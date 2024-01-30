Biri Acil 112'yi Arasın! Jennifer Lopez 'Can't Get Enough' Şarkısının Yeni Klipiyle Ortalığı Yaktı!

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez birkaç hafta önce 'Can't Get Enough' isimli bir şarkı çıkarmıştı. Güzeller güzeli Jlo geçtiğimiz gün ise ünlü rapçi Latto ile beraber şarkının remix versiyonunu yayınladı. Şarkı iyi hoş da klipini apayrı incelemek lazım çünkü izlerken kafanızdan aşağı bir kova buzlu su dökmek isteyeceksiniz. Detaylar👇👇👇