Bir Kültürün İçine Adım Atmak: Japonya İstanbul'da

Sümeyra Gümrah Teltik - Onedio Üyesi
21.03.2026 - 08:29

“Düşler Zamanı: Japonya” 

Dijital Deneyim Merkezi'nin yeni sergisi “Düşler Zamanı: Japonya”, 20 Mart'ta kapılarını açıyor. Ukiyo-e'den yōkai'ye, kintsugi'den zen bahçelerine; Japon sanatının yüzyıllık birikimi bu kez içine girebileceğiniz bir evrene dönüşmüş durumda.

Bazen bir sanat eseriyle aramızdaki mesafe, ona ne kadar yaklaştığımızla değil, onun içine ne kadar girdiğimizle ölçülür. Bu aslında zihinsel ve duygusal bir giriştir. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi'nde (DDM) bu kelime gerçek anlamını kazanıyor ve bizi sanatın içine çekiyor. DDM, bu fikri merkeze alarak Nikola Tesla'nın zihnine, Türk sanatının kadim köklerine ve Van Gogh'un dünyasına çıkardığı yolculukların ardından bizleri şimdi doğuya, Japonya'ya taşıyor.

'Düşler Zamanı: Japonya', 20 Mart'ta açılacak ve sanatseverleri 17. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan Ukiyo-e ustalarının dünyasına seyahate çıkaracak.

Japonya Batı'yı Salladığında

Japon sanatının Batı'yı büyülemesi 19. yüzyılın ikinci yarısında, Japonya'nın kapılarını yüzyıllarca kapattıktan sonra dünyaya açılmasıyla başlar. Ukiyo-e baskıları Paris'e ulaştığında empresyonistler büyülenir. Monet bahçesini Japon köprüsüyle donatır, Van Gogh Hiroshige baskılarını kopyalar, Toulouse-Lautrec afişlerindeki düzlemselliği Utamaro'dan öğrenir. 'Ukiyo-e', yani yüzen dünya resimleri, bir teknikten çok bir bakış felsefesidir; geçici olanı güzel görmek, anı yakalamak, yaşamın akışına direnmeden gözlemlemek.

Türk minyatür geleneğiyle bu nokta ilginç bir kesişim yaratır. Her iki sanat da perspektif yanılsamasını reddeder; figürler düzlemsel, mekân sembolik, anlatı şiirseldir. Minyatür, olayı zamanın dışına çıkararak ebedileştirirken, Ukiyo-e tam tersine anın kendisini, geçiciliğini yüceltir. Birbiriyle çelişen ama aynı inceliği taşıyan iki estetik. 'Düşler Zamanı: Japonya', Doğu'dan Doğu'ya bu tuhaf ve verimli akrabalığı hissettiren nadir sergilerden olabilir.

Altın Kırıklar, Hologram Işıklar

Deneyim müzesindeki sergi birden fazla mekânda katmanlı bir deneyim sunacak. Sürükleyici Deneyim Odası'nda yaklaşık otuz dakika boyunca Hokusai'nin Büyük Dalgası'nın içinde bulunacak, Kabuki yüzlerinin alacakaranlık ışığında belirdiğine şahit olacağız; Debussy'nin La Mer'i ve Ryuichi Sakamoto'nun müziğiyle bu görüntüler soluk kazanacak. Utamaro, Kuniyoshi, Hiroshige ve Kawase Hasui gibi ustalardan derlenen 400’e yakın eserle hem bireysel hem kolektif bir hayal gücünün içine dalacağız.

Dijital Oda'da göreceğimiz Süleyman Yılmaz ve Barış Kabalak'ın birlikte ürettiği ve Kintsugi felsefesinden beslenen holografik video enstalasyon 'Boyalı Yaralar' ismiyle dahi beni şimdiden heyecanlandırıyor. Kintsugi, kırık seramiği altınla onararak kırığı gizlemek yerine onu bir güzellik unsuruna dönüştüren bir gelenek. Geçmişin izlerini silmek yerine onları bir değer olarak taşıma biçimi. 'Boyalı Yaralar' bu fikrin dijital dile çevrilmiş hali. Altının yerine ışık çatlakların yerini pikseller kullanmışlar.

