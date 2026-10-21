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BirGün Muhabiri İsmail Arı Tutuklandı

BirGün Muhabiri İsmail Arı Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 16:42
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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, 21 Ekim 2026'da Ankara'da tutuklandı. Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bir gün önce, ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gazetecinin hakimlik sorgusu sonunda cezaevine gönderilmesine karar verildi.  Mart ayında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanan muhabir, Sincan Cezaevi'nde 75 gün kaldıktan sonra Haziran'da tahliye edilmişti. Yeni karar sonrasında avukatları aracılığıyla açıklama yapan Arı, hakimin kendisini dinlemediğini söyledi.

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Ankara Emniyeti'ne ifadeye giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı

Ankara Emniyeti'ne ifadeye giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı

Arı, 20 Ekim Salı günü saat 15.30'da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyete giden muhabire burada gözaltı kararı tebliğ edildi. Gözaltı gerekçesi olarak 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamaları bildirildi. Şikâyetçi, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

Bir gece gözaltında kalan Arı, 21 Ekim sabahı saat 10.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi saat 12.00'de başlayıp 13.00 civarında sona erdi. Ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Arı'nın sorgusu saat 16.00'da başladı ve hakimlik gazetecinin tutuklanmasına hükmetti.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Arı, 'Hakim dinlemedi bile, avukatların sözünü kesti.' dedi. Arı ayrıca kendisine yöneltilen suç isnadının cezaevine gönderilmeyi gerektirmediğini savundu.

Arı, 21 Mart 2026'da bayram ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve 22 Mart'ta tutuklandı. Gazetecinin iddianamesi Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Arı, 5 Haziran'daki ilk duruşmada, savcının tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen adli kontrol şartı konulmadan tahliye edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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