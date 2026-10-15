Bir Yazılımcı, İşe Alımda Adaylara Verilen Örnek Projelerin Gerçek İşte Kullanıldığını Anlattı

Kullanıcının anlattığına göre süreç şöyle işliyor: İK görüşmesinin ardından proje yöneticisi, Jira'daki gerçek işlerden örnek proje hazırlanmasını istiyor. Bunlar çoğunlukla hikâye ya da görev düzeyinde değil, doğrudan epic'lerden çıkıyor. Örnek projeleri uzun süredir çalışan senior isimler hazırlayıp yöneticiye iletiyor, oradan da adaylara gidiyor.

Adayların çözümleri geri gelince ekip bunları inceliyor. Yazar, kimi adayların firmanın bu mantığını fark edip örnek projelerin içine injection eklediğini, bu kısımları temizleyip kalan kodu entegre ederek Jira görevlerini QA ekibine ilettiklerini yazıyor. Örnek projelerin bir kısmının yapay zekâya yazdırıldığını, ama çoğunun satır satır özenle düşünülerek gönderildiğini, kendisini en çok yıpratanın da bu olduğunu söylüyor. Kodları okurken bazen tuvalete gidip ağlamamak için kendini tuttuğunu anlatıyor.