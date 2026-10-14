Bir de Böyle Deneyin: Brokolinin Lezzetini Ortaya Çıkaran Pişirme Yöntemi

Brokoli demir bakımından zengin bir sebze. Rosto yanında, salatada ya da makarnada çok iyi gidiyor. Ancak bu sebzeyi yalnızca haşlıyorsanız asıl potansiyelini harcıyorsunuz diyebiliriz.

Haşlanmış brokoli yoğurtla servis edilince güzel bir alternatif olsa da çoğu zaman yumuşak ve tatsız bulunabiliyor.