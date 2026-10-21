BirGün Muhabiri İsmail Arı Tutuklandı

Arı, 20 Ekim Salı günü saat 15.30'da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyete giden muhabire burada gözaltı kararı tebliğ edildi. Gözaltı gerekçesi olarak 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamaları bildirildi. Şikâyetçi, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

Bir gece gözaltında kalan Arı, 21 Ekim sabahı saat 10.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi saat 12.00'de başlayıp 13.00 civarında sona erdi. Ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Arı'nın sorgusu saat 16.00'da başladı ve hakimlik gazetecinin tutuklanmasına hükmetti.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Arı, 'Hakim dinlemedi bile, avukatların sözünü kesti.' dedi. Arı ayrıca kendisine yöneltilen suç isnadının cezaevine gönderilmeyi gerektirmediğini savundu.

Arı, 21 Mart 2026'da bayram ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve 22 Mart'ta tutuklandı. Gazetecinin iddianamesi Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Arı, 5 Haziran'daki ilk duruşmada, savcının tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen adli kontrol şartı konulmadan tahliye edildi.