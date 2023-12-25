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Biraz da Romantizm: Sıcacık Evinde Oturup Dışarıdaki Yağmuru İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Biraz da Romantizm: Sıcacık Evinde Oturup Dışarıdaki Yağmuru İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:31

Havalar giderek soğurken bu havada aşık olmaktan daha iyi yapılabilecek bir şey var mı? Bizce yok! Bu listemizdeki şarkılarla kalbiniz sevgiyle dolup içiniz ısınacak! ❤️

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1. Agnes Obel - Riverside

2. Bea and her Business - Born To Be Alive

3. LÉON - Die For You

4. Taylor Swift - cardigan

5. ZAYN - Sweat

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6. Isak Danielson - Power

7. Emma Peters - Lové

8. polarrana - chaos

9. Lana Del Rey - Radio

10. Born Human - Roundabout

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11. Valeria Stoica - Get Back

12. Troye Sivan – My Sweet Lord

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