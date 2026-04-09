Bir Zamanlar Çukurova Nerede İzlenir? Bitter Lands Yayın Kılavuzu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 15:40

Bir Zamanlar ÇukurovaHilal Altınbilek ve Murat Ünalmış başta olmak üzere güçlü oyuncu kadrosuyla dram türünde büyük bir başarı yakaladı. Türkiye’de yayınlandığı dönemde reyting listelerini altüst eden dizi, yurt dışında ise “Bitter Lands” adıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ancak izlemek isteyenler için küçük bir detay var: platformlar ülkeye göre değişiyor.

İşte 2026’da Bir Zamanlar Çukurova’yı nereden izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

Bir Zamanlar Çukurova Türkiye’de Nereden İzlenir?

atv: Dizinin orijinal yayıncısı olan kanalın resmi sitesi ve uygulamasında bölümler ücretsiz izlenebilir.

YouTube (Resmi Kanal): Dizinin tam bölümleri ve özel içerikleri resmi kanal üzerinden erişilebilir.

tabii: TRT’nin dijital platformunda dönemsel olarak içerik kütüphanesinde yer alabilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

ABD’de dizi genellikle “Bitter Lands” adıyla bulunur:

YouTube: Bölümlerin büyük kısmı erişilebilir (bölgeye göre değişebilir).

Amazon Prime Video: Bazı sezonlar kiralama/satın alma modeliyle sunulabilir.

Apple TV: Bölümler satın alma seçeneğiyle bulunabilir.

Bir Zamanlar Çukurova İspanya’da Nereden İzlenir?

İspanya, dizinin en güçlü olduğu pazarlardan biri:

Antena 3: Dizinin ana yayıncılarından biri.

Atresplayer: Kanalın dijital platformu üzerinden bölümler izlenebilir.

Amazon Prime Video: Dönemsel olarak platformda yer alabilir.

Bir Zamanlar Çukurova İtalya’da Nereden İzlenir?

İtalya’da dizi büyük ilgi gördü:

Canale 5: Dizinin televizyon yayınını yapan kanal.

Mediaset Infinity: Bölümlerin dijital platformda yer aldığı ana mecra.

Bir Zamanlar Çukurova Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

Shahid (MBC Group): Dizinin Arapça dublaj ve altyazı seçenekleriyle en yaygın bulunduğu platform.

MBC Kanalları: Televizyon yayınları ve tekrar bölümler.

YouTube: Bölgeye göre bazı bölümler erişilebilir olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir Zamanlar Çukurova Netflix’te var mı?

Hayır, dizi şu an için Netflix kütüphanesinde yer almıyor.

Dizinin yabancı adı ne?

İngilizce: Bitter Lands

Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, çoğu platform abonelik veya satın alma modeliyle çalışır.

Dizi Arapça dublajlı mı?

Evet. Özellikle Shahid platformunda hem Arapça dublajlı hem altyazılı seçeneklerle sunulmaktadır.

Yurt dışından Türkiye platformlarına erişilebilir mi?

Genellikle hayır. Lisans kısıtlamaları nedeniyle atv ve yerel platformlar çoğu bölgede erişime kapalıdır.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
