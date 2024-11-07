Biraz da İstanbul'u Övelim! Galata Kulesi'nden Ayasofya'yı Fotoğraflayan Kişi İstanbul Aşkımızı Depreştirdi!

Şarkılara, romanlara ve tarihe damgasını vuran şehir: İstanbul! Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu eşsiz şehir, herkesin dilinde. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un her köşesinden adeta tarih fışkırıyor. Görenlerin gözlerini kamaştıran mega kent bu kez de @dolunayadam tarafından çekilen bir kare ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İstanbul'un güzelliğine bir kez de X üzerinden metiyeler dizildi...

İşte, detaylar...