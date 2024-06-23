Birbirlerinin Kayıp İkizi Olduklarına Yemin Edebileceğimiz ama Kanıtlayamayacağımız İsimler
Birbirlerinin Kayıp İkizi Olduklarına Yemin Edebileceğimiz ama Kanıtlayamayacağımız İsimler
Kaynak: https://t.co/arvm5P7106
Hangi Z kuşağı oyuncuları daha yaşlı bir ünlünün genç versiyonunu oynamak için mükemmel olurdu diye düşündünuz mü hiç? Hadi kullanıcıların seçtiği Z kuşağı oyuncularından derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Finn Wolfhard ve Adam Driver.
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2. Iain Armitage ve Nicholas Hoult
3. Lili Reinhart ve Brittany Murphy
4. Madeleine Arthur ve Portia Doubleday
5. Jabari Banks ve Will Smith
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6. Odeya Rush ve Mila Kunis
7. Julia Butters ve Brooke Shields
8. Millie Bobby Brown ve Audrey Hepburn
9. Maisie Williams ve Olivia Ross
10. Gaten Matarazzo ve Adam Devine
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11. Dylan Sprayberry ve Kevin Zegers
12. Millie Bobbie Brown ve Elizabeth Perkins
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