Yapılan Bir Araştırmaya Göre Korku Filmi İzlemenin Anksiyeteyi Azalttığı Ortaya Çıktı

'Korkutucu aktivitelerden keyif almak çok yaygındır. Hatta evrenseldir. İnsanların korkuyu deneyimlemesi ise çok sağlıklıdır. İnsanlar korku filmi izleyerek içsel kaygılarından kaçabilir. Anksiyetesi olan bazı kişiler kontrol edemedikleri bir kötü his bulutu içerisindedir. Ama korku filmi izlerken korkuyu kendileri seçmiş olurlar. Kalplerinin neden çarptığını ya da midelerinde neden kelebeklerin uçuştuğunu bilebilirler' dedi.