerine dair fotoğraflar olması genelde bana çok tatlı geliyor."

'Annesi ve babasının fotoğrafları varsa bonus puan.'

12. "Evde yemek yaptıklarına dair herhangi bir gösterge."

'Evde yemek yapmayan birisiyle beraber olmak çok zor bir iş çünkü genelde bütün iş size kalıyor demek.'

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