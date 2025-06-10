Bir Uzmana Göre Narsistlerin Asla Gerçek Cevap Veremeyeceği 6 Soru

Toksik ilişkiler üzerine çalışan uzman koç Christina’ya göre, bu soru narsistler için tuhaf derecede zorlayıcı çünkü narsistler, genellikle içsel bir mutluluk kaynağına sahip değildir ve mutluluğu sürekli dışarıda ararlar. Yeni bir ilişki ya da yeni bir ilgi odağı onlara geçici bir haz verebilir ama kalıcı bir mutluluk sağlayamaz. Christina, 'Bir zamanlar siz de o 'mutluluk kaynağı'ydınız ama bu, idealizasyon evresiydi' diyor. Evre sona erdiğinde ise devalüasyon süreci başlıyor ve gerçek yüz ortaya çıkıyor.