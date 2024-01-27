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Bir Gözünüz Kapalı İzleyeceğiniz Birbirinden Korkutucu ve İç Karartıcı 15 Film

Bir Gözünüz Kapalı İzleyeceğiniz Birbirinden Korkutucu ve İç Karartıcı 15 Film

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:01

Bu zamana kadar izledikleri en iç karartıcı ve korkutucu filmleri paylaşan Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik.

Bakalım filmleri siz nasıl bulacaksınız...

Not: Film bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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15. Yaratık Avcı'ya Karşı (2004)

15. Yaratık Avcı'ya Karşı (2004)

IMDb: 5.7

Özet: Özel bir uydu aracılığı ile, Antarktika’da tanımlanamayan bir ısı kaynağına rastlanır ve bunun, yer altında derinlere gömülü bir piramit olduğu fark edilir. Bunun üzerine daha detaylı bir araştırma yapmak üzere en iyi arkeologlar ve mühendisler Antarktika’ya giderler. Ancak ekip oraya vardığında bölgenin uzaylı türlerine ait bir savaş alanı olduğunu keşfederler. Bu hiç akıllarına gelemeyecek bir durumdur. Dahası bu insanlar, mevcut savaşın ortasında kalmışlardır.

14. Ölümcül Oyunlar (2007)

14. Ölümcül Oyunlar (2007)

IMDb: 6.5

Özet: Ann (Naomi Watts), George (Tim Roth) ve oğulları Georgie (Devon Gearhart) kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Vardıklarında komşuları Fred ve Eva’de bir gariplik sezerler. Ertesi sabah golf oynamak üzere sözleşmişlerdir. George ve Georgie yelkenli teknelerini tamir ederken, Ann de yemek yapmaya koyulur. Bu sırada Eva’ların misafiri olarak tanıştıkları genç ve kibar görünümlü Peter (Brady Corbet) Ann’den yumurta istemeye gelir. Birden, Peter’ın içeriye nasıl girdiği konusunda şüphelenen Ann yumurtaları vermekte tereddüt yaşar ve bu, aile için gerilim dolu saatlerin başlangıcı olur.

13. Melankoli (2011)

13. Melankoli (2011)

IMDb: 7.1

Özet: Yeni evlenen Justine (Kirsten Dunst) ve Michael (Alexander Skarsgård) evliliklerini Justine'in ablası Claire'in (Charlotte Gainsbourg) malikanesinde, görkemli bir davet ile kutlarlar. Fakat bu iki kız kardeş yapı itibariyle birbirlerine ters karakterlerdir. Justine depresyona ve melankoliye yatkın bir kadınken, Claire kız kardeşine göre daha az problemlidir. Justine'in düğün gününde ise ailede herkesin kendine has arızaları bir bir ortaya çıkmaya başlar. Tam da bu kutlama esnasında Melancholia adlı bir gezegen, şimdiye kadar güneşin arkasında saklı kaldığı yörüngeden çıkarak dünyaya doğru gelmektedir. Şimdi herkesin kıyameti kendisine göredir.

12. Öldüren Sis (2007)

12. Öldüren Sis (2007)

IMDb: 7.1

Özet: Kasabaya sanki başka bir dünyadan gelmiş izlenimi veren tuhaf bir sis tabakasının çökmesi üzerine korku ve panik içinde süpermarkete sığınan kasaba halkı arasında David Drayton ve küçük oğlu Billy de vardır.Koyu ve kalın sis tabakasının içinde esrarengiz bazı yaratıkların pusuya yatmışçasına gizlendiğini ilk fark eden David olmuştur. Bu dünyaya ait olmayan öldürücü, korkutucu yaratıklardır bunlar… Kurtuluş ise marketteki herkesin hep birlikte hareket etmesine bağlıdır. Ancak insan doğası hesaba katılınca hep birlikte hareket edebilmeleri mümkün müdür?Markete sığınan kasaba halkının korkuya kapılarak paniklemesi üzerine mantık devre dışı kalırken David kendisini en çok neyin korkuttuğunu merak etmeye başlamıştır: Sisin içinde pusuya yatmış canavarlar mı, yoksa marketin içindeki, daha düne kadar arkadaşı, komşusu bildiği insanların sergilediği tutarsız davranışlar mı?

11. Dönüş Yok (2002)

11. Dönüş Yok (2002)

IMDb: 7.3

Özet: 1998 Cannes Film Festivali ödüllü Seul Contre Nous'un sansasyonel yönetmeni Gaspar Noé’den, gösterildiği hemen her yerde yoğun tartışmalara ve ağır tepkilere hedef olmuş, aşk, tecavüz ve intikam üzerine sarsıcı bir film.Gösterildiği bazı ülkelerde, seyircilerin bayılmaları ya da koltukları parçalamaları gibi vakalara neden olan film...

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10. Ayin (2018)

10. Ayin (2018)

IMDb: 7.3

Özet: Film, Graham ailesinin tüyler ürpertici hikayesine odaklanıyor. Ailenin en yaşlı üyesi esrarengiz anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie, soyağaçlarının uğursuz ve korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına meşum olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.

9. Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)

9. Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)

IMDb: 7.5

Özet: Eva Khatchadourian (Tilda Swinton), Kevin'a hamile kaldığı gençlik yıllarında bütün kariyer planlarını ve hedeflerini bir kenara koyarak çocuğunu dünyaya getirmeye karar verir. Fakat Eva, Kevin doğduğundan beri oğluyla yakın bir bağ kuramaz ve oğlunun tuhaf ve aykırı davranışlarıyla ilgili hep kendini suçlar. Kevin (Ezra Miller) giderek toplumsal ve ahlaki normların dışına çıkar. Babası Franklin (John C. Reilly) Kevin’in sadece bir “çocuk” olduğunda ısrarcıdır ve bu konuda Eva'nın elinden hiçbir şey gelmez. Ancak Kevin aslında daha yeni başlamıştır ve yapabilecekleri hayal edebilecekleri noktanın çok üstündedir.

8. Şeytanı Gördüm (2010)

8. Şeytanı Gördüm (2010)

IMDb: 7.8

Özet: Şeytani zekâsıyla dehşet ve esrarengiz cinayetler işleyen, kurbanları arasında çocuklar bile bulunan seri katil Kyung-chul'u polis bir türlü yakalayamaz. Ancak, emekli bir polisin kızı öldürüldüğünde, kızın nişanlısı, gizli ajan Dae-hoon, katili kendi bulup cezalandırmaya karar verir. İntikamı kanlı olacaktır, bir canavara dönüşse bile.

7. Karanlıkta Dans (2000)

7. Karanlıkta Dans (2000)

IMDb: 7.9

Özet: 10 yaşındaki oğlu Gene ile bir karavanda yaşayan Çek göçmeni Selma Jezkova kalıtsal bir hastalık yüzünden kör olmak üzeredir. Bu hastalığını oğlunu da etkileyeceğini bilen Selma, çelik fabrikasında canla başla çalışarak biriktirdiği parayla oğlunu ameliyat ettirme arzusu içerisindedir. Ama gelişen olaylar Selma'yı işin içinden çıkamaz hale getirir...

6. İhtiyarlara Yer Yok (2007)

6. İhtiyarlara Yer Yok (2007)

IMDb: 8.2

Özet: Kötü giden bir uyuşturucu işi ve bir çanta dolusu para masum bir avcının, emektar bir şerifin ve acımasız bir kiralık katilin yolunu ıssız Batı Teksas çölünde kesiştirir.

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5. İhtiyar Delikanlı (2003)

5. İhtiyar Delikanlı (2003)

IMDb: 8.3

Özet: Oh Dae-su, bir gün kendisini küçük karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve niye kapatıldığını bilmeyen adamın dünyayla bağlantısı sadece hücresindeki küçük televizyondur. Haberlerde karısının öldürüldüğünü duyunca olayla bağlantısı olduğu düşünüldüğü için kapatıldığını anlar. 15 yıl sonra, serbest bırakılan adam, ailesini öldüren kişileri bulmaya ve kendisini oraya kapatanlardan intikam almaya karar verir.

4. Bir Rüya İçin Ağıt (2000)

4. Bir Rüya İçin Ağıt (2000)

IMDb: 8.3

Özet: Sara Goldfarb, tv bağımlısı dul bir kadındır. Oğlu Harry ise kız arkadaşı güzel Marion ve uyuşturucu dağıtıcısı Tyrone'la takılan madde bağımlısı bir çocuktur. Sara, bir tv şovuna çıkmaya hak kazanır ve çok heyecanlıdır. Ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek için kilo vermeye çalışır ve diyet haplarından kullanmaya başlar. Diğer yandan Harry ve arkadaşları, hiç durmadan eroin ve kokain kullanmaya devam etmektedirler. Bu bağımlılıklar zamanla aileyi bir felakete sürükleyecektir.

3. Gel ve Gör (1985)

3. Gel ve Gör (1985)

IMDb: 8.4

Özet: 1943 yılında Belarus’ta Naziler tarafından gerçekleştirilen vahşeti küçük bir çocuğun hikayesi üzerinden bu sarsıcı ve rahatsız edici film, gelmiş geçmiş en korkunç savaş filmlerinden biridir. Savaşın olayların doğal akışını mahveden yakıcı gücünü anlatıyor. Gerçeklere dayanan filmin kahramanı, Beyaz Rusya'lı on altı yaşındaki Flyora. Başta yalnızca bir çocuk olan Flyora, ormana kaçar ve partizanlara katılır. Nazilerin vahşetini yaşadıktan sonra ise Flyora büyür, hatta yaşlanır. Bir zamanlar taptaze olan çocuksu yüzü artık kırışıklıklarla doludur.

2. Geçmişin Gölgesinde (1998)

2. Geçmişin Gölgesinde (1998)

IMDb: 8.5

Özet: Derek Vinyard, odasında ve göğsünde Nazi amblemi bulunan; zenci düşmanı bir Nazi'dir. Kardeşi Danny ise, Derek kadar cesur ve atılgan olmasa da, abisi kadar ırkçı bir Nazi'dir. Zenciler tarafından öldürülen babası yüzünden nefreti dizginlenemeyen Derek, bir gece hayatını tümüyle değiştirecek olan bir suç işler. Derek Vinyard, artık bir katildir ve hapishaneye gönderilir. Zenci bir çamaşırcıyla arkadaş olan Derek, nefret ettiği siyah tenli adamların, psikolojisini altüst eden sapkın kurallarıyla tanışınca, inançları ve 'hayatta kalma arzusu' arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır. Öte yandan, kardeşi Danny, genç bir adam olmuş ve tıpkı abisi gibi 'acımaz bir ırkçı' olarak yetişmektedir.

1. Yedi (1995)

1. Yedi (1995)

IMDb: 8.6

Özet: Se7en, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi ölümcül günah, hıristiyanlık inançlarına göre kibir, açgözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, yıkıcılık ve tembelliktir.

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