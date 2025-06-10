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Bir Uzmana Göre Narsistlerin Asla Gerçek Cevap Veremeyeceği 6 Soru

Bir Uzmana Göre Narsistlerin Asla Gerçek Cevap Veremeyeceği 6 Soru

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 13:09

Bazen karşımızdaki kişiden açık ve net bir cevap almak isteriz ama bir şekilde hep konudan kaçılır. Aynı soruyu farklı zamanlarda sorsak bile, yanıtlar değişir ya da tam anlamıyla gelmez. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, belki de bir narsistle iletişim halindesinizdir. Çünkü bazı sorular, narsist kişilik yapısında olanlar için rahatsız edici olabilir. Bu yüzden dürüstçe cevap veremezler, hatta çoğu zaman cevaplamaktan kaçınırlar bile.

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"Seni ne mutlu eder?" sorusu neden bir narsisti zorlar?

"Seni ne mutlu eder?" sorusu neden bir narsisti zorlar?

Toksik ilişkiler üzerine çalışan uzman koç Christina’ya göre, bu soru narsistler için tuhaf derecede zorlayıcı çünkü narsistler, genellikle içsel bir mutluluk kaynağına sahip değildir ve mutluluğu sürekli dışarıda ararlar. Yeni bir ilişki ya da yeni bir ilgi odağı onlara geçici bir haz verebilir ama kalıcı bir mutluluk sağlayamaz. Christina, 'Bir zamanlar siz de o 'mutluluk kaynağı'ydınız ama bu, idealizasyon evresiydi' diyor. Evre sona erdiğinde ise devalüasyon süreci başlıyor ve gerçek yüz ortaya çıkıyor.

"Neden beni sürekli terk edip geri geliyorsun?"

"Neden beni sürekli terk edip geri geliyorsun?"

Bu soru narsist bir birey için oldukça sarsıcı çünkü kendilerinin bile net bir cevabı yok. Christina’ya göre bu davranış, döngüsel ve bilinçdışı gerçekleşir. Narsist kişi, ilişkiden bir anda kopar ama sonra yeniden geri döner çünkü hala bir kaynağa ihtiyaç duya ancak bunu itiraf edemez. Genellikle karşısındakine sorunu onda arattırır, 'Ben çok çabaladım ama olmuyor' gibi savunmalarla manipülasyonu sürdürür.

"Kendinde neyi değiştirmek isterdin?"

"Kendinde neyi değiştirmek isterdin?"

Narsist bir bireyden bu soruya verilecek yanıt genellikle 'Neyi değiştireyim ki? Mükemmelim' şeklinde olur. Bu dışarıdan espri gibi görünse de altında büyük bir kibir barındırır. Daha kırılgan yapıda olan bir narsist bile en fazla göz rengini değiştirmek istediğini söyleyebilir ama bu cevap bile yüzeysel kalır. Derin bir öz eleştiri beklemek çoğu zaman hayal olur.

"Sence neden buna layıksın?"

"Sence neden buna layıksın?"

Bir narsiste bir şeyin neden hakkı olduğunu sormak çoğu zaman cevapsız kalır çünkü onlar zaten hak ettiklerine inanarak yaşarlar. Örneğin bir terfiyi neden hak ettiğini sorduğunuzda, belki 'Çok çalıştım' diyebilir ama bu söylem genellikle gerçeği yansıtmaz. Christina’ya göre, bu haklılık hissi narsistin doğasında vardır ve rasyonel bir temele dayanmaz.

"Aşk nedir?"

"Aşk nedir?"

Bu soru, bir narsistin en çok bocaladığı konulardan biridir. Christina, narsistlerin aşkı çoğunlukla tutku ya da saplantı ile karıştırdığını belirtiyor. Çok erken evrede 'Seni seviyorum' diyebilirler ama bu ifade aslında derin bağa değil, anlık hayranlığa dayanır. Zamanla sevginin fedakarlık, empati ve kabulle güçlenmesi gerekirken narsist kişi bu süreçte kaybolur.

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"Neden soruma cevap vermiyorsun?"

"Neden soruma cevap vermiyorsun?"

Tartışma sırasında narsiste yöneltilen bu soru genellikle cevapsız kalır. Bunun yerine konular çarpıtılır, laf kalabalığı başlar ya da sizi suçlayan bir söyleme geçilir. Karşınızdaki kişi birçok şey söylemiş gibi görünse de aslında hiçbir şey dememiştir. Sorumluluktan kaçmanın klasik bir yolu dememize gerek yok herhalde... Cevaplardan çok, cevapsızlıkların sizi nereye götürdüğüne dikkat edin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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