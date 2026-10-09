Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Fon Soruşturmasında Tutuklandı
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Gazeteci Şaban Sevinç ile Sözcü editörü Mustafa Balcı, fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Gece yarısından sonra gözaltına alınan iki isim hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Sevinç ve Balcı'ya 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi.
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Sevinç ve Balcı tutuklandı.
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Saymaz ve Ağırel de şüpheli olarak ifade verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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