Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Merhabalar ve iyi hafta sonları. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter aleminin en komik dizi ve film paylaşımlarıyla karşınızdayız. Bu içerikte dizi ve sinema dünyası hakkında yaptıkları esprilerle hepimizi güldüren kullanıcıları bir araya topladık. Bakalım kimler kimler yine neleri mizah konusu yapmış? Keyifli okumalar dileriz.
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1. Başlıyoruz...
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2. Sinefiller bu kazağa sahiden düşer misiniz?
3. Kültüre gel kültüre...
4. Sanmıyorum!
5. Yerinde bir cevap:
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6. Bu doğru...
7. Gerçekten böyleler:
8. Hahahahaha çok iyi espri...
9. Sebep bu olsa keşke...
10. Hanginiz yaptı bunu?
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11. Haftaya görüşmek üzere...
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