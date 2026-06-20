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Bir Volkanın Yok Ettiği Tunç Çağı Şehri Akrotiri Hakkında 10 İlginç Gerçek

Bir Volkanın Yok Ettiği Tunç Çağı Şehri Akrotiri Hakkında 10 İlginç Gerçek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 09:01
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Akrotiri, Yunanistan'ın Santorini adasında yaklaşık 3.600 yıl önce bir volkanik felaketle aniden tarihin donmuş sayfalarına kazınmış Tunç Çağı şehridir. Minoalı ya da Minoa etkisinde gelişmiş bu yerleşim yeri, MÖ yaklaşık 1627'de Thera Yanardağı'nın patlamasıyla tamamen volkanik kül ve pomza taşı altında kaldı. 1967'de Yunan arkeolog Spyridon Marinatos tarafından başlatılan kazılar, dünyaya o güne dek görülmüş en iyi korunmuş prehistorik kentlerden birini sundu. 

İşte bu olağanüstü yerleşim yeri hakkında bilmeniz gereken on gerçek.

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1. Şehir Tamamen Terk Edilmişti

1. Şehir Tamamen Terk Edilmişti

Pompeii'den farklı olarak Akrotiri'de insan iskeleti ya da değerli eşya neredeyse hiç bulunamadı. Bu durum, sakinlerin felaketten önce şehri düzenli biçimde terk ettiğini düşündürüyor. Olası depremlerin önceden uyarı verdiği ve halkın zamanında tahliye ettiği öne sürülüyor; bu da son derece organize bir toplumun varlığına işaret ediyor.

2. Binalar İki Katlı ve Planlıydı

Kazılarda iki ya da üç katlı yapılar ortaya çıktı; bu yapılar taş, kerpiç ve ahşap gibi dönemin gelişmiş inşaat malzemeleriyle ustaca birleştirilmişti. Şehrin düzenli sokak ağına, kanalizasyon sistemine ve içme suyu altyapısına sahip olduğu görüldü; bu pek çok eş dönem Avrupa şehrinin çok ötesinde bir kentsel planlama anlayışına işaret ediyor.

3. Kapılı Kanalizasyon Sistemi Vardı

MÖ yaklaşık 1650 civarına tarihlenen bu şehirde atık suların binaların altındaki kapalı borularla dışarı aktarıldığı gelişmiş bir kanalizasyon alt yapısı bulunuyordu. Avrupa'daki bu tür sistemlerin çoğu Roma dönemini beklemek zorundaydı; Akrotiri bu açıdan dönemine göre bin yıl önde bir toplumdu.

4. Duvar Resimleri Renk Açısından Mucizevi

4. Duvar Resimleri Renk Açısından Mucizevi

Arkeolojinin en büyük hazinelerinden biri sayılan Akrotiri fresklerinde maymunlar, balıkçılar, gemi flotillaları, çiçekler ve mitolojik sahneler, neredeyse fotoğrafik ayrıntıyla aktarılmış. Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bu eserler arasında 'Krokusları Toplayan Kızlar' ve 'Balıkçı' freskieri en tanınmışları arasında.

5. Mısır Hiyeroglifleriyle Bağlantı Var

Bir odada bulunan ve 'Batı Evi' olarak adlandırılan yapıdaki deniz yolculuğu betimlemeleri, Ege ile Mısır arasındaki ticaret ağlarına dair güçlü ipuçları içeriyor. Mısır belgelerinde MÖ 1450'lere ait Minoan giysileri taşıyan diplomatik heyetlerin tasvirlerinin Akrotiri duvar resimleriyle benzerlik gösterdiği dikkat çekici.

6. Patlama Küresel İklimi Etkiledi

Thera patlamasının şiddetine ilişkin tahminler değişkenlik gösterse de buzul çekirdeklerinden ve ağaç halkası verilerinden elde edilen bulgular, patlamanın MÖ 17. yüzyılda kısa süreli bir iklim soğumasına neden olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar bu olayın Mısır'da görülen Hyksos dönemindeki siyasi çalkantıları tetiklemiş olabileceğini ileri sürüyor.

7. Atlantis Efsanesiyle İlişkilendirildi

7. Atlantis Efsanesiyle İlişkilendirildi

1960'lardan bu yana bazı akademisyenler ve popüler tarihçiler, Akrotiri'nin bulunduğu Thera adası ile Platon'un anlattığı Atlantis efsanesi arasında bağlantı kuruyor. Platon'un MÖ 360'ta kaleme aldığı Timaios ve Kritias diyaloglarında betimledikleri ile Thera'nın yeri, boyutu ve çöküşü arasındaki benzerlik dikkat çekici olmakla birlikte akademik çevrelerde tartışmalıdır.

8. Kazılar Hâlâ Sürüyor

Akrotiri'nin yalnızca küçük bir bölümü gün yüzüne çıkarılabildi; arkeologlar alanın büyük çoğunluğunun hâlâ volkanik malzeme altında beklediğini belirtiyor. Yunan Kültür Bakanlığı'nın yönetimindeki kazılar, yeni teknolojilerle kesintisiz devam ediyor. Her sezon yeni bulgular ortaya çıkıyor.

9. Ziyaretçilere Kapalı Kalan Bir Dönem Yaşandı

2005 yılında koruyucu çatının çökmesinden sonra alan birkaç yıl ziyaretçilere kapatıldı. 2012'den itibaren yeniden inşa edilen modern koruyucu örtü altında ziyaret mümkün hale geldi. Bu çatı, dünyanın en büyük koruma amaçlı arkeolojik kapalı alanlarından birini oluşturuyor.

10. Arkeolojik Anlamda Eşi Benzeri Yok

Arkeoloji dünyasındaki genel kanıya göre volkanik kül, organik malzemelerin bozulmadan korunmasını sağlar. Akrotiri'de ahşap mobilyalar, toprak kaplar, dağılmamış tahıllar ve hatta yiyecek kalıntıları bulundu. Bu 'zaman kapsülü' niteliği Akrotiri'yi İtalya'nın Pompeii'siyle aynı düzeyde, hatta daha eski bir arkeolojik şaheser olarak tarihe geçiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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