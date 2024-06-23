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Birbirlerinin Kayıp İkizi Olduklarına Yemin Edebileceğimiz ama Kanıtlayamayacağımız İsimler

Birbirlerinin Kayıp İkizi Olduklarına Yemin Edebileceğimiz ama Kanıtlayamayacağımız İsimler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 12:31

Hangi Z kuşağı oyuncuları daha yaşlı bir ünlünün genç versiyonunu oynamak için mükemmel olurdu diye düşündünuz mü hiç? Hadi kullanıcıların seçtiği Z kuşağı oyuncularından derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://t.co/arvm5P7106
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1. Finn Wolfhard ve Adam Driver.

1. Finn Wolfhard ve Adam Driver.

'Birbirlerine çok benziyorlar, hatta bir filmde baba ve oğul olarak bile oynayabilirler.'

2. Iain Armitage ve Nicholas Hoult

2. Iain Armitage ve Nicholas Hoult

'Biri diğerinin hık demiş burnundan düşmüş resmen...'

3. Lili Reinhart ve Brittany Murphy

3. Lili Reinhart ve Brittany Murphy

'Klon olduklarına yemin edebilirim.'

4. Madeleine Arthur ve Portia Doubleday

4. Madeleine Arthur ve Portia Doubleday

'Birbirlerinin kayıp ikizleri olduklarını düşünüyorum.'

5. Jabari Banks ve Will Smith

5. Jabari Banks ve Will Smith

'Will Smith'in geçmişten günümüze yolculuk yapmış hali'

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6. Odeya Rush ve Mila Kunis

6. Odeya Rush ve Mila Kunis

'Odeya Rush'ın Mila Kunis'in kızını ya da genç halini oynamasını çok istiyorum. Hollywood, hadi büyünü yap çabuk'

7. Julia Butters ve Brooke Shields

7. Julia Butters ve Brooke Shields

'Julia bir zaman yolcusudur. Elimde kanıt yok ama bundan çok eminim.'

8. Millie Bobby Brown ve Audrey Hepburn

8. Millie Bobby Brown ve Audrey Hepburn

'Doğru makyaj ile birbirlerinden ayırt etmesi imkansız hale geliyorlar'

9. Maisie Williams ve Olivia Ross

9. Maisie Williams ve Olivia Ross

'Bunu düşünen sadece ben miyim ama Maisie Williams, Olivia Ross'un gençliğine benziyor.'

10. Gaten Matarazzo ve Adam Devine

10. Gaten Matarazzo ve Adam Devine

'Bu ikisi kesinlikle kardeşler ve bunu bizden saklıyorlar'

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11. Dylan Sprayberry ve Kevin Zegers

11. Dylan Sprayberry ve Kevin Zegers

'Yüzlerinin aşağı kısmını resmen kopyala + yapıştır yapmışlar'

12. Millie Bobbie Brown ve Elizabeth Perkins

12. Millie Bobbie Brown ve Elizabeth Perkins

'Elizabeth Perkins'in genç hali olduğu çok belli. Akraba falan olabilirler cidden.'

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