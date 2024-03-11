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"Bir Düşüşün Anatomisi" Filmiyle Ünlenen Köpek Messi Hollywood Bulvarı'ndaki Matt Damon'ın Yıldızına İşedi!

"Bir Düşüşün Anatomisi" Filmiyle Ünlenen Köpek Messi Hollywood Bulvarı'ndaki Matt Damon'ın Yıldızına İşedi!

Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 21:31

2023 yapımı 'Anatomy of a Fall' filmiyle tanınan köpek Messi, Oscar gecesinin yayının sonunda Hollywood Bulvarı'ndaki Matt Damon'ın yıldızına işerken kameralara yakalandı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1, 2

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96. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

96. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Bu sene törenin en çok konuşulan isimlerinden biri "Bir Düşüşün Anatomisi" filmiyle tanınan köpek oyuncu Messi'ydi.

Bu sene törenin en çok konuşulan isimlerinden biri "Bir Düşüşün Anatomisi" filmiyle tanınan köpek oyuncu Messi'ydi.

Filmde Snoop karakterine hayat veren Messi ödül töreninde seyirciler arasında yer alarak Robert Downey Jr.'ın Oscar kazanmasını alkışladı.

Törenin ardından ise Messi, Hollywood Walk of Fame'de Matt Damon'ın yıldızına çişini yaparak gecenin dikkat çeken diğer bir anına imza attı.

Törenin ardından ise Messi, Hollywood Walk of Fame'de Matt Damon'ın yıldızına çişini yaparak gecenin dikkat çeken diğer bir anına imza attı.

Oscar gecesinin sunucusu Jimmy Kimmel'ın Matt Damon ile olan uzun süreli düşmanlığı, Kimmel'ın programı bu ilginç şaka ile sonlandırmasına neden oldu.

Oscar gecesinin sunucusu Jimmy Kimmel'ın Matt Damon ile olan uzun süreli düşmanlığı, Kimmel'ın programı bu ilginç şaka ile sonlandırmasına neden oldu.
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Yayının sonunda kameralar Messi’ye döndüğünde, Oppenheimer’ın ünlü oyuncusu Matt Damon’ın Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına işerkenki görüntüsüne odaklandı.

Yayının sonunda kameralar Messi’ye döndüğünde, Oppenheimer’ın ünlü oyuncusu Matt Damon’ın Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına işerkenki görüntüsüne odaklandı.

Köpek bacağını kaldırdı ve kısa bir süre sonra ekrandan çıktı. Bu olayla birlikte yayın resmi olarak sona erdi.

Köpek bacağını kaldırdı ve kısa bir süre sonra ekrandan çıktı. Bu olayla birlikte yayın resmi olarak sona erdi.

Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz. 👇

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