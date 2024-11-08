Zendaya ile Başrolde Oynayan Robert Pattinson'ın Hiç Yaşlanmaması Goygoycuların Diline Dolandı

Zendaya ile Robert Pattinson yepyeni bir A24 filminde başrolde oynuyor. Filmin çekimleri Boston'da başladı. Set sırasında hayranlar bölgeye akın etti. Robert Pattinson'ın yakışıklılığı ve hiç yaşlanmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü aktörün bu haline birbirinden goygoy dolu yorumlar yaptı.