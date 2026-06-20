Bir Volkanın Yok Ettiği Tunç Çağı Şehri Akrotiri Hakkında 10 İlginç Gerçek
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Akrotiri, Yunanistan'ın Santorini adasında yaklaşık 3.600 yıl önce bir volkanik felaketle aniden tarihin donmuş sayfalarına kazınmış Tunç Çağı şehridir. Minoalı ya da Minoa etkisinde gelişmiş bu yerleşim yeri, MÖ yaklaşık 1627'de Thera Yanardağı'nın patlamasıyla tamamen volkanik kül ve pomza taşı altında kaldı. 1967'de Yunan arkeolog Spyridon Marinatos tarafından başlatılan kazılar, dünyaya o güne dek görülmüş en iyi korunmuş prehistorik kentlerden birini sundu.
İşte bu olağanüstü yerleşim yeri hakkında bilmeniz gereken on gerçek.
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1. Şehir Tamamen Terk Edilmişti
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4. Duvar Resimleri Renk Açısından Mucizevi
7. Atlantis Efsanesiyle İlişkilendirildi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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