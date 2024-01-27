Bir Gözünüz Kapalı İzleyeceğiniz Birbirinden Korkutucu ve İç Karartıcı 15 Film
Bir Gözünüz Kapalı İzleyeceğiniz Birbirinden Korkutucu ve İç Karartıcı 15 Film
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bu zamana kadar izledikleri en iç karartıcı ve korkutucu filmleri paylaşan Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik.
Bakalım filmleri siz nasıl bulacaksınız...
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15. Yaratık Avcı'ya Karşı (2004)
14. Ölümcül Oyunlar (2007)
13. Melankoli (2011)
12. Öldüren Sis (2007)
11. Dönüş Yok (2002)
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10. Ayin (2018)
9. Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)
8. Şeytanı Gördüm (2010)
7. Karanlıkta Dans (2000)
6. İhtiyarlara Yer Yok (2007)
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5. İhtiyar Delikanlı (2003)
4. Bir Rüya İçin Ağıt (2000)
3. Gel ve Gör (1985)
2. Geçmişin Gölgesinde (1998)
1. Yedi (1995)
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