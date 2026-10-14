article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Bir de Böyle Deneyin: Brokolinin Lezzetini Ortaya Çıkaran Pişirme Yöntemi

Bir de Böyle Deneyin: Brokolinin Lezzetini Ortaya Çıkaran Pişirme Yöntemi

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 13:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brokoliyi çoğumuz haşlayarak sofralarımıza getiriyoruz. Ama haşlanmış brokoli çoğu zaman yumuşak ve tatsız kalıyor. Böyle olunca da yoğurtla ya da farklı soslarla süslemek istiyoruz. İngiltere'de paylaşılan bir tarifte ise brokolinin tavada pişirilen halinin daha çok sevildiği dile getirildi. Brokoli sevmiyorsanız bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Mirror

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haşlanmış brokolinin de seveni var ama bir o kadar da sevmeyeni var.

Haşlanmış brokolinin de seveni var ama bir o kadar da sevmeyeni var.

Brokoli demir bakımından zengin bir sebze. Rosto yanında, salatada ya da makarnada çok iyi gidiyor. Ancak bu sebzeyi yalnızca haşlıyorsanız asıl potansiyelini harcıyorsunuz diyebiliriz.

Haşlanmış brokoli yoğurtla servis edilince güzel bir alternatif olsa da çoğu zaman yumuşak ve tatsız bulunabiliyor.

Çözüm ise brokoliyi tavada pişirmekte.

Çözüm ise brokoliyi tavada pişirmekte.

Brokoliyi yan yemek olmaktan çıkarıp tabağın yıldızına çevirmenin yolu tavada pişirmek. Bu yöntemde brokoli yumuşak ve tatsız olmak yerine çıtır ve lezzetli oluyor.

Bol tereyağına gerek yok. Yapışmaz bir tavada orta ateşte az yağ ve biraz sarımsak yeterli.

Tarif için gereken malzemeler çok basit 👇

Tarif için gereken malzemeler çok basit 👇

Tarif için bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir baş brokoli ve ince dilimlenmiş iki diş sarımsak gerekiyor. Bunların yanına iki yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ve 50 ml su ekleniyor.

Dilerseniz bir tutam pul biber de katabilirsiniz. Tuz ve karabiberi ise damak tadınıza göre ayarlayın.

Önce brokoli parlak yeşil olana kadar kavruluyor.

Önce brokoli parlak yeşil olana kadar kavruluyor.

Yapışmaz tavada yağı orta ateşte ısıtın. Brokoliyi ekleyin ve parlak yeşil olana, uçları da kahverengileşmeye başlayana kadar kavurun. Sonra sarımsağı ekleyip brokoliyle birlikte karıştırın. Limon suyunu, limon kabuğunu ve kullanıyorsanız pul biberi de ekleyin.

Ardından suyu tavaya dökün ve kapağı kapatın. Yaklaşık iki dakika pişirince brokoli yumuşar sadece dişe gelen bir sertliği kalır. Son olarak da tuz ve karabiberle tatlandırıp hemen servis edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın