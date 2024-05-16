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Bir Öğretmenin Listesinden Öneriler: Her Çocuğun Mutlaka Okuması Gereken 13 Kitap

etiket Bir Öğretmenin Listesinden Öneriler: Her Çocuğun Mutlaka Okuması Gereken 13 Kitap

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 16:15

Merhaba sevgili kitap kurtları. Hepimiz biliyoruz ki çocukların eğitiminde, okul kadar ders dışı okumaların da payı büyük. Çocukların okudukları kitaplar, gelecekte kitapla kuracakları ilişkiyi, okuma alışkanlıklarını, kitap sevgilerini belirliyor. Bu sebeple tüm yaşamlarını etkileyecek kitap seçimleri konusunda ebeveynlerin son derece titiz davranmaları gerekiyor.

Çocuk dünyasına, algı düzeyine uygun, pedagojik verilerin dikkate alındığı kitaplar, küçüklere sadece keyifli zaman geçirtmekle kalmıyor, onların estetik duygularından değer yargılarına, alışkanlıklarından kişiliklerine kadar pek çok şeyi etkiliyor.

Bazen küçüklerin okuduklarından aldıkları ilham, gelecekte seçecekleri meslek, edinecekleri hobiler, başaracakları işler üzerinde dahi yönlendirici olabiliyor. Bu içerikte her çocuğun okuması gereken birbirinden güzel kitapları bir araya getirdik. Siz de çocuklarınıza okuma sevgisini ömür boyu sürdürecekleri şekilde kazandırmak, zamanlarını en doğru biçimde değerlendirmeleri için onları yönlendirmek, gerekli bilgileri keyif duyarak almalarını sağlamak istiyorsanız, içerikte önerilen kitapları satın alıp çocuklarınıza hediye edebilirsiniz.

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1. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

1. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

Çocuklar için ilk kitap önerimiz çok satanlarda birinci sırada yer alan 'İnsan Vücudu Tiyatrosu' adlı eser. Bu muhteşem kitap ile kıymetli çocuklarımız insan vücudunun anatomik yapısını ve işleyişini hiç sıkılmadan bir tiyatro eseri okurcasına eğlenerek öğrenecek. Her perde de farklı bir fizyolojik sistemin canlandırıldığı bu harika kitabı tüm çocuklarımız mutlaka okumalı. Kitap ile ilgili bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

6 yaşındaki oğlumla uyku öncesinde öğrenerek okuyoruz. Hem eğleniyoruz hem de vücudumuzla ilgili önemli temel bilgileri öğreniyoruz. Her gün öğrendiğimiz bölümlerle alakalı çocuğumdan yorumlar duymak, sabah kalktığında tavsiye edilen egzersizleri yapmaya başladığını görmek şevkini artırıyor. 

İnsan biyolojisine büyüleyici bir yolculuk yapmak isteyenler için kitabın linki burada.

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2. Çöp Plaza 1 - Miyase Sertbarut

2. Çöp Plaza 1 - Miyase Sertbarut

Ödüllü yazar Miyase Sertbarut'un kaleme aldığı Çöp Plaza okurlarına birbirinden apayrı iki dünyanın resmini çiziyor. Bir yanda kentli seçkinlerin yaşadığı, kuşların, böceklerin bile ziyaret edemediği daima steril ve korunaklı Elit City, öteki yanda zenginlerin çöplerini toplayarak günlük ekmeklerinin peşinde koşan insanların yaşam savaşı verdiği Gülova Mahallesi. En tepedekiler ve en aşağıdakiler. Kitap bu iki grup arasında yaşanan gerçeğin hayalle, insanlığın kötülükle mücadelesini ele alıyor. Peki sizce bu mücadele mutlu sonla bitecek mi dersiniz? Öğrenmek için satın alma linki burada.

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3. Bunun Adı Findel - Andrew Clements

3. Bunun Adı Findel - Andrew Clements

Andrew Clements'in ilk kitabı Bunun Adı Findel, çok satan çocuk kitapları arasında yer almaktadır. Yazarın bu ilk romanı; hep yaşayan, değişen ve gelişen bir olgu olan dil konusunu işliyor. Yazar, anadilin ihtiyaç duyulan kavramlarını tanımlamak için yeni sözcüklerle zenginleşebileceğini zekice bir kurguyla anlatıyor. Aynı zamanda roman çocukları araştırma yapmaya, proje geliştirmeye ve öğrendiği her yeni şeye eleştirel gözle bakmaya yönlendiriyor. Çocuğunuza dil bilinci kazandırma konusunda yardımcı olacak kitabın linki için buraya tıklayınız.

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4. Kraliçeyi Kurtarmak - Vladimir Tumanov

4. Kraliçeyi Kurtarmak - Vladimir Tumanov

Rus asıllı Kanadalı profesör Vladimir Tumanov'un, oğluna matematiği sevdirmek için kaleme aldığı Kraliçeyi Kurtarmak adlı romanı çocukları soluksuz bir serüvene sürükleyen matematik ve edebiyatın birleşimi harika bir eser. Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe'yi ve onun ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi gerekmektedir. Aleks Isaac Fog ve arkadaşlarının kitaptaki bilmeceleri çözerek kraliçeyi kurtarma çabasına dahil olmak için Kraliçeyi Kurtarmak kitabını okuyabilirsiniz. Kitabın linki için buraya tıklayınız.

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5. Matematiğin Kaç Canı Var? - Merve Uygun

5. Matematiğin Kaç Canı Var? - Merve Uygun

Matematik dersini çok sevenlerden misiniz yoksa nefret edenlerden mi? Merak etmeyin bu sorunun cevabı ne olursa olsun bu kitabı okuyunca çok seveceksiniz. Merve Uygun'un yazdığı 'Matematiğin Kaç Canı Var?' adlı çocuk kitabı, matematiği hiç sevmeyen ve matematikten çok korkan Can'ın matematikle barışma hikayesini anlatıyor. Fantastik kurgusuyla okurlarını pek çok kez zamanda yolculuğa çıkaran kitap; Fibonacci sayıları, dokuz sayısının özellikleri, pi sayısı ve kafes çarpımı gibi matematik konuları hakkında eğlenceli bilgiler veriyor. Matematiği sevdirecek bu eğlenceli kitabı satın almak için link burada.

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6. Zaman Bisikleti Seti 1 - Bilgin Adalı

6. Zaman Bisikleti Seti 1 - Bilgin Adalı

Zaman için dolaşabilen bir bisikletiniz olmasını istemez miydiniz? Bisikletinize atlayıp eski çağlara kadar gidip dünyamızın ilk günlerinde yaşayan insanları yakından görmek hoşunuza gitmez miydi? Yağmur ile Damla, işte böyle bir Zaman Bisikleti icat eden iki kardeş. Babalarıyla birlikte sık sık bisiklete atlayıp eski çağlara gidiyorlar.  Bu iki kardeşin en önemli özelliği, gördükleri şeylerden kimsenin akıl edemeyeceği sonuçlar çıkarıp yeni buluşlar yapmak. Maceraperestlerin seveceği bu kitap ile ilgili bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Bir çok kitabı kızımla beraber okurum. En güzel yazarlardan birisidir Bilgin Adalı. Argo olmaz kitaplarında. Ben denk gelmedim hiç. Zamanda yolculuk yapıyor. Eskilere götürüyor çocukları. Meraklı kızları ile yaptıkları yolculukları anlatıyor. Serinin üç kitabı da alınıp okunabilir.

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7. Martıya Uçmayı Öğreten Kedi - Luis Sepulveda

7. Martıya Uçmayı Öğreten Kedi - Luis Sepulveda

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabı, sımsıcak hikayesiyle çocuklara sevginin ne kadar önemli olduğunu aşılıyor. Kitabının konusu, birbirinden çok farklı iki canlının bir arada yaşayarak birbirini sevip saymasıdır. Bir kedi ile yavru bir martı arasındaki inanılmaz sevgi ve dostluğu, alabildiğine sıcak bir anlatımla sunan Sepulveda'nın bu kitabını çocuklar keyifle okuyacak. Kitap ile ilgili bir ebeveyn yorumu:

Özellikle ilkokul 4. sınıftan itibaren tüm çocukların okumasını rahatlıkla önerebileceğim harika bir kitap. Çevre bilinci ve canlıların yaşamı olmak üzere birçok güzel konuya dikkat çekiyor. Kitabın dili ve anlatımı da mükemmel. Sanatsal bir çocuk kitabı.

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8. Dedemin Bakkalı - Şermin Yaşar

8. Dedemin Bakkalı - Şermin Yaşar

Dedemin Bakkalı, Şermin Yaşar'ın kendi yaşadıklarından esinlenerek yazdığı bir kitaptır. Kitapta küçüklerin aile büyükleri ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğini konu almıştır. Dedemin Bakkalı çocuklara büyüklerin dünyasını anlatırken büyüklere de çocukların gözünden kendilerine bakma fırsatı sunmaktadır. Kitapla ilgili bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Dediği gibi her yaşa hitap eden eğlenceli bir kitap. Özellikle çocuklara geçmişle ilgili olan varlık yokluk ilişkisini anlatmak içinde çok güzel.

