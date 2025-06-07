onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Sezon Süren Gibi'nin Final Bölümü 'Bu Defa Güldürmedi'

Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Sezon Süren Gibi'nin Final Bölümü 'Bu Defa Güldürmedi'

Gibi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 10:10

Yılmaz, İlkkan, Ersoy... Artık yeni maceralarını göremeyeceğimiz bu üç isim tam 6 sezon boyunca bizi gülme krizlerine sokmayı başardı. Yaşanılan her olayda artık 'Gibi sahnesi gibi' dememizin önünü açan Gibi, final yaptı. Her ne kadar kahkahaya boğsa da Gibi bu defa güldürmedi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021 yılında "kokariç" ile başlayan Gibi macerası, dün yayınlanan bölümle son buldu.

2021 yılında "kokariç" ile başlayan Gibi macerası, dün yayınlanan bölümle son buldu.

Tam 6 sezon süren Gibi, Türkçe'mize 'Gibi sahnesi gibi' deyimini kazandırmayı başardı. Sahneleri kimi zaman o kadar absürt, kimi zamansa o kadar hayatın içinden oluyordu ki dizinin izlerken gülme krizlerine girmemek pek de mümkün olmuyordu.

Gibi toplam 68 bölüm süren macerasını bitirdi, 6. sezonuyla final yaptı.

Gibi toplam 68 bölüm süren macerasını bitirdi, 6. sezonuyla final yaptı.

IMDb puanı 9.0 olan Gibi'nin final yapması hayranlarını elbette fazlasıyla üzdü. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'a dün yayınlanan bölümle veda ettik.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın