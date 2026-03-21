Bir Kültürün İçine Adım Atmak: Japonya İstanbul'da

Deneyim müzesindeki sergi birden fazla mekânda katmanlı bir deneyim sunacak. Sürükleyici Deneyim Odası'nda yaklaşık otuz dakika boyunca Hokusai'nin Büyük Dalgası'nın içinde bulunacak, Kabuki yüzlerinin alacakaranlık ışığında belirdiğine şahit olacağız; Debussy'nin La Mer'i ve Ryuichi Sakamoto'nun müziğiyle bu görüntüler soluk kazanacak. Utamaro, Kuniyoshi, Hiroshige ve Kawase Hasui gibi ustalardan derlenen 400’e yakın eserle hem bireysel hem kolektif bir hayal gücünün içine dalacağız.

Dijital Oda'da göreceğimiz Süleyman Yılmaz ve Barış Kabalak'ın birlikte ürettiği ve Kintsugi felsefesinden beslenen holografik video enstalasyon 'Boyalı Yaralar' ismiyle dahi beni şimdiden heyecanlandırıyor. Kintsugi, kırık seramiği altınla onararak kırığı gizlemek yerine onu bir güzellik unsuruna dönüştüren bir gelenek. Geçmişin izlerini silmek yerine onları bir değer olarak taşıma biçimi. 'Boyalı Yaralar' bu fikrin dijital dile çevrilmiş hali. Altının yerine ışık çatlakların yerini pikseller kullanmışlar.

Süleyman Yılmaz'ın imzasını taşıyan “Mugen Sora” (Sonsuz Gökyüzü) ise 16x3 metrelik devasa bir IR Wall enstalasyonu olarak alana konuşlanmış. Yüzeye dokunduğumuzda bir ışık feneri gökyüzüne yükselecek. Binlerce yıllık ritüelin parmak ucuna sığdığı bu an, merkezin en meditatif deneyimlerinden biri olmaya aday.