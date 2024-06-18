Farklı Farklı Sebeplerle İsmini Değiştiren 8 Ünlü Oyuncu ve Gerçek İsimleri

Ünlü yönetmenin aslında babasının soyadı Waititi, annesinin soyadı ise Cohen'dir. Hiç evlenmemiş olan ebeveynleri, Taika'nın doğum belgesine Cohen yazdı, ancak yönetmen Cultural Daily'e verdiği demeçte çocukluğu boyunca soyadını değiştirip durduğunu söyledi. 'Büyürken, çok fazla oyunculuk yapıyordum ve çünkü pasaportumda Cohen yazıyordu, okullarda Cohen soyadını kullanıyordum ve Taika Cohen olarak biliniyordum. Sonra, babamla birlikte yaşamak için babamın ailesinin yanına gittiğimde, Waititi olarak biliniyordum. Yani hayatım boyunca yaşadığım yere göre her iki ismi de kullandım.'

'İlk kısa filmimi Waititi olarak bilindiğim o bölgede çektiğim için, filmde de bu isim kullanıldı. Ve o film gerçekten başarılı oldu, birdenbire bir yönetmen olarak kariyerim başladı ve şimdi herkes beni Waititi olarak tanıyor.' diye anlattı.