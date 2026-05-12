article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.05.2026 - 12:18 Son Güncelleme: 12.05.2026 - 12:21

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 379 TL

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 379 TL

  • Danone %1,5 Yağlı Süt 1 Litre 41,50 TL

  • Otat Tereyağı 1000 gr 549 TL

  • Taraklı Eritme Peyniri 700 gr 229 TL

  • Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre 52,50 TL

  • Pınar Organik Süt 1 Litre 67,50 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 134 TL

  • İçim Ayran 2 Litre 82,50 TL

  • Nilky Probiyo Sade Fermente Probiyotik 52,50 TL

  • İçim Süzme Peynir 2x250 gr 139 TL

  • Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 19,50 TL

  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefirix 250 ml 42,50 TL

  • Binvezir Ayran 250 ml 19,50 TL

  • Sek Acılı Ayran 285 ml 24,50 TL

  • Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 12,50 TL

  • Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 12,50 TL

  • Aytaç Piliç Kangal Sucuk 450 gr 89,50 TL

  • Sultan Et Dana Dilimli Sucuk 350 gr 225 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 99 TL

  • Pınar Hindi Salam 900 gr 139 TL

  • Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto 1000 gr 169 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 gr 189 TL

  • Fair Gold Tiramisu Aromalı 900 ml 190 TL

  • Cornetto Disc Double Antep Fıstığı 130 ml 75 TL

Sinangil Katkısız Alpa Un 10 Kg 235 TL

Sinangil Katkısız Alpa Un 10 Kg 235 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 369 TL

  • Barilla Pesto Makarna Sosu 190 gr 109 TL

  • Barilla Makarna Çeşitleri 500 gr 39,50 TL

  • Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 Kg 70 TL

  • Binboğa Çiçek Balı 250 gr 89 TL

  • Namlı Siyah Zeytin 2 Kg 215 TL

  • Kühne Hardal Çeşitleri 64,50 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 gr 49,50 TL

  • Tukaş Mayonez 840 gr 54,50 TL

  • Gülsan Topping Sos Çeşitleri 350 gr 55 TL

  • Burcu Lutenista Balkan Sosu 310 gr 52,50 TL

  • Unlüx Lavaş Ekmeği 59,50 TL

  • İpek Domates Salçası 1500 gr 119 TL

  • Mehmet Reis Susamlı Kıtır Simit 135 gr 55 TL

  • Erbaa Salamura Asma Yaprağı 500 gr 179 TL

  • Ekmecik-Mühür Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 gr 97 TL

  • Kent Boringer Buğday Nişastası 200 gr 19 TL

  • Sinangil Tartolet 220 gr / Profiterol 245 gr 139 TL

  • 7Days Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 gr 65 TL

  • Ahenk Antep Fıstıklı Helva 230 gr 99 TL

  • Salina İyotlu Tuz 1,5 Kg 16,50 TL

  • Işıl İri Salamura Tuzu 3 Kg 27,50 TL

  • Gourmy Değirmenli Tuz 100 gr & Karabiber 45 gr Set 99,50 TL

  • Güzin Pul Biber 250 gr 79,50 TL

  • Kilikya Beyaz Sirke 5 Litre 69 TL

Kara Sevda Master Crunch Master Nut Kuruyemiş Çeşitleri 49,50 TL

Kara Sevda Master Crunch Master Nut Kuruyemiş Çeşitleri 49,50 TL

  • Protein Ocean %100 Fıstık Ezmesi 330 gr 129 TL

  • Protein Ocean Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr 349 TL

  • Protein Ocean Pre-Workout Game Day 250 gr / Aromasız Kreatin 250 gr 299 TL

  • Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen 250 gr 399 TL

  • Protein Ocean Çilek Aromalı Protein Tozu 750 gr 1.099 TL

  • Protein Ocean Flava Multivitamin 199 TL

  • Protein Ocean Protein Bar 50 gr 59 TL

  • Ülker Kekstra Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek 34x15 gr 139 TL

  • Mr. Beast Çikolata Çeşitleri 60 gr 148 TL

  • Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 319 TL

  • Ülker Halley Sütlü Çikolatalı, Elmalı & Tarçınlı Soslu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 236 gr 79 TL

