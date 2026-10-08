Bir Zamanlar Osmanlı Mutfağının Vazgeçilmeziydi: Şifa Deposu Olarak Biliniyor

Üryani erik üreticisi Feza Tiryaki, olgunlaşan eriklerin her gün dolaşılarak toplandığını anlattı. Meyvelerin sıcak ve ardından soğuk suya sokularak soyulduğunu belirten Tiryaki, 'üryan' kelimesinin de buradan geldiğini söyledi. Eriğin asıl adının 'ala' olduğunu aktaran Tiryaki'ye göre en güzel taneler çam veya gürgenden yapılan tahtalarda yaklaşık 15 gün kurutuluyor. Hava nemli olduğunda eriklerin kaldırılması gerekiyor ve hiçbir tane birbirine değmeden kuruyor. Bu işlemin ardından ürünün raf ömrü 2 ila 3 yıl oluyor.

Tiryaki, kurutulmuş eriğin kaynatılıp dinlendirilmiş sıcak suda bekletilerek tüketilmesini öneriyor. Doğal şekeri yeterli olduğu için ayrıca şeker eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Hasat yapan Melahat Gökmen ise soğuk vurduğu için ürünün 3-4 yıldır olmadığını, bu yıl ürün verdiğini söyledi.