Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biraz da İstanbul'u Övelim! Galata Kulesi'nden Ayasofya'yı Fotoğraflayan Kişi İstanbul Aşkımızı Depreştirdi!

Biraz da İstanbul'u Övelim! Galata Kulesi'nden Ayasofya'yı Fotoğraflayan Kişi İstanbul Aşkımızı Depreştirdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:33

Şarkılara, romanlara ve tarihe damgasını vuran şehir: İstanbul! Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu eşsiz şehir, herkesin dilinde. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un her köşesinden adeta tarih fışkırıyor. Görenlerin gözlerini kamaştıran mega kent bu kez de @dolunayadam tarafından çekilen bir kare ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İstanbul'un güzelliğine bir kez de X üzerinden metiyeler dizildi...

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarihe damgasını vuran o şehir... Herkesin sahip olmak istediği eşsiz İstanbul'un güzelliğini tartışmaya dahi gerek yok.

Tarihe damgasını vuran o şehir... Herkesin sahip olmak istediği eşsiz İstanbul'un güzelliğini tartışmaya dahi gerek yok.

Mega kentin göz kamaştıran doğal yapısı ve eşsiz tarihi pek çok kez kitaplara, şarkılara konu oldu. Milyonlarca kişi dünyayı gezse de yine İstanbul'a aşık oldu.

Tarihin içindeki tarih, mimarinin içindeki mimari... Onda ne ararsanız var! Üstelik İstanbul'da her pencere bir başka dünyaya açılıyor.

Tarihin içindeki tarih, mimarinin içindeki mimari... Onda ne ararsanız var! Üstelik İstanbul'da her pencere bir başka dünyaya açılıyor.
twitter.com

Sosyal medya platformu X üzerinden çektiği fotoğrafı paylaşan @dolunayadam, Galata'dan Ayasofya'ya bakmamızı sağladı.

Haliyle sosyal medyaya İstanbul'dan kareler yağdı! 👇

Haliyle sosyal medyaya İstanbul'dan kareler yağdı! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Derken övgüler de başladı! 👇

Derken övgüler de başladı! 👇
twitter.com

Sahi, yeterince seviyor muyuz İstanbul'u 👇

Sahi, yeterince seviyor muyuz İstanbul'u 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İçi seni dışı beni yakar... 👇

İçi seni dışı beni yakar... 👇
twitter.com

Efsaneler güzeldir ama size engel olmasın! 👇

Efsaneler güzeldir ama size engel olmasın! 👇
twitter.com

İlmek ilmek işlenmiş bir şehir... 👇

İlmek ilmek işlenmiş bir şehir... 👇
twitter.com

Yine de vinçler her yerde 👇

Yine de vinçler her yerde 👇
twitter.com

"Meydan adamların ful gözünün önünde... Nasıl durduramadılar Mehmet'i la" 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın