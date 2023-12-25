Biraz da Romantizm: Sıcacık Evinde Oturup Dışarıdaki Yağmuru İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Biraz da Romantizm: Sıcacık Evinde Oturup Dışarıdaki Yağmuru İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Havalar giderek soğurken bu havada aşık olmaktan daha iyi yapılabilecek bir şey var mı? Bizce yok! Bu listemizdeki şarkılarla kalbiniz sevgiyle dolup içiniz ısınacak! ❤️
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1. Agnes Obel - Riverside
2. Bea and her Business - Born To Be Alive
3. LÉON - Die For You
4. Taylor Swift - cardigan
5. ZAYN - Sweat
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6. Isak Danielson - Power
7. Emma Peters - Lové
8. polarrana - chaos
9. Lana Del Rey - Radio
10. Born Human - Roundabout
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11. Valeria Stoica - Get Back
12. Troye Sivan – My Sweet Lord
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