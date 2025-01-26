Bir Anda Hem Hayatı Sorgulatıp Hem de Hayatı Seveceğiniz 13 Bon Iver Parçası
Bir Anda Hem Hayatı Sorgulatıp Hem de Hayatı Seveceğiniz 13 Bon Iver Parçası
Bon Iver, sesi ve onun eşsiz şarkıları... Dinlediğiniz anda hem hayatı sorgulamaya başladığınız hem de gerçekten hayatı sevdiğiniz anlar oluyor. Çünkü şarkıları gerçekten sizi bir duygudan diğerine atıyor. Hazırsanız Bon Iver turuna başlayalım!
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1. Roslyn
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2. Exile
3. Wash
4. Skinny Love
5. Holocene
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6. Speyside
7. For Emma
8. Stacks
9. Flume
10. Hey, Ma
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11. Awards Season
12. Things Behind Things Behind Things
13. Yi
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