Bir Erkeği Mutlu Etmek İstiyorsanız Verebileceğiniz 13 Hediye Fikri
Bir Erkeği Mutlu Etmek İstiyorsanız Verebileceğiniz 13 Hediye Fikri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen erkekler için hediye almak zor olabilir. Bugünkü içeriğimizde erkeklerin kesinlikle almak isteyecekleri 13 hediye fikrini sıraladık. Umarım hoşunuza gider.
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1. "Kadınlar için şaşırtıcı olabilir ama erkekler de çiçek almayı sever."
2. "Benim için güzel bir çikolata kadar iyisi yok."
3. "En sevdiği şarkıcının albümlerinden birisini alabilirsiniz."
4. "Güzel bir sarılma kadar iyi bir hediye yok."
5. "LEGO! Lütfen bana LEGO alın."
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6. "Sadece güzel sözler söylemeniz bile benim için yeterli..."
7. "Cevap kesinlikle forma olmalı."
8. "Bilgisiyar parçasına ne dersiniz? Biraz pahalı bir hediye almak istiyorsanız ona iyi bir bilgisiyar parçası alın."
9. "Ona yakışacağını düşündüğün bir parfüm alabilirsin."
10. "Kılıç veya balta tarzı bir şey olabilir."
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11. "Güzel ve kaliteli bir viski olabilir."
12. "Farklı farklı tamirat eşyaları olabilir."
13. "Kişisel tercihim ev yapımı yemek."
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