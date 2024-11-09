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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 19:56

Merhabalar ve iyi hafta sonları. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter aleminin en komik dizi ve film paylaşımlarıyla karşınızdayız. Bu içerikte dizi ve sinema dünyası hakkında yaptıkları esprilerle hepimizi güldüren kullanıcıları bir araya topladık. Bakalım kimler kimler yine neleri mizah konusu yapmış? Keyifli okumalar dileriz.

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1. Başlıyoruz...

1. Başlıyoruz...
twitter.com

2. Sinefiller bu kazağa sahiden düşer misiniz?

2. Sinefiller bu kazağa sahiden düşer misiniz?
twitter.com

3. Kültüre gel kültüre...

3. Kültüre gel kültüre...
twitter.com

4. Sanmıyorum!

4. Sanmıyorum!
twitter.com

5. Yerinde bir cevap:

5. Yerinde bir cevap:
twitter.com
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6. Bu doğru...

6. Bu doğru...
twitter.com

7. Gerçekten böyleler:

7. Gerçekten böyleler:
twitter.com

8. Hahahahaha çok iyi espri...

8. Hahahahaha çok iyi espri...
twitter.com

9. Sebep bu olsa keşke...

9. Sebep bu olsa keşke...
twitter.com

10. Hanginiz yaptı bunu?

10. Hanginiz yaptı bunu?
twitter.com
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11. Haftaya görüşmek üzere...

11. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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