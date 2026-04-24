BİM'e Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 1 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.04.2026 - 10:55

1 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

  • Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

  • OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

  • Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

  • Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL

  • Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

  • Kumtel El Blenderı 590 TL

  • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

  • Mutfak Tartısı 290 TL

  • Şarjlı Su Pompası 249 TL

  • Şarjlı Tuz Baharat Öğütücü 490 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge 11.990 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 2.490 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.750 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 2.490 TL

  • Philips Su Isıtıcı 1.490 TL

  • Philips Kablolu Epilatör 1.190 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.590 TL

  • Heifer Mini Blender 1.590 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 890 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.690 TL

  • Güral Porselen Rölfeyli Fincan Takımı 549 TL

  • Glass in love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 449 TL

  • Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Gravürlü Cam Kavanoz 299 TL

  • Glass in love Standlı Cam Baharat Seti 359 TL

  • LAV Keops Meşrubat Bardağı 460 cc 3'lü 129 TL

  • LAV Keops Su Bardağı 3'lü 119 TL

  • LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 139 TL

  • LAV Renkli Desenli Çay Seti 12 Parça 399 TL

  • LAV Gravürlü Cam Kase 27 TL

  • Benante Desenli Cam Kesme Tahtası 119 TL

  • Benante Anneler Günü Mesajlı Ayaklı Kupa 219 TL

  • Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 499 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 59 TL

  • Paşabahçe Midi Patisserie Kapaklı Sunumluk 199 TL

  • Paşabahçe Crace Servis Tabağı 179 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 14 cm 3'lü 149 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 13 cm 4'lü 109 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 2'li 529 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Emsan Derin Tencere 899 TL

  • Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL

  • Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL

  • Benante Çerezlik Seti 299 TL

  • Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL

  • Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL

  • Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

  • Benante Örme Organizer Sepet 349 TL

  • Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL

  • Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

  • Desenli Tepsi 99 TL

  • Benante Sensörlü Çöp Kovası 849 TL

  • Tepsi-Leğen-Saklama Kutusu 149 TL

  • Benante Kalp Figürlü Sıvı Sabunluk Seti 339 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 3160 ml 55 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 2400 ml 45 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 1600 ml 35 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 250 ml 25 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

  • Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL

  • Yastık Alezi 2'li 159 TL

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

  • Dagi Yüz Havlusu 165 TL

  • Dagi El Havlusu 105 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 649 TL

  • Kadın Düğmeli Elbise 299 TL

  • Kadın / Erkek Jel Spor Tabanlık 119 TL

  • Casilli Korse Şort 349 TL

  • Casilli Korse Slip 329 TL

  • Silikon Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL

  • Yapışkanlı Silikon Dekolte Sütyen 219 TL

  • Yazma İpliği 100 gr 59 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 159 TL

  • Yassı Lastik 59 TL

  • Yuvarlak Lastik 59 TL

  • Anahtarlık 89 TL

Ares Rattan Koltuk 795 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 329 TL

  • Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

  • Queen Rattan Koltuk 299 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

  • Plastik Örgü Tabure 135 TL

  • Dekoratif Çerçeve 379 TL

  • Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

  • Gold Makas 129 TL

HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL

