BİM'e Piknik ve Plaj Ürünleri Geliyor! 22 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
15.05.2026 - 11:15

22 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart Tv 30.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 14.900 TL

  • Samsung A17 5G Cep Telefonu 11.790 TL

  • Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

  • HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı 7.900 TL

  • Para Sayma Makinesi 3.750 TL

  • Polosmart Parti Speaker 1.190 TL

  • Polosmart Soundbar 899 TL

  • Kreuzer Bluetooth Speaker 599 TL

  • İpli Masa Lambası 599 TL

  • Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı 449 TL

  • Tv Arkası Led Aydınlatma 299 TL

Termo Piknik Çantası Çeşitleri 25 Litre 199 TL

  • Termo Piknik Çantası Çeşitleri 15 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası Çeşitleri 8 Litre 159 TL

  • Plaj Hasırı 169 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 349 TL

  • Semaver 1.390 TL

  • Mangal Katlanır Sehpa 990 TL

  • Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 795 TL

  • Mangal Yelpazesi 12,50 TL

  • Briket Mangal Kömürü 5 Kg 275 TL

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 25.000 TL

  • Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.900 TL

  • Fakir Silvino El Blenderı 890 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Pompalı Basmalı Çelik Termos 2.129 TL

  • Komple Çelik Termos 1.199 TL

  • Plaj Sandalyesi 349 TL

  • Plaj Şemsiyesi 949 TL

  • Şemsiye Sabitleme Aparatı 89 TL

  • Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

  • Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL

  • Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti 2.199 TL

Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti 599 TL

  • Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi 699 TL

  • Intex Çocuk Şişme Havuz 425 TL

  • Intex Benim İlk Havuzum 199 TL

  • Fileli Deniz Yatağı 399 TL

  • Intex Klasik Renkli Deniz Yatağı 269 TL

  • Intex Desenli Deniz Simiti 289 TL

  • Intex Neon Renkli Deniz Simiti 249 TL

  • Intex Lastik Desenli Deniz Simiti 249 TL

  • Intex Sevimli Hayvanlar Şeklli Deniz Simiti 199 TL

  • Intex Figürlü Deniz Simiti 169 TL

  • Intex Hacıyatmaz 329 TL

  • Voit Aynalı Çocuk Yüzücü Gözlüğü 359 TL

  • Voit Çocuk Deniz Gözlüğü 219 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 149 TL

  • Dagi Plaj Çantası 349 TL

  • Dagi Jüt Plaj Çantası 199 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 189 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 349 TL

  • Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu 359 TL

  • Dagi Deniz Şortu 299 TL

  • Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu 299 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 179 TL

  • Erkek Çocuk Deniz Şortu 139 TL

  • Dagi Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

  • Fitilli Plaj Havlusu 189 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Havlusu 349 TL

  • Dagi Peştamal 159 TL

  • Armürlü Peştamal 119 TL

  • Jakarlı Peştamal 159 TL

  • Müslin Peştamal 159 TL

  • Çocuk Panço 219 TL

  • Dagi Kadın Elbise 549 TL

  • London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü 149 TL

  • Kadın - Erkek Kep 89 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

  • Buzluk Termos 24 L 999 TL

  • 21 Parça Piknik Seti 199 TL

  • Kapaklı Saplı Kek/ Börek Fanusu 109 TL

  • Kapaklı Kavurma Sacı 549 TL

Kübra Bürümlü
