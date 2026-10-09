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Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Fon Soruşturmasında Tutuklandı

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Fon Soruşturmasında Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 21:38
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Gazeteci Şaban Sevinç ile Sözcü editörü Mustafa Balcı, fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Gece yarısından sonra gözaltına alınan iki isim hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Sevinç ve Balcı'ya 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi.

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Sevinç ve Balcı tutuklandı.

Sevinç ve Balcı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifade vermesini istemişti. Daha sonra Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İki gazeteci gece yarısından sonra gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü ve savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık tutuklama talep etti, sulh ceza hakimliği de talebi kabul ederek ikisinin tutuklanmasına karar verdi.

Saymaz ve Ağırel de şüpheli olarak ifade verdi.

Saymaz ve Ağırel de şüpheli olarak ifade verdi.

Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in de şüpheli sıfatıyla ifade vermesi istendi. İki isim adli kontrol şartıyla sevk edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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