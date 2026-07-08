Gösterişli olmak senin işin ve günlük yaşamında bile böylesin. Bu yüzden sahneye çıktığında herkesin seni fark etmesini istersin çünkü senin için konser biraz da büyük bir şov demek! Kendine güvenin yüksek, duruşun güçlü ve abartıdan kaçınmıyorsun. İnsanları coşturmak ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmak tam sana göre! Metal senin gözünde yalnızca müzik değil, aynı zamanda bir savaş gibi! Bir günlüğüne Manowar'ın vokali olsan sahneden 'Brothers of metal!' diye haykırmadan inmezdin.