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Bir Zamanlar Okullarda Öğretilse de Yanlış Oldukları Kanıtlanan 15 Gerçek

Bir Zamanlar Okullarda Öğretilse de Yanlış Oldukları Kanıtlanan 15 Gerçek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 12:31

Okulda birçok bilgi öğrendik. Bunlardan birçoğu doğru olsa da içlerinden bazıları aslında gerçek değilmiş. Peki, okullarda öğretilse de aslında yanlış olan bilgiler nelerdi?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sağ ve sol beyinimiz olduğu kavramının defalarca aksi ispatlansa da hala öğretilmeye devam ediyor."

1. "Sağ ve sol beyinimiz olduğu kavramının defalarca aksi ispatlansa da hala öğretilmeye devam ediyor."

'Üzgünüm ama beyninizin bir tarafı yaratıcı, bir tarafı da analitik değil. Bir bütün olarak çalışıyorlar.'

2. "Damarlarımızdaki kanın oksijenle temas etmeden önce damarlarımızda mavi olduğu söylenmişti ve ortaokuldaki bir çocuk olarak bugüne kadar duyduğum en havalı şey olduğunu düşünmüştüm."

2. "Damarlarımızdaki kanın oksijenle temas etmeden önce damarlarımızda mavi olduğu söylenmişti ve ortaokuldaki bir çocuk olarak bugüne kadar duyduğum en havalı şey olduğunu düşünmüştüm."

'Bu da yalanmış...'

3. "Okullarda öğretilen besin piramidi, çocukken bile oldukça saçma gelmişti."

3. "Okullarda öğretilen besin piramidi, çocukken bile oldukça saçma gelmişti."

'Şimdi büyüdüm ve gerçekten de besin piramidinin bir saçmalık olduğunu kesin olarak biliyoruz. Nasıl kitaplarımıza konuldu o büyük bir soru.'

4. "Dilin farklı bölgeleri olduğunu ve farklı tatları algıladıklarını öğrettiklerini hatırlıyor musunuz?"

4. "Dilin farklı bölgeleri olduğunu ve farklı tatları algıladıklarını öğrettiklerini hatırlıyor musunuz?"

'İşte o da doğru değilmiş...'

5. "Bütün yağların bizim için kötü olduğunu söylemişlerdi ve böylece marketlerde 'yağsız' ürünler popüler olmuştu."

5. "Bütün yağların bizim için kötü olduğunu söylemişlerdi ve böylece marketlerde 'yağsız' ürünler popüler olmuştu."

'Hepsi bir oyun sanki...'

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6. "80'lerde ilkokul öğretmenim vücudumuzda tek seferlik kanla doğdumuzu ve daha fazla üretemeyeceğimizi söylemişti."

6. "80'lerde ilkokul öğretmenim vücudumuzda tek seferlik kanla doğdumuzu ve daha fazla üretemeyeceğimizi söylemişti."

'Bir tek benim okulum mu böyleydi yoksa?'

7. "Gerçek hayatta kimsenin internetten bilgi bakmamızı beklemeyeceğini ve her şeyi bilmemiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyor musunuz?"

7. "Gerçek hayatta kimsenin internetten bilgi bakmamızı beklemeyeceğini ve her şeyi bilmemiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyor musunuz?"

'Zaman nasıl da değişti ama...'

8. "Bir aralar beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımızı söylediklerini hatırlıyor musunuz?"

8. "Bir aralar beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımızı söylediklerini hatırlıyor musunuz?"

'Ne büyük saçmalık ama...'

9. "Havuçların gece görüşüne iyi geldiği düşüncesi, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki radar teknolojilerini saklamak isteyen İngilizlerin bir uydurması."

9. "Havuçların gece görüşüne iyi geldiği düşüncesi, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki radar teknolojilerini saklamak isteyen İngilizlerin bir uydurması."

'Ama sonuç olarak kitaplarımıza ve hayatımıza girmeyi başardı...'

10. "Yemek yedikten sonra yüzmek için yarım saat beklememiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyor musunuz?"

'Oda büyük bir saçmalık çıktı...'

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11. Christoper Columbus'un Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışırken Amerika'yı keşfettiği öğretilmişti."

11. Christoper Columbus'un Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışırken Amerika'yı keşfettiği öğretilmişti."

'Herkes Dünya'nın yuvarlak olduğunu biliyordu...'

12. "Sakız yutunca en az 10 yıl karnımızda kaldığı söyleniyordu. O da tamamiyle bir yalanmış."

12. "Sakız yutunca en az 10 yıl karnımızda kaldığı söyleniyordu. O da tamamiyle bir yalanmış."

13. "Çin Seddi'nin uzaydan görülebilen tek yapı olduğu söylenmişti ama uzaydan görüldüğü falan yokmuş."

13. "Çin Seddi'nin uzaydan görülebilen tek yapı olduğu söylenmişti ama uzaydan görüldüğü falan yokmuş."

14. "Kolestrole kötü olduğu için fazla yumurta yemememiz gerektiğini ve özellikle sarısından uzak durmamız gerektiği söylenmişti."

14. "Kolestrole kötü olduğu için fazla yumurta yemememiz gerektiğini ve özellikle sarısından uzak durmamız gerektiği söylenmişti."

'Yumurtalar sağlıklıdır arkadaşlar. Rahatlıkla yiyebilirsiniz.'

15. "Parmak çıtlatmak artrite sebep olmuyor ve hatta sağlık için hiçbir etkisi yok."

15. "Parmak çıtlatmak artrite sebep olmuyor ve hatta sağlık için hiçbir etkisi yok."

'Çocukken bundan dolayı çok suçlu hissederdim...'

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