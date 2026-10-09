Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Fon Soruşturmasında Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifade vermesini istemişti. Daha sonra Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İki gazeteci gece yarısından sonra gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü ve savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık tutuklama talep etti, sulh ceza hakimliği de talebi kabul ederek ikisinin tutuklanmasına karar verdi.