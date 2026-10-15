Bir Yazılımcı, İşe Alımda Adaylara Verilen Örnek Projelerin Gerçek İşte Kullanıldığını Anlattı
Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde, bir outsource yazılım firmasında senior pozisyonunda çalıştığını söyleyen anonim bir kullanıcı, vicdanının artık kaldırmadığı bir işe alım uygulamasını anlattı. Kullanıcıya göre firma bir yıldır yönetici ya da İK tanıdıkları dışında kimseyi işe almıyor, ama LinkedIn'de düzenli olarak yeni ilanlar yayınlıyor. İK görüşmesini geçen adaylara verilen örnek projeler (case) ise ekibin o günkü gerçek proje görevlerinden hazırlanıyor. Adayların teslim ettiği kodlar ekip tarafından incelenip projeye entegre ediliyor. Paylaşım, yazılım sektöründe iş arayanların ve yıllardır bu tür ödevler hazırlayanların dikkatini çekti; emeğin karşılığı tartışmasını yeniden açtı.
Bir yıldır alım yapmayan firma LinkedIn'de ilan açmaya devam ediyor
Yazar, adaylara örnek proje yerine canlı kodlama turu istemelerini söyledi
Paylaşım, başka sektörlerden benzer deneyimleri de ortaya çıkardı
Aynı oyun tercümanlara da oynanmış
Mülakat ayağına iş yaptıran firma sayısı az değil
Startup dünyasında bu taktik yıllardır biliniyor
Reddedilen proje birkaç yıl sonra yönetimin övünme konusu oluyor
Sosyal medya uzmanları da grafik tasarımcılar da aynı muameleyi görüyor
Başvuruya eklenen örnek kodlar firmanın arşivine dönüşüyor
Anlatıma temkinli yaklaşan yazılımcı: Örnek projenin kaynak koda uyması zor
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