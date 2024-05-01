Bir Zamanlar Okullarda Öğretilse de Yanlış Oldukları Kanıtlanan 15 Gerçek
Bir Zamanlar Okullarda Öğretilse de Yanlış Oldukları Kanıtlanan 15 Gerçek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Okulda birçok bilgi öğrendik. Bunlardan birçoğu doğru olsa da içlerinden bazıları aslında gerçek değilmiş. Peki, okullarda öğretilse de aslında yanlış olan bilgiler nelerdi?
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1. "Sağ ve sol beyinimiz olduğu kavramının defalarca aksi ispatlansa da hala öğretilmeye devam ediyor."
2. "Damarlarımızdaki kanın oksijenle temas etmeden önce damarlarımızda mavi olduğu söylenmişti ve ortaokuldaki bir çocuk olarak bugüne kadar duyduğum en havalı şey olduğunu düşünmüştüm."
3. "Okullarda öğretilen besin piramidi, çocukken bile oldukça saçma gelmişti."
4. "Dilin farklı bölgeleri olduğunu ve farklı tatları algıladıklarını öğrettiklerini hatırlıyor musunuz?"
5. "Bütün yağların bizim için kötü olduğunu söylemişlerdi ve böylece marketlerde 'yağsız' ürünler popüler olmuştu."
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6. "80'lerde ilkokul öğretmenim vücudumuzda tek seferlik kanla doğdumuzu ve daha fazla üretemeyeceğimizi söylemişti."
7. "Gerçek hayatta kimsenin internetten bilgi bakmamızı beklemeyeceğini ve her şeyi bilmemiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyor musunuz?"
8. "Bir aralar beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımızı söylediklerini hatırlıyor musunuz?"
9. "Havuçların gece görüşüne iyi geldiği düşüncesi, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki radar teknolojilerini saklamak isteyen İngilizlerin bir uydurması."
10. "Yemek yedikten sonra yüzmek için yarım saat beklememiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyor musunuz?"
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11. Christoper Columbus'un Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışırken Amerika'yı keşfettiği öğretilmişti."
12. "Sakız yutunca en az 10 yıl karnımızda kaldığı söyleniyordu. O da tamamiyle bir yalanmış."
13. "Çin Seddi'nin uzaydan görülebilen tek yapı olduğu söylenmişti ama uzaydan görüldüğü falan yokmuş."
14. "Kolestrole kötü olduğu için fazla yumurta yemememiz gerektiğini ve özellikle sarısından uzak durmamız gerektiği söylenmişti."
15. "Parmak çıtlatmak artrite sebep olmuyor ve hatta sağlık için hiçbir etkisi yok."
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