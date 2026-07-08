Bir Günlüğüne Hangi Metal Grubunun Solisti Olurdun?
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1. Bir festival alanına girdin. İlk yapacağın şey ne olur?
2. Playlist'inde hangi metal alt türüne ait parçalar daha fazla?
3. Peki, bir dövme yaptıracak olsan, ne tarz bir şey olsun istersin?
4. Söyle bakalım, bir grubun solisti olarak sahneye çıktın. Sahnede en çok hangi hareketi yaparsın?
5. Arkadaş grubunda genelde nasıl birisin?
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6. Bir süper gücün olacak. Hangisini seçersin?
7. Konser sonrası kutlama için ne yapmak istersin?
8. Metal dinlemeyen bir arkadaşını konsere getirdin. İlk olarak neyi fark etsin istersin?
9. Mikrofonu eline aldığında hissetmek istediğin şey ne?
Cannibal Corpse'un vokali olurdun! ☠️
Slayer'ın vokali olurdun! 🔥
Sen, Manowar'ın vokali olurdun! ⚔️
Blind Guardian'ın vokali olurdun! 🐉
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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