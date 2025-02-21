Bir Araya Gelseler Yine Ortalığı Sallayacak 10 Ayrılmaz Grup Parçası

Bazı şarkılar, bir grubun adını duyduğunuz anda zihninizde yankılanmaya başlar. Onlar, sadece birer şarkı değil; bir dönemi, anıları, belki de hayatınızın fon müziğini temsil eder.

İşte bir araya geldiklerinde sahneyi sallayan, müzik tarihine kazınmış ve tekrar birleşseler gündemi altüst edecek 10 unutulmaz grup parçası: