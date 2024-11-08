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Zendaya ile Başrolde Oynayan Robert Pattinson'ın Hiç Yaşlanmaması Goygoycuların Diline Dolandı

Zendaya ile Başrolde Oynayan Robert Pattinson'ın Hiç Yaşlanmaması Goygoycuların Diline Dolandı

Twitter Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
08.11.2024 - 11:00

Zendaya ile Robert Pattinson yepyeni bir A24 filminde başrolde oynuyor. Filmin çekimleri Boston'da başladı. Set sırasında hayranlar bölgeye akın etti. Robert Pattinson'ın yakışıklılığı ve hiç yaşlanmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü aktörün bu haline birbirinden goygoy dolu yorumlar yaptı.

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'Örümcek Adam' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan Zendaya ile 'Alacakaranlık Efsanesi' ile 'Batman' yıldızı Robert Pattinson, A24 yapımı 'The Drama' filminin çekimlerine başladı.

'Örümcek Adam' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan Zendaya ile 'Alacakaranlık Efsanesi' ile 'Batman' yıldızı Robert Pattinson, A24 yapımı 'The Drama' filminin çekimlerine başladı.

Boston caddelerinde yapılan çekimler bölge sakinlerinin ve turistlerin dikkatini çekti. Bazı insanlar Zendaya ile Robert Pattinson'ı görmek için set alanına çok önceden akın etti.

Boston caddelerinde yapılan çekimler bölge sakinlerinin ve turistlerin dikkatini çekti. Bazı insanlar Zendaya ile Robert Pattinson'ı görmek için set alanına çok önceden akın etti.

Film setinden gelen videolarda ikilinin uyumları göz doldurdu. Özellikle Robert Pattinson'ın yıllar geçse bile hâlâ çok genç görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Film setinden gelen videolarda ikilinin uyumları göz doldurdu. Özellikle Robert Pattinson'ın yıllar geçse bile hâlâ çok genç görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

X/Twitter'da @popgek'in paylaştığı film görüntülerine gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

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