  • Kinder Schoko Bons Mini Yumurta Çikolata 46 gr 89 TL

  • Kinder Pingue Sachertorte Kayısı Soslu, Bitter Çikolata Kaplamalı Kek 30 gr 26 TL

  • Züber Nutzilla Fındık Kreması 315 gr 385 TL

  • Moliendo Çekirdek Kahve 250 gr 290 TL

  • Cafe Crown Karışım Kahve Latte Çeşitleri 6x21,5 gr 49 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 125 TL

  • Tamek Çilek Aromalı Limonata 200 ml 10 TL

  • Sırma Şeftali Aromalı Gazlı Buzlu Çay 1 Litre 35 TL

  • Elite Meyveli & Sebzeli İçecek 4x60 ml 149 TL

  • Nescafe Çözünebilir Kahve Tasters Choice 100 gr 119 TL

  • Jacobs Soğuk Kahve Icepresso 50 TL

  • Performans Şekersiz Enerji İçeceği 500 ml 29,50 TL

  • Ruffles Patates Cipsi 47,50 TL

Protein Ocean ürünlerini sepette ek %20 indirimle buradan satın alabilirsiniz.

Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk 100 ml 489 TL

Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk 100 ml 489 TL

  • Sebamed Güneş Kremi 50 ml 449 TL

  • Sinoz Ton Eşitleyici SPF Korumalı Yüz Kremi 50 ml 359 TL

  • Nivea Sprey Güneş Koruyucu 200 ml 649 TL

  • Nivea Güneş Koruyucu Losyon 150 ml 479 TL

  • Nivea Hafif Dokulu Güneş Koruyucu Yüz Kremi 40 ml 499 TL

  • Nivea Sun Güneş Losyonu Çocuk 499 TL

  • Sinoz Güneş Koruyucu Vücut Sütü 200 ml 299 TL

  • Sinoz Fluid Güneş Kremi 50 ml 329 TL

  • Sinoz Güneş Koruyucu 50 ml 279 TL

  • B-Good Care Yüz Güneş Sütü 50 ml 229 TL

  • B-Good Care Sprey Çocuk Güneş Losyonu 150 ml 329 TL

  • Dermokil Sprey Güneş Koruyucu 200 ml 259 TL

  • Dermokil Güneş Kremi 75 ml 199 TL

  • Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu 259 TL

  • Dermokil Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 189 TL

  • Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Krem 150 ml 189 TL

  • Tokalon Güneş Koruyucu Krem 150 ml 189 TL

  • Cire Aseptine Pompalı Çocuk Güneş Koruyucu Krem 200 ml 259 TL

  • Cire Aseptine Pompalı Güneş Koruyucu Krem 179 TL

  • Cire Aseptine Pompalı Güneş Koruyucu Krem 259 TL

  • Cire Aseptine Pompalı Yüz Koruyucu Güneş Kremi 60 ml 149 TL

  • Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 129 TL

  • Cire Aseptine Aloevera Jel 300 ml 79 TL

  • Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 189 TL

  • Nivea Q10 Yüz Bakım Kremi 50 ml 239 TL

  • Arko El ve Vücut Kremi 400 ml 119 TL

  • Sinoz Vücut Peelingi 200 ml 169 TL

  • Cire Aseptine Lip Balm 59 TL

  • Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 39,50 TL

  • Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 159 TL

  • Cecile Vücut Spreyi 150 ml 99 TL

  • Shela / Capitol Deodorant Kadın / Erkek 100 ml 59 TL

  • Naturalove Topuk Törpüsü Seti 245 TL

  • Derby3 Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 14’lü 149 TL

  • Derby Lady Kadın Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı 14’lü 109 TL

  • Remove Care Tüy Dökücü Jel 100 ml 99 TL

  • Signal Seyahat Boy Diş Macunu + Diş Fırçası 16 ml 85 TL

  • Mis İp Kürdanlı Diş İpi 55 TL

  • Emotion Deodorant + Roll-On Set 179 TL

  • Blade Deodorant + Roll-On Set 179 TL

  • Bulut Kırışıklık Spreyi 180 ml 45 TL

  • Tresan Şampuan 300 ml 189 TL

  • Palmolive Duş Jeli 69 TL

  • Elseve Saç Serumu 100 ml 199 TL

  • Elseve Sprey Saç Serumu 150 ml 199 TL

  • Elseve Saç Kremi 150 ml 145 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın