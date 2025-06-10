Bir Uzmana Göre Narsistlerin Asla Gerçek Cevap Veremeyeceği 6 Soru
Bazen karşımızdaki kişiden açık ve net bir cevap almak isteriz ama bir şekilde hep konudan kaçılır. Aynı soruyu farklı zamanlarda sorsak bile, yanıtlar değişir ya da tam anlamıyla gelmez. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, belki de bir narsistle iletişim halindesinizdir. Çünkü bazı sorular, narsist kişilik yapısında olanlar için rahatsız edici olabilir. Bu yüzden dürüstçe cevap veremezler, hatta çoğu zaman cevaplamaktan kaçınırlar bile.
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"Seni ne mutlu eder?" sorusu neden bir narsisti zorlar?
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"Neden beni sürekli terk edip geri geliyorsun?"
"Kendinde neyi değiştirmek isterdin?"
"Sence neden buna layıksın?"
"Aşk nedir?"
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"Neden soruma cevap vermiyorsun?"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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