Bir Kere Dinleyince Playlist’inizden Çıkarmayacaksınız: Yedinci Ev’in Efsane Parçaları

Yedinci Ev, dinleyicisini şarkılarıyla yakalayan, sözleriyle de derinden etkileyen bir grup. Hem melodileri hem de duyguları harekete geçiren tarzıyla playlist’lere yerleşmeyi hak ediyor. Dinledikçe daha çok bağlanacağınız parçalarla tanışmaya hazır olun!

Yedinci Ev’in en sevilen ve akıllarda yer eden şarkılarını bir araya getirdik. Aşk, ayrılık ve umut dolu sözleriyle bu parçalar sizi başka bir dünyaya götürecek. Eğer Yedinci Ev ile yeni tanışıyorsanız, burası başlamak için harika bir yer. Zaten bir hayransanız, bu liste size nostalji yaşatacak.