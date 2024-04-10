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Bir Oturuşta İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Harika Bir Sezonluk Diziler

Bir Oturuşta İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Harika Bir Sezonluk Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 14:02

Tek sezonluk diziler, genellikle bir sezon boyunca yayınlanan ve daha sonra sona eren dizilerdir. Bu diziler konsantre hikaye anlatımı, küçük oyuncu kadrosu, yoğun karakter gelişimi ve hızlı tempolu hikaye anlatımıyla izleyenleri tatmin eder. Bu içerikte tek sezonluk yayınlanan ve IMDb puanı 7 üzeri olan dizileri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Constantine (2014–2015)

1. Constantine (2014–2015)

IMDb: 7.5

Dizi, geçmişinin günahları peşini bırakmayan ve inancıyla mücadele eden bir adamın, birdenbire insanlığı karanlığın toplanan güçlerine karşı koruma rolüne bürünmesini konu alıyor.

Yaratıcılar: Daniel Cerone, David S. Goyer

Oyuncular: Matt Ryan, Harold Perrineau, Charles Halford

2. Flashforward (2009–2010)

2. Flashforward (2009–2010)

IMDb: 7.6

DiziFBI'daki özel bir görev gücünün, dünyadaki her insanın aynı anda bayılıp, geleceklerine dair kısa bir vizyonla uyanmasını araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Brannon Braga, David S. Goyer

Oyuncular: Courtney B. Vance, Joseph Fiennes, Jack Davenport

3. The Secret Circle (2011–2012)

3. The Secret Circle (2011–2012)

IMDb: 7.3

16 yaşındaki Cassie Blake, annesinin gizemli bir şekilde ölmesinin ardından büyükannesiyle birlikte yaşamak için Washington, Chance Harbor'a taşınır. Diğer 5 gençle birlikte kendisinin de bir cadı olduğunu keşfeder.

Yaratıcı: Andrew Miller

Oyuncular: Britt Robertson, Thomas Dekker, Phoebe Tonkin

4. The Society (2019)

4. The Society (2019)

IMDb: 7.1

Zengin kasabalarındaki herkes gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca, West Ham'ın genç sakinleri hayatta kalabilmek için kendi toplumlarını kurmak zorunda kalır.

Yaratıcı: Christopher Keyser

Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy

5. Forever (2014–2015)

5. Forever (2014–2015)

IMDb: 8.2

Adli tabip Dr. Henry Morgan, ceza davalarını çözmek için ortağı dedektif Jo Martinez ile birlikte çalışıyordur. Bu arada 200 yıllık ölümsüzlüğünün gizemini çözmeye de çalışır.

Yaratıcı: Matthew Miller

Oyuncular: Ioan Gruffudd, Alana De La Garza, Joel David Moore

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6. Limitless (2015–2016)

6. Limitless (2015–2016)

IMDb: 7.6

Dizi, FBI tarafından danışman olarak işe alınan ve beyninin tüm yeteneklerini kullanma yeteneğini kazanan 28 yaşındaki bir erkeğin hikayesine odaklanıyor.

Yaratıcı: Craig Sweeny

Oyuncular: Jake McDorman, Jennifer Carpenter, Hill Harper

7. Freaks and Geeks (1999–2000)

7. Freaks and Geeks (1999–2000)

IMDb: 8.8

1980'lerde McKinley Lisesi'nde iki farklı genç grubu konu alan dizi havalı ve karizmatik Daniel Desario ve Lindsay Weir ve Lindsay'nin utangaç küçük kardeşi Sam, nazik Bill Haverchuck ve kendini kadınların erkeği ilan eden Neal Schweiber'a odaklanarak kabullenme, uyuşturucu, içki ve zorbalık da dahil olmak üzere her gencin yaşadığı normal gençlik/ergenlik sorunlarını anlatıyor.

Yaratıcı: Paul Feig

Oyuncular: Linda Cardellini, John Francis Daley, James Franco

8. Crashing (2016)

8. Crashing (2016)

IMDb: 7.6

Bu komedi dizisi, aşırı büyük ve kullanılmayan bir hastanenin mülk koruyucuları olarak birlikte yaşayan 20'li ve 30'lu yaşlarındaki altı kişinin hayatını ve başına gelen komik olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Jonathan Bailey, Julie Dray

9. Sweet/Vicious (2016–2017)

9. Sweet/Vicious (2016–2017)

IMDb: 7.8

Dizi, üniversite kampüslerinde tacizden paçayı kurtaranlara adalet getirmeyi kafasına koyan Jules ve Ophelia'nın, kanunsuzlar gibi ikili hayatlara geçişini konu alıyor.

Yaratıcı: Jennifer Kaytin Robinson

Oyuncular: Eliza Bennett, Taylor Dearden, Brandon Mychal Smith

10. Bodies (2023)

10. Bodies (2023)

IMDb: 7.3

Whitechapel'de bir cinayet. Dört farklı dedektif, farklı zaman dilimlerindeki cinayeti çözmeye çalışıyor: 1890'ların kendini adamış polis memuru Alfred Hillinghead, 1940'ların atılgan maceracısı Karl Whiteman, 2020'lerin muhteşem kadın dedektifi Çavuş Shahara Hasan ve kıyamet sonrası 2050'den bir dedektif olan Maplewood.

Oyuncular: Amaka Okafor, Kyle Soller, Shira Haas

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11. Swamp Thing (2019)

11. Swamp Thing (2019)

IMDb: 7.4

Abby Arcane, bataklıktan kaynaklanan ölümcül bir virüsü araştırmak için Marais, Louisiana'daki evine döner, ancak bataklığın karanlık, korkunç gizemlerini keşfeder.

Yaratıcılar: Gary Dauberman, Mark Verheiden

Oyuncular: Crystal Reed, Virginia Madsen, Andy Bean

12. I Am Not Okay with This (2020)

12. I Am Not Okay with This (2020)

IMDb: 7.5

Sydney, ailesinin karmaşıklıkları, filizlenen cinselliği ve içinde yeni yeni uyanmaya başlayan gizemli süper güçleriyle uğraşırken, lisedeki zorluklarla ve sıkıntılarla mücadele eden genç bir kızdır.

Yaratıcılar: Jonathan Entwistle, Christy Hall

Oyuncular: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant

13. The Fall of the House of Usher (2023)

13. The Fall of the House of Usher (2023)

IMDb: 7.9

Kardeşler Roderick ve Madeline Usher, bir ilaç şirketini zenginlik, ayrıcalık ve güç imparatorluğuna dönüştürdüler. Ancak Usher hanedanının varisleri ölmeye başlayınca sırlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Mary McDonnell

14. Maid (2021)

14. Maid (2021)

IMDb: 8.3

Dizi, tacizci bir ilişkiden kaçan genç bir annenin, çocuğunun geçimini sağlamak ve ona daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele ederken ev temizleme işi bulmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Molly Smith Metzler

Oyuncular: Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet

15. From Scratch (2022)

15. From Scratch (2022)

IMDb: 7.9

Bir sanatçı, İtalya'da bir şefle aşk yaşar. Dizi onun kültürler ve kıtalar arasında aşk, kayıp, dayanıklılık ve umutla dolu, hayat değiştiren bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Oyuncular: Zoe Saldana, Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler

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