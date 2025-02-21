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Bir Araya Gelseler Yine Ortalığı Sallayacak 10 Ayrılmaz Grup Parçası

etiket Bir Araya Gelseler Yine Ortalığı Sallayacak 10 Ayrılmaz Grup Parçası

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 23:58

Bazı şarkılar, bir grubun adını duyduğunuz anda zihninizde yankılanmaya başlar. Onlar, sadece birer şarkı değil; bir dönemi, anıları, belki de hayatınızın fon müziğini temsil eder. 

İşte bir araya geldiklerinde sahneyi sallayan, müzik tarihine kazınmış ve tekrar birleşseler gündemi altüst edecek 10 unutulmaz grup parçası:

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1. Kurban - Yine

2. Hepsi - Üç Kalp

3. Daft Punk - One More Time

4. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

5. Model - Mey

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6. The Beatles - Hey Jude

7. Badem - Sen Ağlama

8. The Smith - There Is a Light That Never Goes Out

9. Mavi Sakal - İki Yol

10. Kargo - Yıldızların Altında

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sabrina
sabrina
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