Bu muhteşem kitabın linki buraya tıktık.

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9. Sırtımdaki Okyanus - Serhan Kansu

9. Sırtımdaki Okyanus - Serhan Kansu

Serhan Kansu, yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı Sırtımdaki Okyanus isimli kitabında, yavru kaplumbağa Gambi'nin bir okyanus kadar derin düşünceleriyle buluşturuyor bizi. Gambi, yaşamın merkezindeki özgürlük, iyilik, kötülük, insan, doğa, dünya, para ve sevgi gibi kavramları tatlı tatlı sorgularken, terk edilmişlik duygusu ve gerçek dünyayla yüzleşiyor. Minik kaplumbağa Gambi'nin maceralarına eşlik etmek için linke tıklayınız.

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10. Dahiler Sınıfı Serisi Kutulu Set - Domingo Yayınları

10. Dahiler Sınıfı Serisi Kutulu Set - Domingo Yayınları

Bu seri her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikayelerini ele alıyor. Dahiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla tanıştırmak üzere tasarlandı. Serinin kitapları:

  • Einstein – Sınırsız Deha

  • Leonardo da Vinci – Zamanın Ötesinde Bir Beyin

  • Steve Jobs – Bilgisayara Can Veren Adam

  • Mozart – Müziğin Dahisi

  • Newton – Fizik Sihirbazı

  • Marie Curie – Atom Kadın

  • Stephen Hawking – Sonsuzluğun İzinde Bir Zihin

  • Muhammed Ali – Tüm Zamanların En Büyüğü

  • Nikola Tesla – Geleceği Keşfeden Adam

  • Pablo Picasso –  Sınır Tanımaz Sanatçı

  • Enzo Ferrari – Hızın Efendisi

  • Arşimet –  Sayıların Büyücüsü

  • Pisagor –  Ve Dünyanın En Ünlü Teoremi

  • Galileo Galilei - Göklerin Kaşifi

Her çocuğun okuması gereken bu seti satın almak için linke tıktık.

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11. Kitaplardan Korkan Çocuk - Susanna Tamaro

11. Kitaplardan Korkan Çocuk - Susanna Tamaro

Kitaplardan Korkan Çocuk kitap okumayı çok seven anne ve babasıyla yaşayan Leopold'un kitap korkusunu anlatıyor. Sürekli kitap okuyan ve bundan çok keyif alan annesiyle babasının aksine kitaplardan nefret eden Leopold maceradan maceraya koşuyor. Yolunun yaşlı bir adamla kesişmesiyle kitap korkusunun asıl sebebi ortaya çıkıyor ve sonunda Leopold da kitapları severek okumaya başlıyor. Kitap okumayı sevmeyen tüm çocuklara okutulabilecek bu kitabın linki için buraya tıklayınız.

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12. Çılgın Kalem Penna ve Arkadaşları: Parlak Işıklar Altında - Eileen OHely

12. Çılgın Kalem Penna ve Arkadaşları: Parlak Işıklar Altında - Eileen OHely

Deli dolu ve macera tutkunu genç bir kurşun kalem olan Penna ile tanışmaya hazır olun! Çılgın Kalem Penna ve Arkadaşları kitabının karakterleri birer kırtasiye malzemesi. Alışılmadık karakterlerin başından geçen birbirinden eğlenceli hikayelerden oluşan serinin bu kitabında Çılgın kalem Penna ve en az onun kadar çılgın arkadaşları, kalempiyat oyunlarına katılıyor. Serinin diğer kitaplarını incelemek ve bu kitabı satın almak için linke tıklayınız.

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13. Levent Türkiye’yi Geziyorum 1 - Mustafa Orakçı

13. Levent Türkiye’yi Geziyorum 1 - Mustafa Orakçı

Levent ve tayfasını duymayan, bilmeyen yoktur herhalde? Aklına esti mi sınıfa kurbağa getiren, Çin’e tünel kazarak gitmeye çalışan, gizemli evlere peri keşfine çıkan Levent ve tayfası bu kez Türkiye’yi geziyor. Her kitabı beğenilen ve çocuklar tarafından keyifle okunan Levent serisi ile henüz tanışmadıysanız linke tıklayınız.

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