BİM'e Kamp Ürünleri Geliyor! 24 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
17.04.2026 - 10:47

24 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • TCL 43' Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

  • TCL 32' Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

  • TCL 9.000 BTU Portatif Klima 11.750 TL

  • Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.900 TL

  • Omix 01 Neo Cep Telefonu 8.450 TL

  • Polosmart 40.000 mAh Powerbank 1.790 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 590 TL

  • Askılı Mini Hoparlör 599 TL

North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

  • North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

  • North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

  • North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

  • North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

  • North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

  • North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

  • North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

  • High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

  • North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL

  • File Tente Kamp Sineklik 2.599 TL

Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

  • North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

  • Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

  • Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

  • Şişme Yastık 129 TL

  • North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

  • Katlanabilir Kampet 2.999 TL

  • Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

  • Cibinlikli Hamak 899 TL

  • Hamak 579 TL

  • Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL

  • Uyku Tulumu 899 TL

  • Kamp Hasırı 499 TL

  • Kamp ve Duş Giyinme Kabini 1.199 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

  • Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

  • Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

  • Gaz Kartuşu 159 TL

  • 6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

  • Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

  • Emaye Demlik 679 TL

  • Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

  • Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

  • Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

  • Çelik Termos 829 TL

  • North Pacific Pipetli Termos 590 TL

  • Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

  • Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

  • Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

  • Mounty Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

  • Mounty Ahşap Kamp Kupası 199 TL

  • Proware Katlanabilir Portatif Kamp Mangalı 1.190 TL

  • North Pacific Çanta Olabilen Piknik Matı 549 TL

  • Mounty Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

  • Mounty Katlanır Su Sebili 319 TL

  • Proware Standlı Çelik Kupa Seti 4'lü 749 TL

  • Kamp Bıçağı 749 TL

  • Kağıt Tabak 10'lu 26 TL

  • Kağıt Bardak 20'li 22 TL

Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

  • North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

  • Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

  • Pilli Kafa Lambası 259 TL

  • Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

  • Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

  • Proware Kamp Lambası 199 TL

  • Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

  • Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

  • Ledli El Feneri 79 TL

  • Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

  • Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

  • Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL

  • Katlanır El Testeresi 159 TL

  • Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL

  • Proware Fonksiyonel Kamp Baltası 449 TL

  • Çok Amaçlı Kamp El Aleti 499 TL

  • Kamp / Deniz Üst Değiştirme Havlusu 699 TL

  • Çok Amaçlı Bandana 99 TL

  • Böcek Kene Koruyucu Ayak Bileği Tozluğu 349 TL

  • Organizer Çanta 259 TL

Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

  • North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

  • North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

  • North Pacific Halat 15m 399 TL

  • Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

  • North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

  • Proware Çadır Kazığı 149 TL

  • Mounty Karabina Seti 119 TL

  • Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

  • Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

  • Proware Sapan 299 TL

  • Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

  • Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

  • Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

  • Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

  • Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL

  • North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL

  • Oyuncak Top 69 TL

  • Proware Güneş Enerjili Elektrik Güç Ünitesi 1.299 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 419 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 159 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 139 TL

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

  • Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

  • Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

  • Bulaşıklık 109 TL

  • Buzluk Çeşitleri 45 TL

  • Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 49 TL

  • Telefon Tutucu 15 TL

