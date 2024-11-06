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Yapılan Bir Araştırmaya Göre Korku Filmi İzlemenin Anksiyeteyi Azalttığı Ortaya Çıktı

Yapılan Bir Araştırmaya Göre Korku Filmi İzlemenin Anksiyeteyi Azalttığı Ortaya Çıktı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.11.2024 - 17:29

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde bulunan Eğlence Amaçlı Korku Laboratuvarının yaptığı bir araştırmaya göre korku filmi izlemek depresyonu azaltıyor. Gelin araştırmanın detaylarına hep birlikte bakalım.

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Korku filmlerini severek izleyenler de vardır nefret edenler de... Hatta korku filmlerini çok seviyorum diyenlere tuhaf bir yüz ifadesiyle bakıldığı bile olur. Ama araştırmalar gösteriyor ki korku filmlerini sevmek o kadar da kötü bir olay değil.

Euronews'ün haberine göre korku filmi izlemek depresyonu azaltıyor ve kişiye duygusal dayanıklılık kazandırıyor. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde bulunan Eğlence Amaçlı Korku Laboratuvarının yaptığı bir araştırmaya göre korku filmleri potansiyel olarak izleyende bir çeşit "ilaç" görevi görüyor.

Euronews'ün haberine göre korku filmi izlemek depresyonu azaltıyor ve kişiye duygusal dayanıklılık kazandırıyor. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde bulunan Eğlence Amaçlı Korku Laboratuvarının yaptığı bir araştırmaya göre korku filmleri potansiyel olarak izleyende bir çeşit "ilaç" görevi görüyor.

Laboratuvarın yöneticilerinden biri olan Mathias Clasen Euronews Culture’a yaptığı açıklamada,

Laboratuvarın yöneticilerinden biri olan Mathias Clasen Euronews Culture’a yaptığı açıklamada,

'Korkutucu aktivitelerden keyif almak çok yaygındır. Hatta evrenseldir. İnsanların korkuyu deneyimlemesi ise çok sağlıklıdır. İnsanlar korku filmi izleyerek içsel kaygılarından kaçabilir. Anksiyetesi olan bazı kişiler kontrol edemedikleri bir kötü his bulutu içerisindedir. Ama korku filmi izlerken korkuyu kendileri seçmiş olurlar. Kalplerinin neden çarptığını ya da midelerinde neden kelebeklerin uçuştuğunu bilebilirler' dedi.

Mathias Clasen'in yaptığı bir tespit ise oldukça dikkat çekici. Clasen yaptığı araştırmada korku türünün pandemi zamanında gişe rekoru kırdığını keşfetmiş. Araştırmasına göre insanlar dünya salgın bir hastalığın pençesindeyken dehşetle başa çıkmak için korku filmleri izlemeye yönelmiş.

Mathias Clasen'in yaptığı bir tespit ise oldukça dikkat çekici. Clasen yaptığı araştırmada korku türünün pandemi zamanında gişe rekoru kırdığını keşfetmiş. Araştırmasına göre insanlar dünya salgın bir hastalığın pençesindeyken dehşetle başa çıkmak için korku filmleri izlemeye yönelmiş.

Son zamanlarda 'Terrifier 3', 'Smile 2', 'The Substance', 'Longlegs', 'Immaculate' ve 'MaXXXine' gibi korku filmleri sinema salonlarını doldurdu. Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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