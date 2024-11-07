Biraz da İstanbul'u Övelim! Galata Kulesi'nden Ayasofya'yı Fotoğraflayan Kişi İstanbul Aşkımızı Depreştirdi!
Biraz da İstanbul'u Övelim! Galata Kulesi'nden Ayasofya'yı Fotoğraflayan Kişi İstanbul Aşkımızı Depreştirdi!
Şarkılara, romanlara ve tarihe damgasını vuran şehir: İstanbul! Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu eşsiz şehir, herkesin dilinde. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un her köşesinden adeta tarih fışkırıyor. Görenlerin gözlerini kamaştıran mega kent bu kez de @dolunayadam tarafından çekilen bir kare ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İstanbul'un güzelliğine bir kez de X üzerinden metiyeler dizildi...
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihe damgasını vuran o şehir... Herkesin sahip olmak istediği eşsiz İstanbul'un güzelliğini tartışmaya dahi gerek yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihin içindeki tarih, mimarinin içindeki mimari... Onda ne ararsanız var! Üstelik İstanbul'da her pencere bir başka dünyaya açılıyor.
Haliyle sosyal medyaya İstanbul'dan kareler yağdı! 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Derken övgüler de başladı! 👇
Sahi, yeterince seviyor muyuz İstanbul'u 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçi seni dışı beni yakar... 👇
Efsaneler güzeldir ama size engel olmasın! 👇
İlmek ilmek işlenmiş bir şehir... 👇
Yine de vinçler her yerde 👇
"Meydan adamların ful gözünün önünde... Nasıl durduramadılar Mehmet'i la" 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın