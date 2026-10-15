article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Yazılımcı, İşe Alımda Adaylara Verilen Örnek Projelerin Gerçek İşte Kullanıldığını Anlattı

Bir Yazılımcı, İşe Alımda Adaylara Verilen Örnek Projelerin Gerçek İşte Kullanıldığını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 12:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde, bir outsource yazılım firmasında senior pozisyonunda çalıştığını söyleyen anonim bir kullanıcı, vicdanının artık kaldırmadığı bir işe alım uygulamasını anlattı. Kullanıcıya göre firma bir yıldır yönetici ya da İK tanıdıkları dışında kimseyi işe almıyor, ama LinkedIn'de düzenli olarak yeni ilanlar yayınlıyor. İK görüşmesini geçen adaylara verilen örnek projeler (case) ise ekibin o günkü gerçek proje görevlerinden hazırlanıyor. Adayların teslim ettiği kodlar ekip tarafından incelenip projeye entegre ediliyor. Paylaşım, yazılım sektöründe iş arayanların ve yıllardır bu tür ödevler hazırlayanların dikkatini çekti; emeğin karşılığı tartışmasını yeniden açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir yıldır alım yapmayan firma LinkedIn'de ilan açmaya devam ediyor

Bir yıldır alım yapmayan firma LinkedIn'de ilan açmaya devam ediyor

Kullanıcının anlattığına göre süreç şöyle işliyor: İK görüşmesinin ardından proje yöneticisi, Jira'daki gerçek işlerden örnek proje hazırlanmasını istiyor. Bunlar çoğunlukla hikâye ya da görev düzeyinde değil, doğrudan epic'lerden çıkıyor. Örnek projeleri uzun süredir çalışan senior isimler hazırlayıp yöneticiye iletiyor, oradan da adaylara gidiyor.

Adayların çözümleri geri gelince ekip bunları inceliyor. Yazar, kimi adayların firmanın bu mantığını fark edip örnek projelerin içine injection eklediğini, bu kısımları temizleyip kalan kodu entegre ederek Jira görevlerini QA ekibine ilettiklerini yazıyor. Örnek projelerin bir kısmının yapay zekâya yazdırıldığını, ama çoğunun satır satır özenle düşünülerek gönderildiğini, kendisini en çok yıpratanın da bu olduğunu söylüyor. Kodları okurken bazen tuvalete gidip ağlamamak için kendini tuttuğunu anlatıyor.

Yazar, adaylara örnek proje yerine canlı kodlama turu istemelerini söyledi

Yazar, adaylara örnek proje yerine canlı kodlama turu istemelerini söyledi

Kullanıcı sürecin baştan böyle işlemediğini de ekliyor. İlk başta proje yöneticisi, örnek projelerin ekibin kendi görevlerine göre hazırlanmasını ve böylece adayların projeye uyum sağlayıp sağlayamayacağının görülmesini istedi. Sonra örnek projeler geldikçe 'bu görevi zaten yapmışlar, direkt kullanın' demeye başladı. Örnek proje hazırlayan adaylardan hiçbiri işe alınmayıp LinkedIn'deki ilanlar yenilenmeye başlayınca durumu fark ettiklerini yazıyor.

Yazar, bir çocuğu olduğunu ve eşinin de işsiz olduğunu, bu yüzden seslerini çıkaramadıklarını belirtiyor. Proje yöneticisiyle konuştuğunda ise bu uygulamanın rakip bir firmadaki eski yönetici arkadaşından duyulduğunu, herkesin böyle yaptığının söylendiğini aktarıyor. Paylaşımını 'case istenirse asla göndermeyin, case yapmak yerine canlı kodlama turu talep edin' uyarısıyla bitiriyor; kendisine özelden mesaj atılmamasını da rica ediyor.

Paylaşım, başka sektörlerden benzer deneyimleri de ortaya çıkardı

Paylaşım, başka sektörlerden benzer deneyimleri de ortaya çıkardı
twitter.com

Ekran görüntülerinin X'te yayılmasının ardından yorumlarda yalnızca yazılımcılar değil, çevirmenler, sosyal medya uzmanları ve kurumsal çalışanlar da benzer süreçlerle karşılaştığını yazdı. Kimi kullanıcılar ise anlatımın ayrıntılarını sorgulayıp anonim bir paylaşıma temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Paylaşımın altından seçtiğimiz yanıtlar şöyle:

Aynı oyun tercümanlara da oynanmış

Aynı oyun tercümanlara da oynanmış
twitter.com

Mülakat ayağına iş yaptıran firma sayısı az değil

Mülakat ayağına iş yaptıran firma sayısı az değil
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Startup dünyasında bu taktik yıllardır biliniyor

Startup dünyasında bu taktik yıllardır biliniyor
twitter.com

Reddedilen proje birkaç yıl sonra yönetimin övünme konusu oluyor

Reddedilen proje birkaç yıl sonra yönetimin övünme konusu oluyor
twitter.com

Sosyal medya uzmanları da grafik tasarımcılar da aynı muameleyi görüyor

Sosyal medya uzmanları da grafik tasarımcılar da aynı muameleyi görüyor
twitter.com

Başvuruya eklenen örnek kodlar firmanın arşivine dönüşüyor

Başvuruya eklenen örnek kodlar firmanın arşivine dönüşüyor
twitter.com

Anlatıma temkinli yaklaşan yazılımcı: Örnek projenin kaynak koda uyması zor

Anlatıma temkinli yaklaşan yazılımcı: Örnek projenin kaynak koda uyması zor
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın