Bir Zamanlar Ekranda Sürekli Gördüğümüz Ama Sonradan Ortadan Kaybolan Ünlülerin Son Hali
Bir Zamanlar Ekranda Sürekli Gördüğümüz Ama Sonradan Ortadan Kaybolan Ünlülerin Son Hali
Zaman hızlı geçiyor ve herkes değişiyor. Tıpkı bu ortadan kaybolan ünlüler gibi. Sahi, ne durumda onlar? Gelin birlikte bakalım...
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Yetenek Sizsiniz programıyla hayatımıza giren Alef de zamandan nasibini almış olanlardan.
Filozof Atakan artık ortalarda yok. Fakat bu son hali sosyal medyada epey yayılmıştı.
"Gelinim olur musun?" programındaki gelin adayı Sinem Umaş'ı bu haliyle tanımak neredeyse imkansız.
Uçan Adam Sabri'yi tanımamıza vesile olan Esra Ceyhan ise televizyonu bırakıp tam olarak aile hayatına dönmüş durumda.
Bendeniz yıllar sonra bile aynı görünüyor desek?
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı olarak tanıdığımız Yüksel Arıcı'yı sokakta görsek tanımakta zorlanabiliriz.
Bir dönemin ünlü haber sunucusu Ali Kırca artık Fethiye'de sakin bir hayat yaşıyor.
Sevdiğimiz dizi Avrupa Yakası'nın Gaffur'u peker Açıkalın biraz sakal mı bırakmış ne?
İffet filminde herkesi kendinden nefret ettiren Cemil olarak tanıdığımız Faruk Peker, yaşlanmasına rağmen karizmasını sürdüren ünlülerden.
Avrupa Yakası'nın "fotosentez güzeli" Yaprak rolünü oynayan Hale Caneroğlu, şu anda motivasyon konuşmaları yapıyor.
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