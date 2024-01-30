Biri Acil 112'yi Arasın! Jennifer Lopez 'Can't Get Enough' Şarkısının Yeni Klipiyle Ortalığı Yaktı!
Biri Acil 112'yi Arasın! Jennifer Lopez 'Can't Get Enough' Şarkısının Yeni Klipiyle Ortalığı Yaktı!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez birkaç hafta önce 'Can't Get Enough' isimli bir şarkı çıkarmıştı. Güzeller güzeli Jlo geçtiğimiz gün ise ünlü rapçi Latto ile beraber şarkının remix versiyonunu yayınladı. Şarkı iyi hoş da klipini apayrı incelemek lazım çünkü izlerken kafanızdan aşağı bir kova buzlu su dökmek isteyeceksiniz. Detaylar👇👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakın arkadaşlar bu kadın nasıl oluyor da yaşlanmıyor bilmiyoruz. Sakın yorumlarda Jlo'nun hangi iksirden içtiğini sormayın ve bulursanız lütfen bize de söyleyin.
Klipte hem eşi Ben Affleck'e övgüler yağdıran hem de göz alıcı kıyafetleriyle aşırı seksi dans hareketleri sergileyen 54 yaşındaki afetimizin yeni klipinden karelere hadi bir göz atalım...
Klipin ilk saniyelerinde Jlo'yu bembeyaz bir elbise içinde yatakta eğlenirken görüyoruz.
Video ilerledikçe hafiften bir ateşimiz çıkmıyor değil. Zaten sesin çok güzel be Jlo bu kadarına gerek var mıydı?🥵🔥
Gitgide dans ederken daha enerjik olmayı nasıl başarıyor aklımız almıyor? Estetikliği ve renklerin uyumu şaka mı?😍❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tam şu fotoğrafta kafanızda çalan şarkıyı duymayı çok isterdik. Şahsen biz eskiye gidip Rihanna ve Shakira'nın 'Can't Remember To Forget You' şarkısını bir mırıldandık. Sizin de gözünüzde canlandı mı?
Rapçi Latto ile Lopez'in kamerayla flörtleşmesini izlemek de varmış. Bana bir sürahi bol buzlu su lütfennn!🔥🔥🔥
Peki bu cüretkar havuzbaşı pozları ne olacak? Bu yaşta o karın kası ne öyle maşallah.🧿
Şimdi biz Jlo'ya düşmeden önce demiştik ya hani şarkıda eşi Ben Affleck'i övdü diye, işte tam olarak bunları dedi...
"Gözlerindeki tutkuyu hissedebilirim. Hala sana aşığım. Bana o dokunuşu ver, kışkırt, inanılmayacak kadar güzel."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yani "O dokunuşun, o bakışın, sana doyamıyorum bebeğim" demeler falan Jlo'cum sana çokça tebrik bize de bolca geçmiş olsun.🥵
Şaka bir yana tam anlamıyla şahane bir klip olmuş. Koreografiler olsun, prodüksiyon olsun, Jennifer Lopez'in her karede ayrı olan mükemmelliği olsun, şarkısı olsun, olsun da olsun dört dörtlük bir iş çıkartmış ortaya. Valla tebrikler ayakta alkışlardım ama serum takılı malum bu klipten sonra biraz zor ayaklanırız.❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın