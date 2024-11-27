Bir Pazar Kahvaltısı Kadar Keyifli Hissettiren 12 Şarkı
Bir Pazar Kahvaltısı Kadar Keyifli Hissettiren 12 Şarkı
Pazar kahvaltılarını seviyoruz çünkü bize sınırsız bir keyif veriyorlar. Bu listede yer alan şarkılar da hangi gün dinlerseniz dinleyin tıpkı pazar kahvaltısı gibi içinizde çok keyifli bir yanı uyandıracak!
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1. The Beatles - Here Comes The Sun
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2. Dua Lipa - Levitating
3. Harry Styles - As It Was
4. Natasha Bedingfield - Unwritten
5. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go
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6. Capital Cities - Safe And Sound
7. DNCE - Cake By The Ocean
8. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!
9. Meghan Trainor - All About That Bass
10. Hozier - Too Sweet
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11. TONES AND I - DANCE MONKEY
12. Maroon 5 - Payphone ft. Wiz Khalifa
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