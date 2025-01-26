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Bir Anda Hem Hayatı Sorgulatıp Hem de Hayatı Seveceğiniz 13 Bon Iver Parçası

etiket Bir Anda Hem Hayatı Sorgulatıp Hem de Hayatı Seveceğiniz 13 Bon Iver Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 23:38

Bon Iver, sesi ve onun eşsiz şarkıları... Dinlediğiniz anda hem hayatı sorgulamaya başladığınız hem de gerçekten hayatı sevdiğiniz anlar oluyor. Çünkü şarkıları gerçekten sizi bir duygudan diğerine atıyor. Hazırsanız Bon Iver turuna başlayalım!

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1. Roslyn

2. Exile

3. Wash

4. Skinny Love

5. Holocene

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6. Speyside

7. For Emma

8. Stacks

9. Flume

10. Hey, Ma

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11. Awards Season

12. Things Behind Things Behind Things

13. Yi

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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