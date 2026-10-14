Bir de Böyle Deneyin: Brokolinin Lezzetini Ortaya Çıkaran Pişirme Yöntemi
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Brokoliyi çoğumuz haşlayarak sofralarımıza getiriyoruz. Ama haşlanmış brokoli çoğu zaman yumuşak ve tatsız kalıyor. Böyle olunca da yoğurtla ya da farklı soslarla süslemek istiyoruz. İngiltere'de paylaşılan bir tarifte ise brokolinin tavada pişirilen halinin daha çok sevildiği dile getirildi. Brokoli sevmiyorsanız bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Mirror
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Haşlanmış brokolinin de seveni var ama bir o kadar da sevmeyeni var.
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Çözüm ise brokoliyi tavada pişirmekte.
Tarif için gereken malzemeler çok basit 👇
Önce brokoli parlak yeşil olana kadar kavruluyor.
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