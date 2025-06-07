Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Sezon Süren Gibi'nin Final Bölümü 'Bu Defa Güldürmedi'

Yılmaz, İlkkan, Ersoy... Artık yeni maceralarını göremeyeceğimiz bu üç isim tam 6 sezon boyunca bizi gülme krizlerine sokmayı başardı. Yaşanılan her olayda artık 'Gibi sahnesi gibi' dememizin önünü açan Gibi, final yaptı. Her ne kadar kahkahaya boğsa da Gibi bu defa güldürmedi...