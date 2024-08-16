Bir Anda Modunuzu Yükseltmek İstiyorsanız Dinlemeniz Gereken 12 Manu Chao Parçası
Bir Anda Modunuzu Yükseltmek İstiyorsanız Dinlemeniz Gereken 12 Manu Chao Parçası
Fransız ve İspanyol şarkıcı Manu Chao 7'den fazla dilde şarkı söylüyor. Öyle ki her parçası içinizde ayrı bir duyguyu ortaya çıkarıyor. Dinledikçe içinizdeki o neşe ve enerjinin dışarıya çıktığını hissedeceğiniz, birbirinden keyifli parçalarla dolu bir yolculuğa hazırsanız başlayalım!
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1. Me Gustas Tu
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2. Bongo Bong
3. Me Llaman Calle
4. Clandestino
5. Desaparecido
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6. Me Quedo Contigo
7. La Vida Tombola
8. São Paulo Motoboy
9. Viva Tu
10. 13 Días
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