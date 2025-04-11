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Bir Kere Dinleyince Bağımlısı Olacağın 12 Alternatif Sanatçı

etiket Bir Kere Dinleyince Bağımlısı Olacağın 12 Alternatif Sanatçı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 18:16

Müzik dünyasında kendine özgü tarzlarıyla dikkat çeken alternatif sanatçıları keşfetmek istiyorsan, doğru yerdesin! İşte dinlediğinde bağımlısı olacağın en iyi alternatif şarkılar. 👇

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1. Aurora - Starvation

2. Cigarettes After Sex - Apocalypse

3. Sevdaliza - Human

4. Alt-J - Breezeblocks

5. Agnes Obel - Riverside

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6. Sohn - Artifice

7. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

8. James Blake - Retrograde

9. London Grammar - Strong

10. Tash Sultana - Jungle

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11. The Paper Kites - Bloom

12. Ben Howard - Only Love

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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