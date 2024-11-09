Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Merhabalar ve iyi hafta sonları. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter aleminin en komik dizi ve film paylaşımlarıyla karşınızdayız. Bu içerikte dizi ve sinema dünyası hakkında yaptıkları esprilerle hepimizi güldüren kullanıcıları bir araya topladık. Bakalım kimler kimler yine neleri mizah konusu yapmış? Keyifli okumalar dileriz.