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Bir Anda Modunuzu Yükseltmek İstiyorsanız Dinlemeniz Gereken 12 Manu Chao Parçası

etiket Bir Anda Modunuzu Yükseltmek İstiyorsanız Dinlemeniz Gereken 12 Manu Chao Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:15

Fransız ve İspanyol şarkıcı Manu Chao 7'den fazla dilde şarkı söylüyor. Öyle ki her parçası içinizde ayrı bir duyguyu ortaya çıkarıyor. Dinledikçe içinizdeki o neşe ve enerjinin dışarıya çıktığını hissedeceğiniz, birbirinden keyifli parçalarla dolu bir yolculuğa hazırsanız başlayalım!

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1. Me Gustas Tu

2. Bongo Bong

3. Me Llaman Calle

4. Clandestino

5. Desaparecido

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6. Me Quedo Contigo

7. La Vida Tombola

8. São Paulo Motoboy

9. Viva Tu

10. 13 Días

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11. Mr Bobby

12. Tristeza Maleza

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