Bir Oturuşta İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Harika Bir Sezonluk Diziler
Bir Oturuşta İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Harika Bir Sezonluk Diziler
Tek sezonluk diziler, genellikle bir sezon boyunca yayınlanan ve daha sonra sona eren dizilerdir. Bu diziler konsantre hikaye anlatımı, küçük oyuncu kadrosu, yoğun karakter gelişimi ve hızlı tempolu hikaye anlatımıyla izleyenleri tatmin eder. Bu içerikte tek sezonluk yayınlanan ve IMDb puanı 7 üzeri olan dizileri sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Constantine (2014–2015)
2. Flashforward (2009–2010)
3. The Secret Circle (2011–2012)
4. The Society (2019)
5. Forever (2014–2015)
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6. Limitless (2015–2016)
7. Freaks and Geeks (1999–2000)
8. Crashing (2016)
9. Sweet/Vicious (2016–2017)
10. Bodies (2023)
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11. Swamp Thing (2019)
12. I Am Not Okay with This (2020)
13. The Fall of the House of Usher (2023)
14. Maid (2021)
15. From Scratch (2022)
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