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Bir Zamanlar Osmanlı Mutfağının Vazgeçilmeziydi: Şifa Deposu Olarak Biliniyor

Bir Zamanlar Osmanlı Mutfağının Vazgeçilmeziydi: Şifa Deposu Olarak Biliniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 20:10
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Türkiye'de yalnızca Kastamonu il merkezinde ve Daday ilçesinde yetişen coğrafi işaretli üryani eriğinin (ala) hasadına başlandı. Osmanlı mutfağında da sevilen endemik meyve, taşıdığı besin değerleriyle dikkat çekiyor.

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Kaynak: IHA

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Yalnızca Kastamonu'da yetişen coğrafi işaretli üryani eriği, magnezyum, potasyum ve demir bakımından zengin.

Yalnızca Kastamonu'da yetişen coğrafi işaretli üryani eriği, magnezyum, potasyum ve demir bakımından zengin.

Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve endemik bitki türü olarak kabul edilen üryani eriği, Kastamonu merkeze bağlı Halife köyünde ve Daday ilçesinde yetişiyor. Meyve; magnezyum, potasyum, demir ve B grubu vitaminleri bakımından zengin bir içeriğe sahip. Antioksidan maddeler ve flavonoidler içeren erik, fazla şeker barındırmadığı için diyabet ve obezite sorunu yaşayanlar tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.

Ağaçtan toplandıktan sonra kabuğu soyulan erik kurutularak da tüketilebiliyor. Meyveden pestil, hoşaf ve eğşi adı verilen içecek yapılabiliyor.

Üretici, erikleri önce sıcak sonra soğuk suya sokarak soyuyor, ardından tahtalarda 15 gün boyunca kurutuyor.

Üretici, erikleri önce sıcak sonra soğuk suya sokarak soyuyor, ardından tahtalarda 15 gün boyunca kurutuyor.

Üryani erik üreticisi Feza Tiryaki, olgunlaşan eriklerin her gün dolaşılarak toplandığını anlattı. Meyvelerin sıcak ve ardından soğuk suya sokularak soyulduğunu belirten Tiryaki, 'üryan' kelimesinin de buradan geldiğini söyledi. Eriğin asıl adının 'ala' olduğunu aktaran Tiryaki'ye göre en güzel taneler çam veya gürgenden yapılan tahtalarda yaklaşık 15 gün kurutuluyor. Hava nemli olduğunda eriklerin kaldırılması gerekiyor ve hiçbir tane birbirine değmeden kuruyor. Bu işlemin ardından ürünün raf ömrü 2 ila 3 yıl oluyor.

Tiryaki, kurutulmuş eriğin kaynatılıp dinlendirilmiş sıcak suda bekletilerek tüketilmesini öneriyor. Doğal şekeri yeterli olduğu için ayrıca şeker eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Hasat yapan Melahat Gökmen ise soğuk vurduğu için ürünün 3-4 yıldır olmadığını, bu yıl ürün verdiğini söyledi.

Kastamonu Üniversitesi'nde balıklar üzerinde yapılan bir deneyde, eriği yiyenlerin kanserojen maddeye direnç gösterdiği belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi'nde balıklar üzerinde yapılan bir deneyde, eriği yiyenlerin kanserojen maddeye direnç gösterdiği belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı deneyde balıkların bir kısmına kanserojen madde enjekte edildi. Bu balıkların bir bölümüne üryani eriği yedirildi ve eriği yiyen balıkların kanserojen maddeye karşı direnç gösterdiği belirtildi. Bulgunun insanlar için geçerli olup olmadığına dair ayrıca bir veri paylaşılmadı. Tiryaki ise eriğin sindirim sistemine iyi geldiğini söyledi.

Tiryaki, bu yıl soyulan erik kabuklarını kurutup Kastamonu Üniversitesi MERLAB'a analiz için göndereceklerini ve kabukların çay olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştıracaklarını açıkladı. Bölgede üreticilerden Mürüvvet Sefer ise erik kabuklarını atmayıp kuruttuklarını ve çay olarak tükettiklerini belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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