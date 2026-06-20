Bir Oturuşta Bitecek Kadar Sürükleyici: Discovery İncelemesi!
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Daft Punk’ın modern müziği tek başına baştan aşağı değiştiren, adeta zaman ötesi bir uzay gemisi olan ikonik albümü Discovery’yi masaya yatırıyoruz!
Kulaklığınızı taktığınız an sizi dünyadan koparıp fütüristik bir neon dans pistine fırlatan albüm, sadece elektronik müziğin değil, popüler kültürün de genetiğini kökten değiştirdi.
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Müzik tarihinin en büyük kırılma noktalarından birine, yani 2001 yılına geri dönüyoruz.
Kasklar kalıcı olarak takılıyor.
Albümün kapısını çaldığınız an sizi karşılayan ilk parça olan One More Time!
Hemen ardından gelen Digital Love, 80'lerin o nostaljik ve tatlı synth tınılarıyla bezenmiş kusursuz bir platonik aşk hikayesini anlatıyor.
Popüler kültürü yeniden inşa eden güç.
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Albümün temposunun aniden düştüğü, loş ışıklı ve dumanlı bir odaya geçiş yaptığımız o an: Something About Us.
Albümün gizli cevherlerinden biri olan Veridis Quo, barok dönemi klasik müzik melodilerini fütüristik bir synth altyapısıyla birleştiren muazzam bir enstrümantal deha.
25 yıl sonra bile eskimeyen, zamanı büken bir başyapıt.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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