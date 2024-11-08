Bu Nasıl Tavşan? 'Bunny-Man' Filmindeki Tavşanın Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Michele Morrone, James Franco ve Bella Thorne'un başrolde oynadığı 'Bunny-Man' filminden ilk fotoğraf geldi. Filmin ilk görseli sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar tavşanın siyahlara bürünmüş halini çok tuhaf buldu. Bazıları ise onu alaya aldı. Gelin önce fotoğrafa, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.