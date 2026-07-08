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Bir Günlüğüne Hangi Metal Grubunun Solisti Olurdun?

etiket Bir Günlüğüne Hangi Metal Grubunun Solisti Olurdun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 22:01
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Metal müzik dinlerken zaman zaman sen de kendini sahnede hayal ediyor musun? 'Acaba hangi grupta olurdum?' diye düşünüyorsan hiç uğraşma! Testi çöz, cevabı sana biz verelim! 👇

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1. Bir festival alanına girdin. İlk yapacağın şey ne olur?

2. Playlist'inde hangi metal alt türüne ait parçalar daha fazla?

3. Peki, bir dövme yaptıracak olsan, ne tarz bir şey olsun istersin?

4. Söyle bakalım, bir grubun solisti olarak sahneye çıktın. Sahnede en çok hangi hareketi yaparsın?

5. Arkadaş grubunda genelde nasıl birisin?

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6. Bir süper gücün olacak. Hangisini seçersin?

7. Konser sonrası kutlama için ne yapmak istersin?

8. Metal dinlemeyen bir arkadaşını konsere getirdin. İlk olarak neyi fark etsin istersin?

9. Mikrofonu eline aldığında hissetmek istediğin şey ne?

Cannibal Corpse'un vokali olurdun! ☠️

Cannibal Corpse'un vokali olurdun! ☠️

Senin sahnede nazik olmaya hiç niyetin yok! Çünkü enerjin yüksek, sınırları zorlamayı seviyorsun bu yüzden insanların seni unutması pek mümkün değil. Metal senin için biraz da şok etkisi yaratmak demek. Kalabalığın üzerinde baskı kurmayı, dikkat çekmeyi ve sahnenin kontrolünü ele geçirmeyi seviyorsun. İnsanlar seni ilk bakışta biraz sert bulabilir ama aslında ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir günlüğüne mikrofonu eline alsan, muhtemelen herkes eve boyun ağrısıyla dönerdi! 🙄

Slayer'ın vokali olurdun! 🔥

Slayer'ın vokali olurdun! 🔥

Seni en iyi tanımlayan kelimeler; hız, öfke ve saf adrenalin... Çünkü senin olaylara doğrudan yaklaşan, lafı dolandırmayan ve gerektiğinde sert çıkabilen bir yapın var. Senin için sahne; güç gösterisi yapmak değil, enerjiyi sonuna kadar dışarı vurmak demek. İnsanları peşinden sürükleyen bir karizman var ve kalabalık senin enerjine kolayca ayak uyduruyor. Gürültü, kaos ve yüksek tempo seni korkutmuyor, aksine motive ediyor. Bir günlüğüne Slayer'ın vokali olsan ortalık resmen savaş alanına dönerdi!

Sen, Manowar'ın vokali olurdun! ⚔️

Sen, Manowar'ın vokali olurdun! ⚔️

Gösterişli olmak senin işin ve günlük yaşamında bile böylesin. Bu yüzden sahneye çıktığında herkesin seni fark etmesini istersin çünkü senin için konser biraz da büyük bir şov demek! Kendine güvenin yüksek, duruşun güçlü ve abartıdan kaçınmıyorsun. İnsanları coşturmak ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmak tam sana göre! Metal senin gözünde yalnızca müzik değil, aynı zamanda bir savaş gibi! Bir günlüğüne Manowar'ın vokali olsan sahneden 'Brothers of metal!' diye haykırmadan inmezdin.

Blind Guardian'ın vokali olurdun! 🐉

Blind Guardian'ın vokali olurdun! 🐉

Senin hayal gücün oldukça güçlü ve sıradan şeyler sana pek hitap etmiyor. Hikayeleri, fantastik dünyaları ve büyük maceraları seviyorsun. Sen insanları yalnızca enerjinle değil, anlattıklarınla da etkiliyorsun. Detaylara önem veriyor, duyguyu ve hikayeyi ön planda tutuyorsun. Bu yüzden sahneye çıktığında amacın sadece şarkı söylemek değil, herkesi başka bir evrene götürmek olurdu. Bir günlüğüne Blind Guardian'ın mikrofonunu alsan, konser sonunda herkes kendini bir fantastik romanın içinde sanabilirdi...

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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