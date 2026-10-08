Bir Zamanlar Osmanlı Mutfağının Vazgeçilmeziydi: Şifa Deposu Olarak Biliniyor
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Yalnızca Kastamonu'da yetişen coğrafi işaretli üryani eriği, magnezyum, potasyum ve demir bakımından zengin.
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Üretici, erikleri önce sıcak sonra soğuk suya sokarak soyuyor, ardından tahtalarda 15 gün boyunca kurutuyor.
Kastamonu Üniversitesi'nde balıklar üzerinde yapılan bir deneyde, eriği yiyenlerin kanserojen maddeye direnç gösterdiği belirtildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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