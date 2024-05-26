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Bir Erkeği Mutlu Etmek İstiyorsanız Verebileceğiniz 13 Hediye Fikri

Bir Erkeği Mutlu Etmek İstiyorsanız Verebileceğiniz 13 Hediye Fikri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 14:01

Bazen erkekler için hediye almak zor olabilir. Bugünkü içeriğimizde erkeklerin kesinlikle almak isteyecekleri 13 hediye fikrini sıraladık. Umarım hoşunuza gider.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kadınlar için şaşırtıcı olabilir ama erkekler de çiçek almayı sever."

2. "Benim için güzel bir çikolata kadar iyisi yok."

2. "Benim için güzel bir çikolata kadar iyisi yok."

'Özellikle de el yapımıysa.'

3. "En sevdiği şarkıcının albümlerinden birisini alabilirsiniz."

3. "En sevdiği şarkıcının albümlerinden birisini alabilirsiniz."

4. "Güzel bir sarılma kadar iyi bir hediye yok."

5. "LEGO! Lütfen bana LEGO alın."

5. "LEGO! Lütfen bana LEGO alın."
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6. "Sadece güzel sözler söylemeniz bile benim için yeterli..."

7. "Cevap kesinlikle forma olmalı."

7. "Cevap kesinlikle forma olmalı."

'Sevdiğim takımın formasını alırsan sonsuza kadar seni sevebilirim.'

8. "Bilgisiyar parçasına ne dersiniz? Biraz pahalı bir hediye almak istiyorsanız ona iyi bir bilgisiyar parçası alın."

8. "Bilgisiyar parçasına ne dersiniz? Biraz pahalı bir hediye almak istiyorsanız ona iyi bir bilgisiyar parçası alın."

9. "Ona yakışacağını düşündüğün bir parfüm alabilirsin."

9. "Ona yakışacağını düşündüğün bir parfüm alabilirsin."

10. "Kılıç veya balta tarzı bir şey olabilir."

10. "Kılıç veya balta tarzı bir şey olabilir."

'Minyatür tabii ama böyle bir hediyeye heyecanlanmayacak bir erkek tanımıyorum.'

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11. "Güzel ve kaliteli bir viski olabilir."

11. "Güzel ve kaliteli bir viski olabilir."

12. "Farklı farklı tamirat eşyaları olabilir."

13. "Kişisel tercihim ev yapımı yemek."

13. "Kişisel tercihim ev yapımı yemek."

'Turta tarzı bir şey olursa çok daha iyi olur.'

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