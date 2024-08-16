Bir Anda Modunuzu Yükseltmek İstiyorsanız Dinlemeniz Gereken 12 Manu Chao Parçası

Fransız ve İspanyol şarkıcı Manu Chao 7'den fazla dilde şarkı söylüyor. Öyle ki her parçası içinizde ayrı bir duyguyu ortaya çıkarıyor. Dinledikçe içinizdeki o neşe ve enerjinin dışarıya çıktığını hissedeceğiniz, birbirinden keyifli parçalarla dolu bir yolculuğa hazırsanız başlayalım!