Süleyman Yılmaz'ın imzasını taşıyan “Mugen Sora” (Sonsuz Gökyüzü) ise 16x3 metrelik devasa bir IR Wall enstalasyonu olarak alana konuşlanmış. Yüzeye dokunduğumuzda bir ışık feneri gökyüzüne yükselecek. Binlerce yıllık ritüelin parmak ucuna sığdığı bu an, merkezin en meditatif deneyimlerinden biri olmaya aday.

Yōkai'ler, Bonsai Bahçeleri ve Dijital Dokunuşlar

Sanal Gerçeklik Odası'nda DECOL Studio imzalı “Yokai March” deneyimiyle farklı bir evrene geçiş yapacağız görünüyor. Japon folklorunun ruhani varlıkları yōkai, doğaüstü, dönüşen, bazen tehlikeli bazen komik figürleri, VR evreninde bizi bekliyor olacak. Kanatları yelpazelerden oluşan kuşlar, akışkan gölgeler, dönüşen peyzajlar; bu dünyada gerçekle hayal arasındaki sınır kasıtlı olarak bulanık bırakılmış. Yönetmen Ahmet Said Kaplan'ın kurguladığı bu yolculuk, folklorik imgeleri spekülatif bir görsel anlatıya evriltirken Japon sanatının doğa ile ruh arasındaki ilişkiye dair derin sorusunu bize de soracak… Doğa bir fon mu, yoksa bir varlık mı?

Artırılmış Gerçeklik Odası'nda ise DECOL Studio'nun “Bonsai Garden” bizi zen estetiğinin sessizliğine davet etmek için hazırlanmış. Bonsai sanatı, doğanın uzun zaman ölçeklerini küçük bir form içinde yoğunlaştırma pratiği; AR katmanıyla fiziksel mekâna işleniyor. Tapınak eşiklerinde, su yüzeylerinde ve taş bahçelerinde beliriveren dijital formlar, sabrın ve dinginliğin görsel karşılığı…

Dijital Koridor'da Fuat Genç'in “Wabi-Sabi” video enstalasyonu, Japon sinemasının renkleri ve sahnelerini yapay zekâyla işleyerek farklı bir soruya kapı aralayacak: Makine üretimi bir görüntüde de 'eksik olanın güzelliği' bulunabilir mi? Wabi-Sabi felsefesi, kusurlu ve geçici olanı güzel görmek üzerine kurulu; dijital üretimle karşılaştığında bu bakıştan ne kalır? Genç bu sorunun cevabını bizlere bırakmış.

Bu Sergi Bir Ruh Hâli

“Düşler Zamanı: Japonya”nın en dikkat çekici yanı, Japonya'yı bir kültürel tema olarak sunmakla yetinmemesi. Sergi, Japon sanatının arkasındaki düşünce biçimini; yavaşlamayı, geçiciliği kabullenmek yerine onunla barışmayı, azla çoğu hissetmeyi deneyimin kendisine dönüştürdüğü iddiasında. Ve bu haliyle bir önceki Van Gogh sergisinden de fazla konuşulacağa benziyor.

Sergi 20 Mart'ta açılıyor. Biletler gişede ve Passo üzerinden satışta olacak. Kiraz çiçeklerinin ömrü kısadır; bu sergi de muhtemelen beklediğimizden çabuk dolup taşacak.

*Düşler Zamanı: Japonya  |  Dijital Deneyim Merkezi, İstanbul  |  Açılış: 20 Mart 2026  |  Bilet: Gişe ve Passo

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Sümeyra Gümrah Teltik
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenim süreci boyunca Kanal D bünyesindeki radyolarda görev aldı. Yönetmen yardımcısı olarak başladığı kariyerini, kültür sanat sektöründe basın danışmanlığı yaparak devam ettirdi. 2006 - 2023 yılları arası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda görev yaptı. Fatma Berber ile kaleme aldığı Destek Yayınları'ndan Bir Pera Masalı isimli gezi kitabı ve Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı isimli biyografi kitabı; Ayrıntı Yayınları Düşbaş Kitapları'ndan Bir Porsiyon Sanat isimli kitapları bulunuyor.
