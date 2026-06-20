Bir Volkanın Yok Ettiği Tunç Çağı Şehri Akrotiri Hakkında 10 İlginç Gerçek

Pompeii'den farklı olarak Akrotiri'de insan iskeleti ya da değerli eşya neredeyse hiç bulunamadı. Bu durum, sakinlerin felaketten önce şehri düzenli biçimde terk ettiğini düşündürüyor. Olası depremlerin önceden uyarı verdiği ve halkın zamanında tahliye ettiği öne sürülüyor; bu da son derece organize bir toplumun varlığına işaret ediyor.

2. Binalar İki Katlı ve Planlıydı

Kazılarda iki ya da üç katlı yapılar ortaya çıktı; bu yapılar taş, kerpiç ve ahşap gibi dönemin gelişmiş inşaat malzemeleriyle ustaca birleştirilmişti. Şehrin düzenli sokak ağına, kanalizasyon sistemine ve içme suyu altyapısına sahip olduğu görüldü; bu pek çok eş dönem Avrupa şehrinin çok ötesinde bir kentsel planlama anlayışına işaret ediyor.

3. Kapılı Kanalizasyon Sistemi Vardı

MÖ yaklaşık 1650 civarına tarihlenen bu şehirde atık suların binaların altındaki kapalı borularla dışarı aktarıldığı gelişmiş bir kanalizasyon alt yapısı bulunuyordu. Avrupa'daki bu tür sistemlerin çoğu Roma dönemini beklemek zorundaydı; Akrotiri bu açıdan dönemine göre bin yıl önde bir toplumdu.