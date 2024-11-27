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Bir Pazar Kahvaltısı Kadar Keyifli Hissettiren 12 Şarkı

etiket Bir Pazar Kahvaltısı Kadar Keyifli Hissettiren 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 17:35

Pazar kahvaltılarını seviyoruz çünkü bize sınırsız bir keyif veriyorlar. Bu listede yer alan şarkılar da hangi gün dinlerseniz dinleyin tıpkı pazar kahvaltısı gibi içinizde çok keyifli bir yanı uyandıracak!

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1. The Beatles - Here Comes The Sun

2. Dua Lipa - Levitating

3. Harry Styles - As It Was

4. Natasha Bedingfield - Unwritten

5. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

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6. Capital Cities - Safe And Sound

7. DNCE - Cake By The Ocean

8. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

9. Meghan Trainor - All About That Bass

10. Hozier - Too Sweet

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11. TONES AND I - DANCE MONKEY

12. Maroon 5 - Payphone ft. Wiz Khalifa

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Radlands
Radlands
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