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Bir Kez Daha Düşüş Yaşadı, Final İddiaları Gündem Oldu: 20 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Bir Kez Daha Düşüş Yaşadı, Final İddiaları Gündem Oldu: 20 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 12:35
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20 Ağustos Perşembe reyting sonuçları merak edildi. 

ATV'de Trabzonspor – Ferencvaros maçının yayınlandığı akşamda Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk ve TV8'in sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye ekrana geldi. Zirvenin adı değişti ve hatta Muhtemel Aşk AB grubunda 3. sıraya geriledi!

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Geçtiğimiz haftaların zirvesinde yer alan Muhtemel Aşk, son bölümüyle düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz haftaların zirvesinde yer alan Muhtemel Aşk, son bölümüyle düşüş yaşadı.

10. bölümüyle ekrana gelen ve daha önce final yapacağına dair iddialarla gündem olan Muhtemel Aşk, 20 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümüyle beklediğini bulamadı. Tüm kategorilerde zirveyi Trabzonspor maçına kaptıran Muhtemel Aşk, AB kategorisinde 2.'liği de kaptırdı.

20 Ağustos Reyting Sonuçları

20 Ağustos Reyting Sonuçları

20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1 Trabzonspor-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması ATV

2 Muhtemel Aşk Show TV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 NOW Ana Haber NOW

5 Muhtemel Aşk (Özet) Show TV

6 Kanal D Ana Haber Kanal D

7 Show Ana Haber Show TV

8 Aşk-ı Memnu (Tkr) Kanal D

9 Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) Star TV

10 Sıcak Gelişme Kanal D

20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Trabzonspor-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması ATV

2 MasterChef Türkiye TV8

3 Muhtemel Aşk Show TV

4 NOW Ana Haber NOW

5 Muhtemel Aşk (Özet) Show TV

6 Show Ana Haber Show TV

7 Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) Star TV

8 Kuralsız Sokaklar (Tkr) Kanal D

9 Kanal D Ana Haber Kanal D

10 Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Açıklama Yapıyor TRT Spor

20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Trabzonspor-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması ATV

2 Muhtemel Aşk Show TV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Muhtemel Aşk (Özet) Show TV

5 NOW Ana Haber NOW

6 Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) Star TV

7 Gelinim Mutfakta Kanal D

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 Show Ana Haber Show TV

10 ATV Ana Haber ATV

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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