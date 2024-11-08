Bu Nasıl Tavşan? 'Bunny-Man' Filmindeki Tavşanın Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Bu Nasıl Tavşan? 'Bunny-Man' Filmindeki Tavşanın Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Michele Morrone, James Franco ve Bella Thorne'un başrolde oynadığı 'Bunny-Man' filminden ilk fotoğraf geldi. Filmin ilk görseli sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar tavşanın siyahlara bürünmüş halini çok tuhaf buldu. Bazıları ise onu alaya aldı. Gelin önce fotoğrafa, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
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'365 Gün' filminden tanıdığımız Michele Morrone ile James Franco ve Bella Thorne'un başrolerde oynadığı 'Bunny-Man' filminden ilk fotoğraf geldi.
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Çizgi filmlerden tanıdığımız tavşanın siyahlara bürünmüş ve cazibeli hali sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pek çok kullanıcı tavşanı bu haliye son derece tuhaf buldu.
1. "Bunny Man?"
2. "Dürüst olmak gerekirse, bundan daha utanç verici bir film çok az gördüm"
3. "Bunun porno olmadığından emin misin?"
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4. "Bu kostüm bir şaka olmalı"
5. "Biz izlemeyeceğiz"
6. "Bunun da yapay zeka fotoğraflarından biri olduğunu düşünmüştüm"
7. "Bunun bir BDSM kulübüyle ilgili olmadığından emin misin?"
8. "James Franco geri döndü beyler"
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9. "Yani bu Batman ama tavşan"
10. "Bakın, bir başkası da fetişini filme çekmiş"
11. "Aklıma ilk gelen bu sahneydi"
12. "Eğer böyle görünecekse adını cinsel suçlu olarak değiştirin"
'Bunny-Man' filmi saldırıya uğradıktan sonra intihar eden ve görüntüleri internette yayınlanan kız kardeşinin intikamını alma arzusu duyan süper kahramanın hikayesini konu alıyor.
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Başrol oyuncularına Franco Nero ve Mike Tyson da eşlik ediyor. Siz çocukken hepimizi ekran başına bağlayan bu tavşanın filmdeki imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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