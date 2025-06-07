Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Sezon Süren Gibi'nin Final Bölümü 'Bu Defa Güldürmedi'
Yılmaz, İlkkan, Ersoy... Artık yeni maceralarını göremeyeceğimiz bu üç isim tam 6 sezon boyunca bizi gülme krizlerine sokmayı başardı. Yaşanılan her olayda artık 'Gibi sahnesi gibi' dememizin önünü açan Gibi, final yaptı. Her ne kadar kahkahaya boğsa da Gibi bu defa güldürmedi...
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2021 yılında "kokariç" ile başlayan Gibi macerası, dün yayınlanan bölümle son buldu.
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Gibi toplam 68 bölüm süren macerasını bitirdi, 6. sezonuyla final yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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