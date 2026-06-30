10 Soruda Yapay Zeka Yazılım Geliştiricilerin Yerini mi Alacak?

Geçmişte yalnızca insanların yapabildiği düşünülen birçok görev artık yapay zeka tarafından gerçekleştirilebiliyor. Basit uygulamalar geliştirmek, veri tabanı sorguları oluşturmak veya web siteleri tasarlamak birkaç komutla mümkün hale geldi. Bu durum özellikle rutin kodlama işlerinde insan ihtiyacını azaltabilir. Ancak kod yazmak, yazılım geliştirmenin yalnızca görünen kısmını oluşturuyor.

2. Yazılım Geliştirmek Sadece Kod Yazmaktan İbaret Değil

Başarılı bir yazılımın arkasında kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak, iş süreçlerini analiz etmek, doğru mimariyi kurmak ve stratejik kararlar almak bulunur. Yapay zeka kod üretse bile hangi problemin çözülmesi gerektiğine karar veren taraf hala insan olacaktır. Bu nedenle geliştiricilerin rolü tamamen ortadan kalkmak yerine farklı bir noktaya evrilebilir.

3. Junior Pozisyonlar En Fazla Etkilenen alan Olabilir

Yazılım sektörüne yeni giren kişilerin yaptığı birçok görev artık yapay zeka tarafından çok daha hızlı tamamlanabiliyor. Basit hata düzeltmeleri, temel ekran geliştirmeleri veya standart fonksiyonların oluşturulması gibi işler otomatikleşebilir. Bu nedenle gelecekte sektöre giriş yapmak daha zor olabilir. Ancak uzmanlık gerektiren alanlarda insan ihtiyacı devam edecektir.