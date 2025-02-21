Bir Araya Gelseler Yine Ortalığı Sallayacak 10 Ayrılmaz Grup Parçası
Bir Araya Gelseler Yine Ortalığı Sallayacak 10 Ayrılmaz Grup Parçası
Bazı şarkılar, bir grubun adını duyduğunuz anda zihninizde yankılanmaya başlar. Onlar, sadece birer şarkı değil; bir dönemi, anıları, belki de hayatınızın fon müziğini temsil eder.
İşte bir araya geldiklerinde sahneyi sallayan, müzik tarihine kazınmış ve tekrar birleşseler gündemi altüst edecek 10 unutulmaz grup parçası:
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1. Kurban - Yine
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2. Hepsi - Üç Kalp
3. Daft Punk - One More Time
4. Led Zeppelin - Whole Lotta Love
5. Model - Mey
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6. The Beatles - Hey Jude
7. Badem - Sen Ağlama
8. The Smith - There Is a Light That Never Goes Out
9. Mavi Sakal - İki Yol
10. Kargo - Yıldızların Altında
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