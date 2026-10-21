BirGün Muhabiri İsmail Arı Tutuklandı
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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, 21 Ekim 2026'da Ankara'da tutuklandı. Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bir gün önce, ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gazetecinin hakimlik sorgusu sonunda cezaevine gönderilmesine karar verildi. Mart ayında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanan muhabir, Sincan Cezaevi'nde 75 gün kaldıktan sonra Haziran'da tahliye edilmişti. Yeni karar sonrasında avukatları aracılığıyla açıklama yapan Arı, hakimin kendisini dinlemediğini söyledi.
Ankara Emniyeti'ne ifadeye giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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