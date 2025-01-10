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Bir Kere Dinleyince Playlist’inizden Çıkarmayacaksınız: Yedinci Ev’in Efsane Parçaları

etiket Bir Kere Dinleyince Playlist’inizden Çıkarmayacaksınız: Yedinci Ev’in Efsane Parçaları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 22:21

Yedinci Ev, dinleyicisini şarkılarıyla yakalayan, sözleriyle de derinden etkileyen bir grup. Hem melodileri hem de duyguları harekete geçiren tarzıyla playlist’lere yerleşmeyi hak ediyor. Dinledikçe daha çok bağlanacağınız parçalarla tanışmaya hazır olun!

Yedinci Ev’in en sevilen ve akıllarda yer eden şarkılarını bir araya getirdik. Aşk, ayrılık ve umut dolu sözleriyle bu parçalar sizi başka bir dünyaya götürecek. Eğer Yedinci Ev ile yeni tanışıyorsanız, burası başlamak için harika bir yer. Zaten bir hayransanız, bu liste size nostalji yaşatacak.

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1. Napıyorum Bilmiyorum

2. Anlat O'na

3. Sevsene Beni

4. Utanıyorum Halimden

5. Kalbim Seni Arıyor

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6. Kuzum

7. Aşık Oldum Bile

8. Ezberledi Kalbim

9. Yavrum Sana Vuruldum

10. Bir Kere Gelir

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11. O Olmasa

12. Bitti Dersin

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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