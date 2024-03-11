"Bir Düşüşün Anatomisi" Filmiyle Ünlenen Köpek Messi Hollywood Bulvarı'ndaki Matt Damon'ın Yıldızına İşedi!
"Bir Düşüşün Anatomisi" Filmiyle Ünlenen Köpek Messi Hollywood Bulvarı'ndaki Matt Damon'ın Yıldızına İşedi!
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96. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Bu sene törenin en çok konuşulan isimlerinden biri "Bir Düşüşün Anatomisi" filmiyle tanınan köpek oyuncu Messi'ydi.
Törenin ardından ise Messi, Hollywood Walk of Fame'de Matt Damon'ın yıldızına çişini yaparak gecenin dikkat çeken diğer bir anına imza attı.
Oscar gecesinin sunucusu Jimmy Kimmel'ın Matt Damon ile olan uzun süreli düşmanlığı, Kimmel'ın programı bu ilginç şaka ile sonlandırmasına neden oldu.
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Yayının sonunda kameralar Messi’ye döndüğünde, Oppenheimer’ın ünlü oyuncusu Matt Damon’ın Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına işerkenki görüntüsüne odaklandı.
Köpek bacağını kaldırdı ve kısa bir süre sonra ekrandan çıktı. Bu olayla birlikte yayın resmi olarak sona erdi.
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