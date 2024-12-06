Bir Hayvan Seç, Hayatında Hangi Değişiklik Olacak Söyleyelim!
Bir Hayvan Seç, Hayatında Hangi Değişiklik Olacak Söyleyelim!
Sizden bir hayvan seçmenizi istiyoruz. Bu hayvan, içgüdülerinize göre seçeceğiniz, belki de en çok sevdiğiniz, belki de sizi en çok etkileyen bir hayvan olabilir. Seçiminizi yaptıktan sonra, sizi biraz daha yakından tanımamıza yardımcı olacak ve hayatınızda hangi değişikliklerin olması gerektiğini belirleyeceğiz. Hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri biz sana söylüyoruz!
Bir hayvan seç, hayatında hangi değişiklik olacak söyleyelim!
Haydiiii!
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Bir hayvan seçer misin?
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Hayatında olan kişi değişecek ya da hayatına yeni biri girecek!
Hayatında kariyerin değişecek!
Senin hayatındaki değişiklik yine sen olacaksın. Kendini değiştireceksin.
Yaşadığın yeri değiştireceksin!
Çevrendeki insanları değiştireceksin!
Sen hayallerini ve amaçlarını değiştireceksin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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