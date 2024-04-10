Bir Oturuşta İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Harika Bir Sezonluk Diziler

IMDb: 8.8

1980'lerde McKinley Lisesi'nde iki farklı genç grubu konu alan dizi havalı ve karizmatik Daniel Desario ve Lindsay Weir ve Lindsay'nin utangaç küçük kardeşi Sam, nazik Bill Haverchuck ve kendini kadınların erkeği ilan eden Neal Schweiber'a odaklanarak kabullenme, uyuşturucu, içki ve zorbalık da dahil olmak üzere her gencin yaşadığı normal gençlik/ergenlik sorunlarını anlatıyor.

Yaratıcı: Paul Feig

Oyuncular: Linda Cardellini, John Francis Daley, James Franco