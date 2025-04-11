Bir Kere Dinleyince Bağımlısı Olacağın 12 Alternatif Sanatçı
Müzik dünyasında kendine özgü tarzlarıyla dikkat çeken alternatif sanatçıları keşfetmek istiyorsan, doğru yerdesin! İşte dinlediğinde bağımlısı olacağın en iyi alternatif şarkılar. 👇
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1. Aurora - Starvation
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2. Cigarettes After Sex - Apocalypse
3. Sevdaliza - Human
4. Alt-J - Breezeblocks
5. Agnes Obel - Riverside
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6. Sohn - Artifice
7. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
8. James Blake - Retrograde
9. London Grammar - Strong
10. Tash Sultana - Jungle
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11. The Paper Kites - Bloom
12. Ben Howard - Only Love
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