28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.04.2026 - 12:19

28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL

Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

  • Teksüt Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 450 gr 199 TL

  • Kaanlar Yarım Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL

  • Teksüt Krem Peynir 400 gr 89 TL

  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Dil Peyniri 80 gr 99,50 TL

  • Dost Ballı Sürülebilir Krema 200 gr 79,50 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Aknaz Labne 3x180 gr 119 TL

  • Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 36,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 8,50 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 13,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5000 gr 219 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

  • Danone Shake Çeşitleri 200 ml 29,50 TL

  • Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 gr 149 TL

  • Torku %1,5 Yağlı Süt 6x200 ml 79,50 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 gr 89 TL

  • Polonez Piliç Füme Eti Zeytinyağlı ve Otlu 150 gr 39 TL

  • Gedik Piliç Acılı Bonfile 700 gr 159 TL

  • Gedik Piliç Döner 1000 gr 219 TL

  • Cornetto Çilek Matcha 120 ml 60 TL

  • Sat Burger Dana Kapalı Burger 230 gr 139 TL

  • Aytaç Dana Döner Dürüm 180 gr 79 TL

Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 269 TL

Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 269 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 TL

  • Bingo Premium Toz Deterjan 8 kg 345 TL

  • Mr Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 Litre + 0,5 Litre 155 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 229 TL

  • Stop Forte Leke Çıkarıcı 750 ml 89 TL

  • Wells Kağıt Havlu 59 TL

  • Wells Tuvalet Kağıdı 69 TL

  • Art Matik Çamaşır Makinesi Temizleyici 3x20 gr 65 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyici 3x20 gr 65 TL

  • Mr Green Sıvı Beyaz Sabun 65 TL

  • Hobby Sıvı Sabun 3000 ml 99 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

  • Sleepy Kişisel Bakım Havlusu 39 TL

  • Scarlett Hijyenik Ped Gece 79 TL

  • Morfose Keratin Saç Maskesi 25 ml 19,50 TL

  • Morfose Saç Spreyi 250 ml 129 TL

  • Urban Care Duş Jeli 500 ml 79 TL

  • Hobby Şampuan 850 ml 99 TL

  • Smiley World Mini Cep Mendili 29,50 TL

  • Colgate Diş Macunu 75 ml 119 TL

  • Protex Desenli Pişirme Kağıdı 49 TL

  • Dream Air Kavanoz Mum 190 gr 199 TL

  • Greenworld Bambu Oda Kokusu 150 ml 229 TL

  • Naturalove Figürlü Pelüş Saç Bandı 99 TL

  • Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL

  • Neutrogena Sivilce Karşıtı Nemlendirici 50 ml 99 TL

  • Dove Cream Bar Sabun 90 gr 44,50 TL

Didi Şeftali Aromalı Buzlu Çay 6x330 ml 89 TL

Didi Şeftali Aromalı Buzlu Çay 6x330 ml 89 TL

  • Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr 229 TL

  • Jacobs Çözünebilir Kahve Monarch 100 gr 199 TL

  • Jacobs Çekirdek Kahve Espresso 500 gr 450 TL

  • Jacobs Çekirdek Kahve Crema 450 TL

  • Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense 250 gr 225 TL

  • Moliendo Kolajenli ve Lifli Çözünebilir Kahve 200 gr 235 TL

  • Jucy %100 Meyve Suyu 6x200 ml 52 TL

  • Ahmad Tea Demlik Poşet Çay 40x2 gr 89 TL

  • Pepsi Aromalı Kola Çeşitleri 330 ml 29 TL

  • Herby Armut Şeftali Meyveli Buzlu Çay 1 Litre 49,50 TL

  • Eti Crax Turşu Ketçap Aromalı Çubuk Kraker 50 gr 19,50 TL

  • Emsal Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri 169 TL

  • Kinder Bueno Fındık Dolgulu Gofret 2x21,5 gr 36 TL

  • Delly Meyve Bar 35 gr 39 TL

  • Delly Şekersiz Bitter Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 37 gr 39 TL

  • Proteinocean Protein Bar 50 gr 59 TL

  • Züber Meyve Bar 40 gr 49 TL

  • M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Draje 20 gr 19 TL

  • Bebeto Marshmallow Yumuşak Şekerleme 250 gr 49 TL

  • Züber Noutos Nohut Cipsi 55 TL

  • Patos Magnus Mısır Cipsi 185 gr 52 TL

  • Çerezos Mısır Çerezi 170 gr 44 TL

  • Çerezos Mısır Çerezi 150 gr 44 TL

  • Rixy Dino Mısır Çerezi 113 gr 34 TL

  • Patito Patates Cipsi 200 gr 52 TL

  • Nutova Dakota Çekirdek 400 gr 42 TL

  • Gümüşkale Fındıklı Pestil Muska 150 gr 89 TL

29 Nisan Çarşamba BİM Kataloğu

29 Nisan Çarşamba BİM Kataloğu

29 Nisan Çarşamba BİM Kataloğu

29 Nisan Çarşamba BİM Kataloğu

