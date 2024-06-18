Farklı Farklı Sebeplerle İsmini Değiştiren 8 Ünlü Oyuncu ve Gerçek İsimleri
Farklı Farklı Sebeplerle İsmini Değiştiren 8 Ünlü Oyuncu ve Gerçek İsimleri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morgansloss1...
Ne yazık ki günümüzde ırkçılık hala devam ediyor. Bundan dolayı özellikle birçok ulustan oluşan ülkelerde yaşayan insanlar isimlerini değiştirmek zorunda kalabiliyor. Bugünkü içeriğimizde isimlerini değiştirmek zorunda kalan 8 ünlünün hikayelerine bakacağız.
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1. Choo Kheng Yeoh, adını Michelle Yeoh olarak değiştirdi.
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2. Taika Waititi de ismini değiştirdi!
3. Mindy Kaling de ismini değiştirdi. (Gerçek adıysa Vera Mindy Chokalingam.)
4. Jo Koy gerçek ismiyse Joseph Glenn Herbert.
5. KJ Apa ise ismini değiştirmişti. Gerçek adıysa Keneti James Fitzgerald Apa.
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6. Kal Penn ise adını Kalpen Suresh Modi'den değiştirmişti.
7. Awkwafina'nın gerçek adıysa Nora Lum.
8. Bruno Mars da adını değiştirmişti. (gerçek adı: Peter Gene Hernandez.)
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